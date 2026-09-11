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Kod dela korisnika Android Auto sistema pojavila se neprijatna greška u Google Maps aplikaciji. Tokom navigacije na ekranu automobila više se ne prikazuje trenutna brzina vozila, iako je opcija za prikaz brzinomera aktivirana u podešavanjima. Istovremeno, prikaz ograničenja brzine nastavlja da funkcioniše, zbog čega problem nije povezan sa kompletnim sistemom informacija o brzini.

Situacija je posebno neobična zato što se ista funkcija na telefonu i dalje ponaša očekivano. Kada se Google Maps koristi direktno na mobilnom uređaju, brzinomer može normalno da bude prikazan, dok nakon povezivanja sa Android Auto sistemom nestaje sa interfejsa. To ukazuje da se problem javlja upravo u načinu na koji se aplikacija prikazuje kroz Android Auto.

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Podešavanje je uključeno, ali funkcija ne radi

Korisnici pogođeni ovim problemom navode da uključivanje opcije „Show speedometer“ nema očekivani efekat. Bez obzira na to što je podešavanje aktivno, indikator trenutne brzine ne pojavljuje se na ekranu tokom korišćenja navigacije u automobilu. Za razliku od njega, ograničenje brzine na konkretnoj deonici puta ostaje dostupno.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da se problem ne ponaša isto na svim uređajima. Isti Google Maps može bez problema da prikazuje brzinu na telefonu, ali ne i kroz Android Auto. Zbog toga korisnici teško mogu da utvrde da li je uzrok u samoj aplikaciji, njenoj Android Auto verziji ili načinu na koji se podaci prikazuju na ekranu automobila.

Google Maps Go Foto: mundissima / Alamy / Profimedia

Uobičajena rešenja ne vraćaju brzinomer

Pokušaji rešavanja problema za sada uglavnom nisu dali rezultat. Prema prijavama korisnika, ponovno uključivanje opcije za prikaz brzinomera ne vraća indikator, a bez uspeha su prolazili i pokušaji brisanja podataka aplikacije, ponovne instalacije Google Maps i Android Auto aplikacija, kao i promene pojedinih dozvola povezanih sa lokacijom.

Činjenica da Waze na istom automobilu može normalno da prikazuje trenutnu brzinu dodatno sužava moguće uzroke. To sugeriše da problem verovatno nije posledica GPS prijema automobila ili telefona. Ako drugi navigacioni sistem na istoj opremi pravilno dobija i prikazuje podatke o brzini, veća je verovatnoća da je problem specifičan za Google Maps i njegov rad kroz Android Auto.

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Problem traje već neko vreme

Prve prijave ovog ponašanja pojavile su se još tokom leta, a dostupne informacije ukazuju na to da problem ni nakon toga nije u potpunosti otklonjen. Ipak, ne deluje da su njime obuhvaćeni svi korisnici Android Auto sistema. Pojava greške kod samo dela korisnika može da ukazuje na to da na njeno ponašanje utiču verzija aplikacije, korisnički nalog ili određena serverska podešavanja.

Zbog takvog načina pojavljivanja greške nije moguće jednostavno navesti jedno rešenje koje će raditi za sve. Korisnik može imati aktivnu odgovarajuću opciju i ispravnu aplikaciju, a da se brzinomer ipak ne pojavi kada se Google Maps pokrene preko Android Auto sistema. Dok se uzrok ne utvrdi i problem ne otkloni, deo korisnika će tako ostati bez funkcije koja je ranije bila dostupna.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Brzinomer u navigaciji nije zamena za tablu

Bez obzira na to što je prikaz trenutne brzine praktičan tokom vožnje, treba imati u vidu da brzinomer unutar navigacione aplikacije ne predstavlja zamenu za fabrički instrument automobila. Google upozorava da vrednost prikazana u aplikaciji može odstupati od stvarne brzine, zbog čega vozač treba da se oslanja na brzinomer ugrađen u vozilo.

Ipak, nestanak funkcije može biti primetan korisnicima koji su navikli da istovremeno vide svoju brzinu i važeće ograničenje neposredno uz navigaciju. Upravo zbog toga greška u Android Auto verziji Google Mapsa nije samo pitanje izgleda interfejsa, već predstavlja gubitak praktične opcije tokom korišćenja aplikacije u automobilu.