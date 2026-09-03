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Sve veći broj Galaxy korisnika suočava se sa neobičnim problemom koji im praktično preko noći onemogućava pristup Samsung nalogu. Umesto uobičajenog pristupa, korisnicima se prikazuje obaveštenje da je nalog deaktiviran iz „bezbednosnih razloga“. Problem se, prema prijavama korisnika, pojavio tokom poslednja 24 sata, ali za sada nema jasnog odgovora šta ga izaziva niti zbog čega sistem određene naloge označava kao rizične.

Situacija može biti posebno neprijatna za one koji se oslanjaju na više Samsung servisa. Kada nalog postane nedostupan, mogu biti pogođene funkcije i usluge poput SmartThings, Samsung Wallet i Find. Na Redditu i Samsung Community platformi već se pojavljuju brojne prijave korisnika koji navode gotovo identičan scenario, dok pokušaji rešavanja problema preko podrške daju različite rezultate.

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Jedan detalj se ponavlja, ali ne objašnjava

Među mogućim uzrocima posebno se izdvaja način na koji je formirana e-mail adresa povezana sa Samsung nalogom. Nekoliko pogođenih korisnika koristi takozvane alias adrese, odnosno varijante osnovne e-mail adrese koje mogu sadržati dodatne oznake, uključujući znak „+“ ili tačku. Prema navodima korisnika, jedan od predstavnika Samsung podrške pomenuo je upravo takve adrese kao mogući razlog za automatsku deaktivaciju.

Ipak, ova teorija ima očiglednu slabost. Nisu svi korisnici koji su ostali bez naloga koristili alias e-mail adrese, zbog čega se ne može zaključiti da je upravo taj detalj odgovoran za problem. Moguće je da se radi o jednom od faktora koji pokreću bezbednosnu proveru, ali za sada nema dovoljno informacija da bi se on mogao označiti kao glavni uzrok.

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Zasad ne postoji univerzalno rešenje

Neki korisnici uspeli su da ponovo aktiviraju svoje naloge nakon što su kontaktirali Samsung podršku. Međutim, iskustva se razlikuju od slučaja do slučaja, a činjenica da isti postupak ne funkcioniše za sve dodatno komplikuje situaciju. Zbog toga trenutno ne postoji jednostavan korak koji bi korisnik mogao samostalno da primeni i sa sigurnošću vrati pristup.

Samsung zasad nije ponudio zvanično objašnjenje problema niti je potvrdio da je u pitanju širi kvar sistema. Korisnicima se uglavnom preporučuju standardne procedure podrške, dok konkretan uzrok deaktivacija ostaje nepoznat. Za one koji su već zaključani iz naloga, kontaktiranje podrške trenutno ostaje najrealniji način da pokušaju da vrate pristup.

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Bezbednosna greška u sistemu

Jedno od mogućih objašnjenja jeste greška u sistemu koji automatski procenjuje bezbednost Samsung naloga. Ako je određena promena u načinu prijavljivanja, strukturi e-mail adrese ili samim pravilima zaštite pokrenula strožu proveru, moguće je da sistem neke legitimne korisnike greškom označava kao potencijalni bezbednosni rizik.

Za sada, međutim, nema potvrde da je upravo to slučaj. Pojedinačne prijave pokazuju da se problem ne ograničava na jednu vrstu korisnika ili jednu konfiguraciju naloga, što ostavlja otvoreno više mogućih scenarija. Dok se ne pojavi zvanična informacija, svako konkretnije objašnjenje ostaje samo pretpostavka.

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Problem je možda širi od obične greške

Ono što ovu situaciju čini ozbiljnijom jeste činjenica da deaktivacija nije isto što i privremeni problem sa lozinkom ili neuspešna prijava. Korisnicima se direktno saopštava da je nalog onemogućen iz bezbednosnih razloga, što sugeriše da odluka dolazi iz sistema za zaštitu naloga, a ne iz običnog tehničkog problema sa autentifikacijom.

Ukoliko se broj prijava nastavi povećavati, Samsung će verovatno morati da objasni šta se promenilo i zbog čega se određeni nalozi automatski deaktiviraju. Do tada, korisnici koji se nađu u ovoj situaciji praktično zavise od Samsung podrške. Čak i kada se pristup uspešno vrati, ostaje pitanje zbog čega je nalog uopšte označen kao problematičan.

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Samsung ćuti - korisnici čekaju objašnjenje

Za sada je najvažnija informacija upravo ono što nije poznato. Samsung nije javno potvrdio konkretan uzrok, nije objavio zvaničnu ispravku i nije naveo da li je problem povezan sa određenom vrstom e-mail adresa, bezbednosnim sistemom ili promenom u načinu upravljanja nalozima. Zbog toga se postojeće prijave ne mogu svesti na jedan potvrđeni uzrok.

Korisnicima koji su već izgubili pristup preostaje da se obrate Samsung podršci i pokušaju da reše slučaj pojedinačno. Dok se ne pojavi zvanično objašnjenje, nije moguće sa sigurnošću reći da li je reč o prolaznom sistemskom propustu ili promeni koja je nenamerno zahvatila određene korisnike. Za sada, čini se da je problem još u fazi utvrđivanja uzroka.