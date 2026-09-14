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Nova generacija Apple telefona uskoro stiže u Srbiju, ali će domaće kupce dočekati cene koje su primetno više nego prošle godine. iPhone 18 Pro sa 256 GB koštaće 199.999 dinara, dok će za iPhone 18 Pro Max sa 512 GB biti potrebno izdvojiti 253.999 dinara. Prodaja oba modela počinje 18. septembra, što znači da će osnovni Pro prvi put biti praktično na pragu od 200.000 dinara, dok će veći model u jačoj memorijskoj verziji premašiti četvrt miliona.

Još zanimljivije postaje kada se domaće cene uporede sa evropskim. iPhone 18 Pro sa 256 GB u Srbiji košta oko 1.706 evra, dok je zvanična cena istog modela u Nemačkoj 1.449 evra. Kod verzije sa 512 GB razlika raste na oko 297 evra. Kod iPhone 18 Pro Max razlika je još veća: domaća cena modela sa 512 GB iznosi oko 2.167 evra, što je približno 318 evra više nego na upoređenom evropskom tržištu.

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Apple je podigao cenu za tačno 22.009 dinara

Poskupljenje u odnosu na prethodnu generaciju nije nešto što se može pripisati samo najskupljim konfiguracijama. iPhone 17 Pro sa 256 GB prošle godine je u Srbiji koštao 177.990 dinara, dok novi model sa istim kapacitetom sada košta 199.999 dinara. Razlika iznosi tačno 22.009 dinara, odnosno oko 12,4 odsto. Kod verzije sa 512 GB obrazac je potpuno isti: cena je porasla sa 211.990 na 233.999 dinara.

Ista razlika pojavljuje se i kod iPhone 18 Pro Max. Prethodni Pro Max sa 256 GB koštao je 197.990 dinara, a nova generacija sada iznosi 219.999 dinara. Kod 512 GB cena je otišla sa 231.990 na 253.999 dinara. U oba slučaja povećanje je ponovo tačno 22.009 dinara. Iznos poskupljenja je, dakle, isti kroz sve navedene memorijske konfiguracije, iako se njegov procenat razlikuje u zavisnosti od početne cene.

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U Srbiji se za isti iPhone stotine evra više

Domaći cenovnik posebno dolazi do izražaja kada se poredi sa zvaničnim Apple cenama u Nemačkoj. Tamo iPhone 18 Pro sa 256 GB košta 1.449 evra, dok je u Srbiji njegova cena oko 1.706 evra. Kod modela sa 512 GB evropska cena je 1.699 evra, a domaća približno 1.996 evra. Razlika tako iznosi oko 257 evra za osnovnu Pro verziju i oko 297 evra za model sa više memorije.

Kod Pro Maxa razlika dodatno raste. Srbija cenu modela sa 256 GB postavlja na oko 1.877 evra, dok verzija sa 512 GB košta približno 2.167 evra. Za domaćeg kupca to znači da se kod većeg modela razlika u odnosu na evropsko tržište približava granici od 300 evra, a kod verzije sa 512 GB ide na oko 318 evra. Upravo poređenje sa evropskim cenama daje jasniju sliku koliko nova generacija košta na domaćem tržištu.

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Šta je Apple promenio ispod poznatog dizajna

Spolja, iPhone 18 Pro serija ne donosi radikalan zaokret. Apple je zadržao prepoznatljiv dizajn Pro modela i dodao nove boje, dok su veće promene smeštene unutar uređaja. Novi modeli dobijaju unapređene ekrane i kamere, veću bateriju i dužu autonomiju, kao i novi A20 Pro čip. To znači da se najveći deo promena ne vidi odmah kada se telefon pogleda, već bi trebalo da se oseti kroz njegove mogućnosti i rad.

Jedna od važnijih hardverskih izmena odnosi se na hlađenje. Apple je ugradio znatno veću parnu komoru kako bi efikasnije odvodio toplotu koju proizvode novi čip i baterija. To je deo unutrašnjih promena koje prate novu generaciju, ali istovremeno ne menja osnovnu činjenicu sa kojom će se kupci suočiti na dan prodaje: bez obzira na tehničke novine, ulazak u Pro seriju u Srbiji sada počinje od gotovo 200.000 dinara.

Najskuplje neće odmah biti dostupno

Osnovne konfiguracije biće dostupne od 18. septembra, ali situacija je drugačija kada se pređe na veće kapacitete. iPhone 18 Pro i Pro Max sa 1 TB i 2 TB memorije neće odmah biti dostupni kod svih prodavaca. Verzija sa 1 TB već se pojavila u ponudi pojedinih domaćih operatora, dok se šira dostupnost modela sa najvećim kapacitetima očekuje naknadno.

Kupcima će biti ponuđene sve četiri boje predstavljene uz novu generaciju. Telefoni će moći da se kupe po punoj ceni u slobodnoj prodaji, ali i uz mobilne pakete i otplatu na rate, u zavisnosti od ponude konkretnog operatora. Tako će konačan način plaćanja zavisiti od toga da li kupac telefon uzima samostalno ili zajedno sa uslugama mobilnog operatera, ali početne cene novih Pro modela ostaju iste.

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Pro modeli prvi, a iPhone Duo sačeka

Nova generacija Pro telefona u Srbiju stiže isključivo sa eSIM podrškom, bez klasičnog ležišta za fizičku SIM karticu. iOS 27 donosi i mogućnost korišćenja istog telefonskog broja na dva iPhone uređaja, kao i jednostavnije prebacivanje između njih. Ipak, to ne znači da će funkcija automatski biti dostupna svim korisnicima, jer njeno korišćenje zavisi od podrške domaćih mobilnih operatora.

Istovremeno, Apple neće sve nove uređaje ponuditi u isto vreme. Prvi savitljivi iPhone, poznat kao iPhone Duo, prema informacijama domaćih prodavaca i operatora u Srbiju bi trebalo da stigne tokom oktobra. To znači da će iPhone 18 Pro i Pro Max prvi krenuti ka domaćim kupcima 18. septembra, dok će za Appleov savitljivi model biti potrebno sačekati još nekoliko nedelja.