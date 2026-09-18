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Kejli Robins objavila je na Facebooku sasvim običan porodični video. Na snimku je sa jednom od svojih ćerki u automobilu, a ispod objave pojavilo se automatski predloženo pitanje Meta AI: „Ko je dete na suvozačevom mestu?“ Zaintrigirana time šta će veštačka inteligencija odgovoriti, Robins je kliknula na pitanje. Ono što je usledilo bilo je mnogo detaljnije nego što je očekivala.

Meta AI nije samo odgovorio na pitanje o detetu koje se vidi na snimku. Prema onome što je Robins dobila kao odgovor, sistem je povezao informacije iz brojnih ranijih porodičnih objava i iz njih izvukao imena njenih ćerki, njihove datume rođenja, fotografije i video-snimke. Čak je pronađena i fotografija mlađe ćerke dok je bila beba, koju je ranije objavila njena baka. Tako je jedan novi video postao polazna tačka za pregled godina porodičnog sadržaja.

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AI je povezao godine objava

Tu je priča postala mnogo zanimljivija. Robins je navela da joj je Meta AI prikazao i fotografiju koju je ranije sama objavila, a zatim obrisala. Meta je saopštila da sistem koristi informacije koje su dostupne osobi koja postavlja pitanje, zbog čega ostaje nejasno kako je obrisana fotografija dospela u odgovor. Kompanija je, međutim, priznala da automatski predlog pitanja u ovom slučaju nije trebalo da se pojavi.

Mnogo važniji deo cele priče jeste način na koji je AI spojio podatke koji su prvobitno bili potpuno odvojeni. Fotografija deteta sa jednog događaja, ime iz druge objave, datum rođenja iz treće i stari video sa članovima porodice možda nikada ne bi bili posmatrani kao jedna informacija. AI, međutim, može da ih poveže. Upravo tu nastaje razlika između onoga što korisnik misli da je objavio i onoga što se iz svih tih objava zajedno može zaključiti.

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Sledeće pitanje bilo je još ozbiljnije

Nakon odgovora o detetu, Meta AI je Robins ponudio još jedno pitanje: „Gde Kejli Robins živi?“ Ona je ponovo kliknula, a sistem je, prema njenim navodima, počeo da povezuje starije i novije objave kako bi pokušao da utvrdi gde porodica sada živi. U obzir su, kako je opisala, uzimana mesta povezana sa njenim ranijim životom i novije objave koje su mogle da ukažu na sadašnju lokaciju.

U tom trenutku više nije bilo reči samo o prepoznavanju osobe na fotografiji. Razgovor je pokazao koliko podataka može da se sakupi o jednoj porodici kada se godine objava posmatraju zajedno. Korisnik možda nikada nije napisao svoju adresu niti objavio jedan post sa svim ličnim informacijama na jednom mestu. Ali kada se različite objave povežu, slika može postati mnogo potpunija nego što je osoba očekivala.

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Deca imaju digitalni trag od rođenja

Poseban problem je što deca uglavnom nemaju nikakvu kontrolu nad tim šta će se o njima naći na internetu. Roditelji objavljuju fotografije, ali isto rade i bake, deke, rođaci i prijatelji. Tako se ime deteta može pojaviti na jednom profilu, fotografije na drugom, snimci na trećem, a informacije o rođendanima i porodičnim događajima na još nekoliko mesta.

Godinama kasnije, sve to više nisu samo nepovezane porodične uspomene. Ako AI može da ih pronađe i poveže, dobija se mnogo detaljniji zapis o detetu kako izgleda, ko su mu roditelji, ko su članovi porodice, kada je rođeno, gde je porodica bila i kakve su se informacije pojavljivale kroz vreme. Roditelji pritom možda nikada nisu imali nameru da takav profil naprave.

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Meta promenila spornu funkciju

Meta je nakon ovog slučaja promenila funkciju automatskog predlaganja pitanja. Kompanija je navela da problem nije bio u tome što je AI dobio pristup privatnim podacima, već u tome što je sistem korisniku ponudio pitanje koje je zadiralo u lične informacije. Drugim rečima, sam predlog je bio deo problema, jer je razgovor usmerio ka podacima o detetu i mestu stanovanja.

Robins je posle svega rekla da će ukloniti fotografije i video-snimke na kojima se njene ćerke mogu identifikovati i da će isto zatražiti od prijatelja. To, međutim, otvara još jedno pitanje: čak i kada roditelj ukloni svoje objave, fotografije deteta mogu ostati na profilima drugih ljudi. Godine objavljivanja zato nije lako jednostavno „obrisati“, naročito kada su informacije već rasute kroz veliki broj naloga.

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Fotografija može otkriti mnogo više

Ovakav slučaj pokazuje promenu koja dolazi sa AI alatima. Ranije je neko morao ručno da prolazi kroz stare objave kako bi pronašao informacije o određenoj osobi. Sada veštačka inteligencija može da dobije pitanje i da sama povezuje sadržaj koji se nalazi u velikom broju objava, fotografija i video-snimaka.

Zbog toga pitanje privatnosti više nije samo šta je neko objavio, već i šta se iz svega što je godinama objavljivao može sastaviti. Porodična fotografija, ime, datum rođenja ili snimak sa odmora možda pojedinačno ne deluju posebno važno. Kada ih AI spoji, međutim, mogu postati delovi mnogo veće priče uključujući i informacije o deci koje roditelji možda nikada nisu nameravali da predstave na jednom mestu.