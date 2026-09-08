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WhatsApp od danas, 8. septembra 2026. više ne podržava telefone koji koriste Android 5.0 i 5.1. Minimalni zahtev za korišćenje aplikacije sada je Android 6.0 ili novija verzija, što znači da uređaji koji su ostali na starijem sistemu više neće imati podršku za normalno korišćenje aplikacije. Promena se odnosi na veoma stare telefone, dok korisnici sa novijim verzijama Androida ne bi trebalo da primete nikakvu razliku.

Nova granica potvrđena je na stranici WhatsAppa koja navodi podržane operativne sisteme. Korisnici čiji uređaji više ne mogu da se nadograde na Android 6 ili noviji nalaze se u drugačijoj situaciji od onih koji samo treba da instaliraju dostupno ažuriranje. Ako proizvođač više ne nudi noviju verziju sistema, sam telefon ne može jednostavno da se prilagodi novom zahtevu aplikacije.

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Proverite vašu verziju Androida

Provera verzije sistema na telefonu uglavnom ne zahteva više od nekoliko dodira. Uobičajeno je da se do informacija dođe kroz Settings, zatim About phone i Software information, mada se nazivi i raspored opcija mogu razlikovati od jednog proizvođača do drugog. Ako na telefonu piše Android 6.0 ili novija verzija, uređaj ispunjava novi minimalni zahtev WhatsAppa.

Veći problem imaju vlasnici telefona koji su ostali na Androidu 5.0 ili 5.1. Ukoliko za njihov uređaj više nema dostupnog sistemskog ažuriranja, ne postoji jednostavan način da se ovaj zahtev zaobiđe. WhatsApp je korisnike pogođenih uređaja ranije upozoravao unutar aplikacije da će biti potrebna nadogradnja sistema ili prelazak na noviji telefon.

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Stari telefoni ostaju bez WhatsAppa

Za većinu ljudi ova promena verovatno neće imati praktičan uticaj, budući da je Android 6 predstavljen još 2015. godine, dok većina aktivnih telefona danas koristi znatno novije verzije sistema. Ipak, postoji grupa korisnika koja i dalje koristi stare uređaje kao rezervne telefone ili im jednostavno nije potrebno da njihov uređaj podržava najnovije funkcije i aplikacije.

Upravo takvi telefoni sada dolaze do granice koju WhatsApp više neće prelaziti. Ako uređaj može da se nadogradi na Android 6 ili noviji, dovoljno je instalirati odgovarajuće sistemsko ažuriranje. Ako takva mogućnost ne postoji, prelazak na noviji telefon postaje praktično jedina opcija za nastavak korišćenja aplikacije.

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Pre promene telefona sačuvajte razgovore

Korisnici koji moraju da pređu na drugi uređaj ne bi trebalo da zanemare podatke sa starog telefona. Pre promene uređaja preporučuje se pravljenje rezervne kopije WhatsApp razgovora, kako bi istorija poruka mogla da se prenese na novi telefon. To je posebno važno za one koji aplikaciju koriste godinama i na starom uređaju imaju sačuvane razgovore koji su im značajni.

Odluka o podizanju minimalne verzije sistema deo je načina na koji WhatsApp održava podršku za uređaje. Kompanija periodično menja sistemske zahteve jer najstarije verzije Androida vremenom imaju sve manje korisnika, često više ne dobijaju bezbednosna ažuriranja i mogu da nedostaju određene funkcije potrebne za razvoj novih mogućnosti aplikacije.

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I iPhone korisnike čeka slična promena

Promena se ovog puta odnosi na Android uređaje, ali korisnici Apple telefona takođe imaju razlog da obrate pažnju na sistemske zahteve. WhatsApp je naveo da će minimalna verzija operativnog sistema za iPhone biti podignuta kasnije tokom godine, pa se slična situacija očekuje i na toj platformi.

Od 30. novembra 2026. minimalni zahtev za iPhone biće iOS 15.5. To znači da WhatsApp nastavlja da prilagođava podršku novijim verzijama operativnih sistema, dok najstariji uređaji postepeno izlaze iz kruga podržanih telefona. Za Android korisnike promena je već stupila na snagu, pa je sada najvažnije proveriti koju verziju sistema koristi vaš uređaj i da li postoji mogućnost nadogradnje.