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Google menja tempo kojim stižu stabilne verzije Chromea. Umesto dosadašnjeg ciklusa od četiri nedelje, korisnici će novu verziju browsera dobijati na svake dve nedelje. Novi raspored primenjen je sa Chrome 153, koji je 8. septembra objavljen za računare, Android i iOS.

Chrome je od 2021. godine pratio četvoronedeljni ciklus, ali Google sada taj period prepolovljava. Ideja je da funkcije, poboljšanja performansi i ispravke do korisnika stignu ranije. Istovremeno, svaka pojedinačna verzija trebalo bi da donese manji broj promena, što bi moglo da olakša testiranje i utvrđivanje uzroka problema kada se pojave.

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Promena ima i bezbednosni razlog

Kraći ciklus nije uveden samo zbog novih funkcija. Google navodi da će češće izdavanje stabilnih verzija skratiti period između objavljivanja bezbednosne ispravke u javno dostupnom kodu i njenog dolaska do korisnika. To je važno zato što napadači u tom međuvremenu mogu da analiziraju objavljenu ispravku i pokušaju da otkriju način da iskoriste ranjivost kod onih koji još nisu ažurirali pregledač.

Redovna bezbednosna ažuriranja neće zbog toga preći na novi raspored. Google ih od 2023. godine objavljuje jednom nedeljno i taj deo sistema ostaje nepromenjen. Dvonedeljni ciklus odnosi se na stabilne Chrome verzije, dok nedeljna bezbednosna izdanja nastavljaju da budu dodatni mehanizam za brzo reagovanje kada se otkrije problem.

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Manje promena, lakše testiranje

Češće izdavanje znači da će promene i ažuriranje biti raspoređeno na veći broj verzija, umesto da se veći paket novina čeka nekoliko nedelja. Google očekuje da će takav pristup olakšati proveru novih izdanja pre nego što stignu do širokog broja korisnika. Ako se ipak pojavi greška, manji broj izmena u jednoj verziji može pomoći programerima da brže utvrde šta ju je izazvalo.

To može biti značajno i zbog toga što se Chrome koristi na velikom broju različitih uređaja i sistema. Svaka promena mora da funkcioniše u različitim konfiguracijama, pa je pronalaženje problema nakon objavljivanja deo procesa koji ne može uvek da se završi unapred. Kraći ciklus zato menja i način na koji se promene uvode: manje izmena odjednom, ali češće.

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Kompanije mogu da ostanu na sporijem ciklusu

Za korisnike koji žele najnoviju stabilnu verziju novi ritam znači ažuriranje na svake dve nedelje. Međutim, Google nije isti tempo nametnuo svim korisnicima. Dev i Canary kanali ostaju izvan ove promene, dok je za kompanije i organizacije kojima je potrebno više vremena za testiranje i planiranje uvođenja novih verzija i dalje dostupan Extended Stable.

U Extended Stable kanalu nova izdanja nastaviće da izlaze svakih osam nedelja. To organizacijama ostavlja više prostora da provere kako će se nova verzija ponašati u njihovom okruženju pre nego što je uvedu na veći broj računara. Bezbednosni deo ipak ne čeka osam nedelja: zakrpe će se i dalje objavljivati svake nedelje, što znači da sporiji ciklus novih funkcija ne podrazumeva i sporije reagovanje na bezbednosne probleme.

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Sledeći Chrome već je u pripremi

Prva verzija koja je stigla po novom rasporedu je Chrome 153, ali sledeće izdanje već je na putu. Chrome 154 se trenutno nalazi u beta fazi, što znači da ga Google još testira pre nego što ga ponudi kao stabilnu verziju. Planirano je da to izdanje bude objavljeno 22. septembra, samo dve nedelje nakon prethodne stabilne verzije.

Novi raspored će tako vrlo brzo postati vidljiv korisnicima. Umesto da između dva velika stabilna izdanja prolazi oko mesec dana, razmak će sada biti dve nedelje, dok će bezbednosne zakrpe nastaviti da stižu zasebnim, nedeljnim ritmom. Google time ne menja samo učestalost ažuriranja već i način na koji će se nove funkcije i ispravke raspoređivati kroz buduće verzije Chromea.