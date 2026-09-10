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Belgijske vlasti istražuju slučaj koji povezuje propast kompanije BelGaN sa mogućim nezakonitim prenosom tehnologije u Kinu. Jedan 52-godišnji muškarac, koji ima belgijsko i kinesko državljanstvo, uhapšen je na aerodromu Zaventem kod Brisela dok je pokušavao da otputuje za Peking. Tužilaštvo sumnja da je iz kompanije izneo poslovne tajne i intelektualnu svojinu povezanu sa proizvodnjom galijum-nitridnih, odnosno GaN poluprovodnika.

Osumnjičeni je ranije imao visoku istraživačku funkciju u BelGaN-u, belgijskoj kompaniji koja se bavila upravo ovom vrstom tehnologije. Istovremeno je, prema navodima belgijskog tužilaštva, bio direktor kineske kompanije koja je radila na sličnom području i koju je finansirao kineski investicioni fond. Upravo ta veza nalazi se u središtu istrage, jer istražitelji pokušavaju da utvrde da li je znanje stečeno u Belgiji završilo kod kompanije u Kini.

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Zašto su GaN čipovi postali toliko važni

Galijum-nitrid nije tehnologija koja se vezuje samo za računare i telefone. Ovi poluprovodnici mogu da rade pri visokim naponima i frekvencijama, uz manje energetske gubitke u odnosu na neka tradicionalna rešenja. Zbog toga su postali zanimljivi u oblastima u kojima efikasnost, dimenzije i upravljanje energijom imaju veliku ulogu.

Primena se proteže od brzih punjača i električnih automobila do energetskih sistema i telekomunikacione opreme. GaN se koristi i u radarskim sistemima, vazduhoplovstvu i pojedinim vojnim tehnologijama. Zbog takvog raspona primene, znanje potrebno za proizvodnju ovih poluprovodnika može imati mnogo veću stratešku vrednost od one koju bi sugerisala sama činjenica da je reč o još jednoj vrsti čipa.

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Istraga se vratila na period pre bankrota

BelGaN je bankrotirao u julu 2024. godine, ostavljajući više od 400 zaposlenih bez posla. Nakon propasti kompanije počela su pitanja o tome šta se dogodilo sa njenom tehnologijom i poslovnom imovinom. Upravo u tom širem kontekstu belgijske vlasti sada proveravaju navode o mogućem prebacivanju znanja i poslovnih tajni u kinesku kompaniju.

Prema informacijama belgijskog tužilaštva, hapšenje se dogodilo još 10. maja, neposredno pre planiranog leta za Peking. Slučaj, međutim, nije odmah javno objavljen, već su detalji istrage saopšteni početkom septembra. Vreme hapšenja i činjenica da je osumnjičeni pokušavao da napusti Belgiju postali su jedan od upečatljivijih detalja istrage, ali sami po sebi ne dokazuju da je počinio krivično delo.

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Proveravaju vezu sa kineskom kompanijom

Ključno pitanje za belgijske istražitelje jeste šta je tačno iz BelGaN-a moglo biti preneto i da li je to urađeno protivzakonito. Sumnja se odnosi na poslovne tajne i intelektualnu svojinu povezane sa proizvodnjom GaN poluprovodnika. Istovremeno, činjenica da je osumnjičeni imao rukovodeću ulogu u kineskoj kompaniji koja se bavila sličnom tehnologijom predstavlja važan deo slučaja koji vlasti pokušavaju da razjasne.

Belgijske vlasti tragaju i za drugom osobom koja je povezana sa istragom. Za sada nije javno poznato da li je tehnologija zaista preneta, u kom obimu i kakva bi konkretna šteta bila pričinjena BelGaN-u ili drugim zainteresovanim stranama. Zbog toga se svi navodi moraju posmatrati kao deo istrage, a ne kao konačno utvrđene činjenice.

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Osumnjičeni je u pritvoru, istraga se nastavlja

Muškarac koji je uhapšen nalazi se u pritvoru i protiv njega još ne postoji pravosnažna presuda. Belgijsko tužilaštvo pokušava da utvrdi da li su poslovne tajne i tehnološko znanje zaista nezakonito preneti iz nekadašnje kompanije BelGaN u Kinu i kakva je bila uloga osumnjičenih u tom procesu.

Slučaj je posebno zanimljiv jer se ne odnosi samo na sudbinu jedne kompanije koja je bankrotirala. GaN tehnologija ima primenu u nizu savremenih industrija, od energetske elektronike i automobilske industrije do telekomunikacija i određenih vojnih sistema. Upravo zbog toga istraga o BelGaN-u dobija širi značaj, dok će tek dalji postupak pokazati da li su sumnje belgijskih vlasti opravdane.