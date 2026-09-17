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Pametne naočare kompanije Meta, razvijane u saradnji sa Ray-Ban, trebalo je da spoje klasičan izgled naočara sa kamerom, mikrofonom i veštačkom inteligencijom. Umesto telefona, korisnik može da ih koristi za fotografisanje i snimanje iz sopstvene perspektive, komunikaciju i interakciju sa AI funkcijama. Međutim, upravo kamera koja je bila jedna od njihovih najvažnijih funkcija postala je i razlog zbog kojeg su se naočare našle pod sve većim udarom kritika zbog privatnosti i načina na koji mogu da budu zloupotrebljene.

U javnosti su se za postojeće modele pojavili i pogrdni nadimci, uključujući izraz „pervert glasses“, nakon više slučajeva u kojima su ljudi koristili mogućnost snimanja iz prvog lica na način koji je izazvao ozbiljne reakcije. Problem za Metu nije samo reputacija samog proizvoda, već i činjenica da kamera nije očigledna kao kod telefona koji neko drži ispred sebe. Naočare izgledaju kao običan modni dodatak, pa osoba koja se nalazi u blizini može teže da proceni da li je upravo snimaju.

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Navodno spremaju naočare bez kamere

Upravo u trenutku kada se oko postojećih modela gomilaju pitanja, pojavila se informacija da Meta razvija novu verziju koja bi mogla potpuno da izbaci kameru. Prema informacijama ljudi upoznatih sa razvojem proizvoda, model nosi interno ime Luna i trebalo bi da bude predstavljen tokom ove godine. Navodi o novom modelu ukazuju na to da Meta razmatra pametne naočare bez kamere, u trenutku kada se sve više pažnje posvećuje pitanjima privatnosti i načinu na koji ovakvi uređaji mogu da se koriste.

To bi predstavljalo prilično zanimljiv zaokret. Meta je upravo kameru koristila kao jednu od ključnih funkcija svojih pametnih naočara, jer ona omogućava da korisnik snima ono što vidi bez vađenja telefona iz džepa. Ako je Luna zaista zamišljena bez tog elementa, kompanija bi morala da pokaže da naočare mogu da budu dovoljno zanimljive i korisne i kada više ne mogu da fotografišu ili snimaju okolinu. Za sada nije objavljeno dovoljno detalja da bi se moglo reći kako će konačan proizvod izgledati ili koliko će se razlikovati od postojećih modela.

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Kamera nestaje - šest mikrofona ostaje

Izbacivanje kamere, međutim, ne znači da bi nove naočare bile potpuno „gluve“ za ono što se oko njih dešava. Prema dosadašnjim informacijama, Luna bi trebalo da ima čak šest mikrofona. Oni bi prvenstveno služili za komunikaciju sa Meta AI i novim AI asistentom pod nazivom Muse, što znači da bi korisnik mogao da razgovara sa veštačkom inteligencijom direktno preko naočara, bez potrebe da koristi ekran telefona.

Tu se pojavljuje novo pitanje privatnosti. Kamera omogućava snimanje slike, ali mikrofon može da registruje zvuk iz okruženja, uključujući razgovore ljudi koji sami ne koriste uređaj. To ne znači automatski da Luna prisluškuje ljude niti da se svaki zvuk nužno čuva ili obrađuje na isti način, ali pokazuje da uklanjanje kamere ne rešava sva pitanja koja prate uređaje postavljene na licu. Meta bi zato, osim samog hardvera, morala jasno da objasni kako funkcionišu mikrofoni, šta uređaj registruje i kakve kontrole korisnik ima nad tim funkcijama.

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Već pokušavaju da ograniče zloupotrebe

Istovremeno sa razvojem nove verzije, Meta je počela da uvodi mere kojima pokušava da spreči zloupotrebu postojećih naočara. Među njima se pominje mogućnost svojevrsnog „kill switcha“, odnosno mehanizma kojim bi određene funkcije ili čitave naočare mogle da budu deaktivirane na daljinu. Kompanija je takođe preduzimala mere protiv pojedinih korisnika koji su uređaje koristili na način koji je kršio pravila, uključujući kreatore sadržaja koji su ih koristili za uznemirujuće ili neprikladno snimanje drugih ljudi.

Ovakve mere pokazuju koliko je kod pametnih naočara teško povući granicu između korisne tehnologije i uređaja koji može da se koristi protiv ljudi oko korisnika. Kod obične kamere osoba uglavnom može da vidi kada neko podigne telefon i počne da snima. Kod naočara je situacija drugačija, jer se uređaj nalazi na licu i može da snima dok korisnik normalno razgovara, hoda ili sedi u društvu. Upravo zbog toga pitanje nije samo šta naočare tehnički mogu da urade, već i kako će ljudi reagovati kada znaju da osoba preko puta njih možda ima kameru koju je teško primetiti.

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Nova kontroverza oko biometrijskih podataka

Dodatni problem pojavio se samo nekoliko dana pre informacije o modelu Luna. Dve porodice podnele su predlog za pokretanje grupne tužbe protiv Mete, uz tvrdnju da je kompanija koristila biometrijske informacije iz fotografija sa Facebooka i Instagrama kako bi razvijala sistem za prepoznavanje lica povezan sa svojim pametnim naočarima. Važno je naglasiti da je reč o navodima iz tužbe, a ne o pravosnažno utvrđenoj činjenici.

Ovaj slučaj dodatno komplikuje priču oko uređaja koji već imaju mogućnost da snimaju ljude iz neposredne blizine. Prepoznavanje lica je posebno osetljiva oblast jer se ne radi samo o običnoj fotografiji, već o tehnologiji koja može da poveže lice sa identitetom ili drugim informacijama. Zbog toga će način na koji Meta prikuplja, obrađuje i koristi biometrijske podatke biti jedno od važnih pitanja za budućnost njenih uređaja, bez obzira na to da li nova generacija bude imala kameru ili ne.

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Želja za AI naočarima ili kamerom

Ako se informacije o Luni pokažu tačnim, novi model će na neki način biti i test za celu ideju pametnih naočara. Postojeći uređaji korisnicima nude kombinaciju kamere, zvuka i AI funkcija, ali uklanjanjem kamere Meta bi mogla da proveri koliko je ljudima zapravo važna mogućnost fotografisanja i snimanja iz prvog lica. Ako korisnici budu spremni da plate stotine dolara prvenstveno za razgovor sa AI asistentom, slušanje muzike i druge funkcije, to bi značilo da pametne naočare mogu da imaju budućnost i bez snimanja okoline.

Luna bi, prema dosadašnjim izveštajima, mogla da bude predstavljena već na konferenciji Meta Connect, koja je zakazana za 23. i 24. septembar. Ostaje da se vidi hoće li Meta tada otvoreno govoriti o problemima koji su pratili modele sa kamerom ili će fokus biti gotovo potpuno na novim funkcijama. Jedno je već jasno: uklanjanje kamere može da promeni deo priče o privatnosti, ali neće samo po sebi odgovoriti na sva pitanja koja su se pojavila otkako su pametne naočare počele da ulaze u svakodnevni život.