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Ukrajinski odbrambeni sektor počeo je da razvija raketne sisteme u koje je uključena veštačka inteligencija. To predstavlja novinu u odnosu na dosadašnju upotrebu AI tehnologije u ukrajinskim vojnim sistemima, gde su dronovi bili daleko zastupljeniji. Ukrajinske kompanije već koriste veštačku inteligenciju za različite funkcije na bespilotnim letelicama i borbenim robotima, ali je o njenoj primeni u raketama do sada bilo znatno manje javno dostupnih informacija.

Platforma Brave1, koju podržava ukrajinska država, potvrdila je za Business Insider da više kompanija radi na raketama sa AI komponentama. Izvršni direktor platforme Andrij Hricenjuk rekao je da je veštačka inteligencija prvo široko primenjena u dronovima, dok se sada postepeno uvodi i u raketne sisteme. Istovremeno, ostaje malo javnih podataka o tome koje se konkretne tehnologije koriste, na kojim modelima raketa se rade i koliko su ti projekti odmakli.

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Rakete su drugačiji problem od dronova

Jedan od razloga zbog kojih je razvoj AI sistema za rakete složeniji jeste njihova brzina. Hricenjuk je objasnio da su rešenja koja funkcionišu kod dronova dovoljno brza za njihove potrebe, ali da raketni sistemi zahtevaju mnogo bržu obradu podataka i reakciju. To znači da se postojeći AI sistemi ne mogu jednostavno preneti sa jedne vrste platforme na drugu bez dodatnog razvoja.

Prema njegovim rečima, AI se sada sve više integriše u raketne sisteme, ali taj sektor još nije dostigao obim koji postoji kod dronova. On govori o prvim uspesima i većem broju projekata koji su u razvoju, ali bez preciziranja šta ti sistemi trenutno mogu da urade. Zbog toga je teško proceniti koliko će ova tehnologija zaista promeniti sposobnosti raketa, a koliko se još nalazi u eksperimentalnoj fazi.

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Više kompanija radi na vojnim AI sistemima

Hricenjuk je ranije naveo da je više od 200 ukrajinskih kompanija razvijalo AI komponente za različite vojne sisteme. U tu grupu spadaju tehnologije namenjene raketama, dronovima, radarima i drugim platformama. Podatak ukazuje na širu industrijsku aktivnost oko vojne primene veštačke inteligencije, ali sam broj kompanija ne govori koliko je tih projekata ušlo u operativnu upotrebu.

Ukrajina je paralelno ulagala u razvoj sopstvenih krstarećih i balističkih raketa, a dalekometno oružje koristi se i za napade na vojne i energetske ciljeve unutar ruske teritorije. U tom kontekstu se pojavljuje i nastojanje da se AI uključi u raketne sisteme. Međutim, javno dostupne informacije ne daju dovoljno detalja da bi se utvrdilo na kojim se tačno raketama tehnologija testira niti kakvu bi ulogu AI imao tokom njihove upotrebe.

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Nema govora o potpunoj autonomiji

Iako se razvoj opisuje kao korak ka autonomnijem oružju, Brave1 naglašava da ljudi neće biti potpuno uklonjeni iz procesa. To je važno jer se o AI sistemima u savremenom ratovanju često govori u kontekstu sve veće autonomije, ali konkretan nivo ljudske kontrole može značajno da se razlikuje od jednog sistema do drugog. U slučaju novih ukrajinskih raketa, javnosti za sada nije poznato gde će biti postavljena ta granica.

Sličan pristup već se primenjuje kod ukrajinskih dronova i drugih autonomnih sistema. Vojnici i predstavnici odbrambene industrije navode da ljudi moraju ostati uključeni u operacije, čak i kada određene funkcije preuzimaju mašine. AI tako može da bude deo navigacije, obrade podataka ili drugih procesa, ali dostupne informacije ne ukazuju na to da će nove rakete samostalno donositi sve odluke bez ljudskog učešća.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinske kompanije rade na AI raketama Foto: Printscreen Twitter

Autonomno oružje sve prisutnije na ratištu

Razvoj ovih sistema odvija se u ratu u kojem su dronovi već promenili način nadzora i napada na frontu. Ukrajinske i ruske snage koriste veliki broj bespilotnih letelica za stalno praćenje područja borbi. Zbog njihove rasprostranjenosti, front je postao prostor u kojem se kretanje može brzo uočiti, a informacije sa dronova mogu biti povezane sa preciznim napadima.

Ukrajinske vlasti istovremeno pokušavaju da ljude zamene dronovima i kopnenim robotima u misijama koje se smatraju posebno rizičnim, uključujući logistiku i evakuaciju žrtava. Uvođenje AI u rakete predstavlja nastavak tog trenda, ali stvarne mogućnosti takvih sistema još nisu dovoljno poznate. Za sada je potvrđeno da razvoj postoji i da u njemu učestvuje više kompanija, dok ostaju otvorena pitanja o njihovoj spremnosti, načinu rada i stvarnom nivou autonomije.