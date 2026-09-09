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Moskvič planira da 2027. godine uvede svoj prvi hibridni automobil, a izbor je pao na novi krosover M70. Izvršna direktorka kompanije Jelena Frolova potvrdila je da je razvoj već u toku i da se razmatra mogućnost da se projekat ubrza. To znači da će Moskvič pokušati da hibridnu tehnologiju uvede u ponudu dok je M70 još relativno nov model, umesto da čeka razvoj potpuno nove generacije automobila.

M70 je deo nove M linije Moskviča, u kojoj se nalazi i veći M90. Proizvodnja ova dva modela počela je krajem 2025. godine, dok je prodaja krenula u martu 2026. godine. Hibridna verzija zato neće biti potpuno novi automobil, već proširenje postojeće ponude. Za sada, međutim, nisu poznati ključni detalji o pogonskom sistemu koji će se koristiti.

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M70 je trenutno na početku svog puta

Aktuelni M70 nudi se sa dva benzinska motora. Slabija verzija koristi 1,5-litarski turbo motor u kombinaciji sa sedmostepenim menjačem sa dvostrukim kvačilom, dok snažnija ima 2,0-litarski turbo motor i devetostepeni automatski menjač. M70 je trenutno dostupan sa prednjim pogonom, a upravo će na toj osnovi biti razvijena i buduća hibridna verzija.

Cena M70 uz popuste i posebne ponude kreće od oko 2,7 miliona rubalja, dok M90 počinje od približno 3,9 miliona rubalja. Koliko će koštati hibrid, još nije poznato. Ta informacija biće posebno zanimljiva jer će dodatni električni pogon gotovo sigurno uticati na cenu, ali bez podataka o konačnoj tehnologiji nije moguće proceniti kolika će biti razlika.

1/3 Vidi galeriju Moskvič širi svoju ponudu - Hibridni M70 trebalo bi da bude spreman 2027. Foto: Moskvič

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Šta se za sada zna o hibridu

Moskvič nije otkrio da li će M70 koristiti klasičan hibridni sistem ili plug-in tehnologiju. Nema ni podataka o kapacitetu baterije, snazi elektromotora, ukupnoj snazi sistema ili električnom dometu. Zbog toga se trenutno ne može govoriti o konkretnim performansama budućeg modela, osim da je njegov razvoj potvrđen i da je proizvodnja planirana za 2027. godinu.

Ono što je zanimljivo jeste da hibrid neće biti jedini tehnološki pravac kojim Moskvič pokušava da modernizuje svoju ponudu. Kompanija već radi na širenju elektronskih sistema u automobilima, a M70 bi trebalo da dobije i glasovnog asistenta. Na najnovijim projektima razmatra se i razvoj naprednijih sistema pomoći vozaču, dok se istovremeno povećava stepen automatizacije same fabrike.

Fabrika uvodi sve više automatizacije

Moskvič je na proizvodnji M70 već uveo robotsko zavarivanje, a u fabrici trenutno radi oko 375 robota. Od toga je oko 200 industrijskih, dok se ostatak koristi u logistici i transportu materijala kroz proizvodne pogone. Automatizovane transportne platforme mogu samostalno da pomeraju teret između različitih delova fabrike.

To ne znači da ljudi nestaju iz proizvodnog procesa. Kompanija navodi da se rad zaposlenih sve više pomera ka poslovima koji zahtevaju inženjersko i tehničko znanje, dok roboti preuzimaju ponavljajuće operacije. Za Moskvič je to važno i zbog novih tehnologija koje dolaze u automobile, jer složeniji elektronski i pogonski sistemi zahtevaju drugačiju organizaciju proizvodnje nego klasični automobili.

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M70 i M90 povećaje obima proizvodnje

Moskvič za 2026. godinu planira proizvodnju veću od 20.000 automobila. Od tog broja između 5.000 i 6.000 trebalo bi da budu M70 i M90. Kompanija očekuje da će tokom septembra prodati između 1.200 i 1.500 vozila, nakon što je u avgustu prodala oko 1.200 automobila.

M70 će tako imati važnu ulogu u planovima Moskviča i pre dolaska hibridne verzije. Kompanija prvo mora da razvije i pripremi novi pogonski sistem, dok istovremeno pokušava da poveća proizvodnju postojećih modela. Ako hibrid zaista stigne 2027. godine, M70 bi mogao da postane jedan od ključnih modela kroz koji Moskvič uvodi novu generaciju tehnologije.

Prvi hibrid označava novu fazu

Najava hibridnog M70 dolazi u trenutku kada Moskvič širi ponudu i pokušava da podigne nivo tehnološke opremljenosti svojih automobila. Pored hibridnog pogona, kompanija najavljuje nove elektronske funkcije i radi na većoj automatizaciji proizvodnje. Istovremeno, u ponudi već ima i potpuno električni model, pa se njen razvojni pravac sve više širi na različite vrste pogona.

Ipak, najvažnije informacije o hibridnom M70 još nisu objavljene. Tek kada Moskvič predstavi pogonski sistem, bateriju, snagu, potrošnju i cenu biće moguće proceniti koliko se nova verzija razlikuje od postojećeg modela. Za sada je sigurno samo da je projekat pokrenut, da je M70 izabran kao osnova i da se početak proizvodnje očekuje tokom 2027. godine.