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BYD je pokrenuo masovnu proizvodnju procesora namenjenog 4D radaru i sistemima za naprednu pomoć vozaču i autonomnu vožnju. Novi čip razvila je kompanija BYD Semiconductor, a njegova arhitektura oslanja se na Xuanji A3, procesor koji je BYD interno razvio za sisteme pametne vožnje. Time proizvođač automobila sve veći deo tehnologije potrebne za buduća vozila razvija unutar sopstvene grupacije.

Za razliku od klasičnog radara, 4D radar pokušava da pruži preciznije podatke o položaju objekata, uključujući njihovu visinu. To je posebno važno u složenim saobraćajnim situacijama, gde samo podatak o udaljenosti i horizontalnom položaju nije dovoljan. BYD novi procesor namenjuje radarskim sistemima visoke rezolucije koji bi trebalo da budu deo različitih sistema pametne vožnje.

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Napravljen za zahtevne automobilske sisteme

Procesor se proizvodi u 28-nanometarskom automotive-grade procesu i podržava MIPI CSI-2 interfejs velike brzine, kao i više standardnih SerDes rešenja. Zbog toga može da se povezuje sa različitim platformama za pametnu vožnju. Prema BYD Semiconductor-u, čip je već integrisan i podešen zajedno sa Xuanji A3 platformom i ispunjava zahteve za detekciju koje postavljaju proizvođači radarskih modula Tier 1.

Prema podacima koje navodi BYD, radar sa ovim procesorom može da detektuje objekte na udaljenostima većim od 400 metara. Horizontalna ugaona rezolucija iznosi 0,8 stepeni, dok je rezolucija udaljenosti 0,05 metara. Ova druga karakteristika posebno je značajna pri parkiranju, gde razlika od nekoliko centimetara može biti važna.

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Osam predajnih i osam prijemnih kanala

Novi sistem koristi osam predajnih i osam prijemnih kanala. Procesor je projektovan prema standardu ISO 26262 ASIL B za funkcionalnu bezbednost, dok je za pouzdanost automobilskih komponenti predviđena usklađenost sa zahtevima AEC-Q100. Radni temperaturni opseg čipa kreće se od minus 40 do 150 stepeni Celzijusa, što BYD opisuje kao najširi opseg u industriji.

Ovakav hardver namenjen je sistemima koji mogu da pokrivaju širok raspon funkcija. BYD navodi podršku za tehnologije od Level 2 do Level 4 autonomne vožnje, uključujući pomoć pri vožnji na autoputu i u gradu, automatsko parkiranje i nadzor mrtvog ugla. To, međutim, ne znači da sam radar omogućava određeni nivo autonomije. On predstavlja jedan od senzorskih delova sistema koji podatke prosleđuje ostatku elektronske arhitekture vozila.

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Xuanji A3 je druga važna karika

Novi radarski procesor razvijan je tako da radi sa Xuanji A3, čipom koji je BYD predstavio u maju. A3 se proizvodi u 4-nanometarskom procesu i prema navodima kompanije namenjen je sistemima autonomne vožnje Level 3 i Level 4. Jedan čip pruža više od 700 TOPS računarske snage, dok tri povezana čipa prelaze 2.100 TOPS.

To pokazuje kako BYD pristupa razvoju sistema za autonomnu vožnju. Umesto da se oslanja samo na jedan snažan procesor, kompanija razvija više komponenti koje zajedno čine širu elektronsku platformu. U toj postavci radar ima zadatak da prikuplja podatke iz okruženja, dok se obrada i donošenje odluka obavljaju na drugim delovima sistema.

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Više tehnologije unutar kompanije

BYD je do sada, prema sopstvenim navodima, u razvoj poluprovodnika uložio više od 100 milijardi juana. Tim koji radi na razvoju čipova broji više od 7.000 ljudi, a kompanija ima četiri razvojna centra i pet fabrika za proizvodnju silicijuma. Razvoj sopstvenih procesora tako nije izdvojen projekat, već deo šireg ulaganja u poluprovodnike.

Masovna proizvodnja 4D radarskog procesora uklapa se u tu strategiju. BYD pokušava da smanji oslanjanje na spoljne dobavljače za komponente koje će imati sve važniju ulogu u elektronskim sistemima automobila. Ako se ovaj pristup nastavi, proizvođač će imati veću kontrolu nad hardverom koji povezuje senzore, računarsku obradu i funkcije autonomne vožnje, umesto da za svaki od tih elemenata zavisi od različitih kompanija.