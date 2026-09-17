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Dugo je postojala prilično jednostavna predstava o kineskim automobilima: mogu da budu jeftiniji, bogato opremljeni i puni tehnologije, ali se pitanje bezbednosti ostavljalo po strani. Takva slika nije nastala bez razloga. Pojedini kineski modeli iz ranijih generacija zaista su veoma loše prolazili na testovima sudara, pa je njihov loš imidž dugo ostao vezan upravo za zaštitu putnika. Međutim, automobilsko tržište se u međuvremenu značajno promenilo, a najnoviji rezultati evropskih testova bezbednosti pokazuju koliko se ta priča danas razlikuje od one od pre desetak i više godina.

U najnovijoj rundi testiranja, tri kineska električna automobila Leapmotor B05, Aion UT i Geely E2 dobila su maksimalnih pet zvezdica. Istovremeno je evropska Cupra Raval u standardnoj opremi završila sa četiri zvezdice, dok sa opcionim Safety paketom takođe dolazi do pet zvezdica. Važan detalj je što se ovde ne radi samo o tome koliko je automobil dobro prošao klasičan sudar. Novi Euro NCAP protokoli obuhvataju i sisteme za izbegavanje nezgoda, nadzor vozača, zaštitu nakon sudara i druge tehnologije koje mogu da utiču na ishod situacije pre nego što uopšte dođe do udara.

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Pet zvezdica više nije samo sudar

Kod novih testova bezbednost se posmatra kroz nekoliko različitih oblasti, pa automobil može da izgubi bodove čak i ako je veoma dobro zaštitio putnike tokom samog sudara. Geely E2, na primer, ostvario je 79 odsto u kategoriji Safe Driving, 72 odsto za izbegavanje sudara, 86 odsto za zaštitu u sudaru i čak 95 odsto za bezbednost nakon sudara. Leapmotor B05 imao je 66, 77, 92 i 89 odsto u tim kategorijama, dok je Aion UT ostvario 66, 74, 91 i 88 odsto. Uprkos razlikama između pojedinačnih rezultata, sva tri automobila su ukupno dobila pet zvezdica.

To je bitno jer pokazuje da ocena više nije jednostavna potvrda da je automobil „dobar na crash testu“. U računicu ulaze sistemi automatskog kočenja, pomoć pri održavanju vozila u traci, prepoznavanje drugih učesnika u saobraćaju, praćenje vozača i način na koji automobil reaguje u različitim potencijalno opasnim situacijama. Leapmotor B05 je, recimo, posebno dobro prošao u nekim testovima automatskog kočenja i zaštite putnika, dok je Geely E2 dobio visoku ocenu za bezbednost tokom i nakon sudara.

Raval otkriva važnu razliku

Poređenje sa Cuprа Raval posebno je zanimljivo zato što rezultat ne govori jednostavno da je jedan automobil „bezbedan“, a drugi „nebezbedan“. Standardni Raval dobio je četiri zvezdice, dok verzija sa opcionim Safety paketom dobija pet. Razlika je pre svega u opremi koja utiče na aktivnu bezbednost, odnosno na sisteme koji treba da pomognu vozaču da izbegne nezgodu ili ublaži njene posledice. Euro NCAP navodi da dodatni paket značajno povećava broj dostupnih aktivnih tehnologija i zbog toga menja konačnu ocenu automobila.

Tu se vidi i jedan od zanimljivijih aspekata ovogodišnjih rezultata. Kineski proizvođači su kod ova tri modela određene bezbednosne tehnologije ponudili kao standardnu opremu, dok se kod Raval-a deo opreme nalazi u dodatnom paketu. Zato četiri zvezdice za osnovni Raval ne znače da je automobil konstrukcijski loš ili da bi putnici u njemu nužno bili slabije zaštićeni u svakom scenariju. Naprotiv, verzija sa Safety paketom dobija pet zvezdica, što pokazuje koliko sama konfiguracija vozila može da utiče na konačan rezultat Euro NCAP-a.

