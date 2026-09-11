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Poljski softverski inženjer Pavel Šidlovski razvio je aplikacijuZuckoff nakon što je naišao na snimke ljudi koji koriste pametne naočare za snimanje i identifikovanje prolaznika bez njihovog znanja. Tridesetogodišnji Šidlovski napravio je alat koji pokušava da prepozna određene pametne naočare u neposrednoj blizini i proceni koliko su udaljene. Kako je objasnio za Business Insider, smatra da postoji potreba za tehnologijom koja bi ljudima omogućila da znaju kada se takvi uređaji nalaze oko njih.

Zuckoff je privukao pažnju relativno brzo. Aplikacija je, prema navodima njenog autora, za oko mesec dana od objavljivanja na Apple App Storeu stigla do 5.000 korisnika. Sam naziv predstavlja igru reči povezanu sa Markom Zakerbergom, dok je osnovna ideja aplikacije usmerena na pitanje privatnosti koje prati sve veću upotrebu pametnih naočara.

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Kako Zuckoff prepoznaje naočare

Osnovni ekran aplikacije namenjen je skeniranju okruženja i prikazuje procenu prisustva pametnih naočara u blizini. Postoji i verzija Zuckoff Pro, koja može da šalje obaveštenja o uređajima koji prema proceni aplikacije snimaju u blizini, čak i kada sama aplikacija nije trenutno otvorena. Na taj način autor želi da korisnicima pruži dodatni signal u situacijama kada postoji sumnja da ih neko snima.

Šidlovski je do načina detekcije došao analizirajući Bluetooth komunikaciju različitih modela pametnih naočara. Najpre je nabavio više uređaja i proučavao signale koje emituju, tražeći karakterističan „Bluetooth otisak“. Među podacima koji mogu biti korisni nalaze se UUID oznake Bluetooth usluga i identifikator proizvođača. Prema njegovim rečima, pojedine Bluetooth usluge mogu čak sadržati nazive poput „Meta“ ili „RayBan“, što aplikaciji daje dodatne informacije za prepoznavanje uređaja.

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Zašto je privatnost postala pitanje

Razvoj Zuckoffa povezan je sa rastućom zabrinutošću zbog načina na koji se pametne naočare mogu koristiti za snimanje ljudi koji nisu svesni kamere. Šidlovski je posebno ukazao na sadržaj koji prave takozvani pickup artisti, odnosno ljudi koji snimaju svoje pokušaje prilaska i upoznavanja žena. Dok je kod klasičnih kamera prolaznik često mogao da primeti da se snimanje odvija, kamera ugrađena u naočare mnogo je manje očigledna.

Prema njegovom iskustvu sa takvim snimcima, problem se ne završava samo na samom snimanju. Šidlovski je primetio i slučajeve u kojima licima ljudi kojima je očigledno neprijatno nije zamagljeno lice. U komentarima ispod takvih sadržaja korisnici su, kako navodi, ponekad pokušavali da otkriju identitet ljudi sa snimaka. Upravo zbog toga smatra da bi ljudi najmanje trebalo da imaju mogućnost da znaju da li se u njihovoj blizini koristi uređaj za snimanje.

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Meta pokušava da odgovori na kritike

Pitanje privatnosti postalo je posebno značajno za Meta pametne naočare. Kompanija je ovog meseca blokirala hiljade naočara nakon što je otkrila da su njihove ugrađene LED lampice, namenjene da pokažu kada se snima, bile modifikovane. Istovremeno, predstavnici kompanije pokušavali su da objasne da su uređaji projektovani tako da ljudi u njihovoj blizini mogu da primete kada kamera radi.

Tehnološki direktor Meta kompanije, Endru Bosvort, rekao je u jednom Instagram videu da je kamera projektovana tako da je ljudi oko korisnika primete. Ipak, takva objašnjenja nisu u potpunosti otklonila zabrinutost zbog mogućih zloupotreba. Šidlovski zato smatra da bi Meta mogla dodatno da unapredi način na koji okolni ljudi mogu da budu upozoreni da se pametne naočare nalaze u njihovoj blizini.

Endru Bosvort Foto: Profimedia

Ideja za širi sistem upozorenja

Šidlovski kao mogući model navodi način na koji su Apple i Google rešili deo problema sa neželjenim praćenjem pomoću Bluetooth uređaja. Te kompanije razvile su industrijski standard koji omogućava iPhone i Android uređajima da upozore korisnike kada se nepoznati Bluetooth uređaj za praćenje kreće zajedno sa njima. Prema njegovom predlogu, sličan princip mogao bi da se primeni i na pametne naočare.

Takav sistem bi telefonima omogućio da upozore korisnika kada se kompatibilne pametne naočare nalaze u blizini, što bi predstavljalo drugačiji pristup zaštiti privatnosti. Šidlovski navodi da su ga u međuvremenu kontaktirali regulatorni organi iz Evropske unije kako bi saznali više o njegovoj aplikaciji. On smatra da tehnološka rešenja mogu da odgovore na određene probleme brže nego regulatorni procesi, dok istovremeno pohvaljuje dosadašnje napore Meta kompanije, ali ocenjuje da još postoji prostor za dodatne mere zaštite privatnosti.