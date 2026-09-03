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Kineski proizvođači automobila poslednjih godina pokušavaju da osvoje evropsko tržište električnih vozila, ali kada je reč o polovnim automobilima, situacija za njih ne izgleda naročito dobro. Vrednost kineskih električnih automobila pada znatno brže nego kod većine konkurenata, a razlika je dovoljno velika da počinje da utiče i na odluke kupaca koji razmišljaju nekoliko godina unapred.

Podaci nemačke organizacije za procenu vozila DAT pokazuju da kineski električni automobili i plug-in hibridi gube približno dvostruko više vrednosti od proseka na evropskom tržištu polovnih električnih vozila. To znači da vlasnik kineskog modela može nakon nekoliko godina da se suoči sa mnogo većim gubitkom nego neko ko je kupio automobil etabliranijeg proizvođača. Za kupca novog vozila to je važna stavka, jer cena prilikom kupovine nije jedini trošak koji treba posmatrati.

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Nije dovoljno da automobil bude dobar

Jedan od razloga za ovakav trend nije nužno sam kvalitet automobila. Martin Vajs, koji vodi procene u DAT-u, ukazuje na nešto što kupci novih automobila često ne vide odmah koliko će lako automobil moći da se održava nekoliko godina nakon kupovine. Ako nema dovoljno rezervnih delova, ako je servisna mreža slaba ili ako vlasnik ne zna gde može pouzdano da popravi automobil, vrednost vozila na polovnom tržištu počinje da trpi.

To je posebno važno kod električnih automobila, koji su još relativno nova kategorija na tržištu polovnjaka. Kupac polovnog vozila želi da zna da će za dve, tri ili pet godina moći da pronađe servis, odgovarajući deo i tehničku podršku bez komplikacija. Kod brendova koji su decenijama prisutni u Evropi takva infrastruktura uglavnom već postoji. Kod novih kineskih proizvođača ona se tek razvija, a kupci očigledno tu neizvesnost uračunavaju u cenu polovnog automobila.

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Problem nije samo u današnjoj ceni

Postoji još jedan faktor koji može da bude veoma važan za tržište polovnjaka. Ako kupac nije siguran da će proizvođač za nekoliko godina i dalje poslovati na njegovom tržištu, mnogo je teže očekivati da će za polovan automobil platiti visoku cenu. DAT-ovo istraživanje pokazuje koliko je taj strah prisutan u Nemačkoj: polovina ispitanih Nemaca smatra da bi pojedini kineski proizvođači mogli nestati sa evropskog tržišta u narednih pet godina.

Takvo očekivanje može samo da pojača problem. Ako ljudi unapred veruju da će neki brend imati problema sa opstankom, prirodno je da će biti oprezniji prilikom kupovine njegovog polovnjaka. Manja potražnja zatim znači nižu cenu, a niža cena dodatno može da utiče na percepciju rizika. Tako se stvara krug iz kojeg novom proizvođaču nije lako da izađe, čak i ako su njegovi automobili tehnički konkurentni.

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Kineski modeli imaju još jednu prepreku

Za električne automobile pitanje preostale vrednosti posebno je važno. Tehnologija baterija se brzo razvija, novi modeli stižu u kratkim intervalima, a proizvođači često menjaju cene novih vozila. Kada novi automobil pojeftini ili dobije bolju bateriju i veću autonomiju, stariji model može vrlo brzo izgubiti deo privlačnosti. Kod kineskih brendova taj pritisak dodatno pojačava činjenica da tek pokušavaju da izgrade dugoročnu reputaciju na evropskom tržištu.

Kupac zato ne gleda samo domet, opremu i cenu novog automobila. Važno mu je i šta će se dogoditi kada poželi da ga proda. Ako očekuje da će vrednost brzo pasti, početna ušteda pri kupovini može se lako pretvoriti u veći gubitak nekoliko godina kasnije. Upravo zbog toga pad vrednosti kineskih električnih automobila može biti mnogo ozbiljniji problem za proizvođače nego što na prvi pogled izgleda.

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Tržište polovnjaka postaje pravi test

Kineski proizvođači su uspeli da privuku pažnju evropskih kupaca cenama, opremom i sve većim brojem električnih modela. Međutim, osvajanje tržišta novih automobila samo je prvi deo priče. Pravi test za svaki brend dolazi nekoliko godina kasnije, kada njegovi prvi kupci krenu da prodaju automobile i kada tržište polovnjaka pokaže koliko ljudi zaista veruje tom brendu.

Ako se trenutni trend nastavi, kineski električni automobili mogli bi da budu zanimljiva opcija za nekoga ko želi mnogo opreme za manje novca prilikom kupovine novog vozila, ali manje privlačna investicija za one koji razmišljaju o kasnijoj prodaji. Proizvođači zato neće morati da rade samo na automobilima, već i na servisnoj mreži, dostupnosti delova i poverenju kupaca. Bez toga je teško napraviti automobil koji dobro izgleda u salonu, a još bolje drži cenu nekoliko godina kasnije.