Kinezi ipak imaju jednu slabost

Rezultati nisu bez zamerki ni kada su u pitanju kineski automobili. I Aion UT i Leapmotor B05 dobili su po 66 odsto u kategoriji Safe Driving, a jedan od razloga za gubitak bodova odnosi se na način upravljanja pojedinim funkcijama. Testeri su kritikovali oslanjanje na ekrane osetljive na dodir tamo gde bi fizičke komande mogle da budu praktičnije tokom vožnje. Kod modernih automobila veliki centralni ekran postao je gotovo standard, ali problem nastaje kada vozač zbog njega mora da skida pogled sa puta kako bi promenio neku osnovnu funkciju.

Geely E2 je u tom delu prošao bolje jer koristi više fizičkih komandi za važne funkcije i upravljanje sistemima automobila. Njegova ocena od 79 odsto u kategoriji Safe Driving bila je najviša među ova tri kineska modela. Ipak, ni E2 nije dobio savršene rezultate u svim segmentima. Euro NCAP je, između ostalog, zabeležio nedoslednosti sistema automatskog kočenja u pojedinim scenarijima, kao i određene gubitke bodova u zaštiti vozača tokom frontalnog sudara. Dakle, pet zvezdica ne znači da je automobil bez ikakvih slabih tačaka.

Geely E2 privlači cenom

Posebnu pažnju privlači Geely E2, jer se radi o relativno pristupačnom električnom automobilu, a ne o velikom luksuznom modelu koji visoku cenu može da opravda skupom bezbednosnom opremom. Na pojedinim evropskim tržištima ovaj model cilja cenovni segment ispod 20.000 evra, što rezultate čini zanimljivim iz još jednog razloga. Ako automobil iz nižeg cenovnog ranga može da dobije maksimalnu ocenu po veoma zahtevnim kriterijumima, onda cena više nije dovoljna da se pretpostavi koliko je pažnje posvećeno njegovoj bezbednosti.

Geely E2 je pritom ostvario 86 odsto za zaštitu u sudaru i 95 odsto za bezbednost nakon sudara. Euro NCAP je posebno zabeležio dobre rezultate u bočnim udarima, dok napredni sistem eCall može da prosledi informacije o nesreći i putnicima službama za pomoć. To ne znači da je E2 najbolji u svakoj pojedinačnoj disciplini, niti da njegova cena automatski garantuje da će kupcu odgovarati, ali pokazuje da je moguće spojiti relativno pristupačan električni automobil sa veoma ozbiljnim bezbednosnim paketom.

Tri modela menjaju sliku o Kinezima

Naravno, rezultati tri automobila nisu dovoljan razlog da se svi kineski automobili stave u istu kategoriju. Na tržištu postoji veliki broj proizvođača i modela, a njihove konstrukcije, sistemi pomoći vozaču i standardna oprema mogu značajno da se razlikuju. Ipak, činjenica da su tri različita kineska električna modela u istoj rundi testiranja dobila po pet zvezdica teško se može posmatrati kao slučajnost jednog izolovanog proizvoda. To je još jedan pokazatelj koliko su kineski proizvođači napredovali u oblastima koje su ranije bile među njihovim slabijim tačkama.

Još zanimljivije je što se borba na evropskom tržištu više ne vodi samo oko cene i količine opreme. Bezbednost je postala deo iste utakmice, a novi Euro NCAP rezultati pokazuju da kineski proizvođači sada mogu da ponude automobile koji po veoma zahtevnim kriterijumima stoje rame uz rame sa evropskim konkurentima. To, međutim, ne znači da su svi problemi rešeni: pojedini modeli i dalje imaju slabosti u načinu upravljanja funkcijama, sistemima pomoći vozaču ili pojedinim scenarijima sudara. Ali stara pretpostavka da kineski automobil zbog svog porekla mora automatski da znači slabiju bezbednost više se ne uklapa u ono što pokazuju najnoviji testovi.