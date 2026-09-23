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Hakerska grupa ShinyHunters tvrdi da je uspela da prodre u sisteme američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) i iz njih iznese veliku količinu osetljivih podataka. Prema tvrdnjama grupe, među ukradenim informacijama nalaze se podaci o zaposlenima FBI-ja, njihovim supružnicima, kao i ljudima koji su se prijavljivali za posao u toj agenciji. Međutim, stvarni obim incidenta još nije nezavisno potvrđen, pa za sada treba razlikovati ono što hakeri tvrde od onoga što je FBI zvanično potvrdio.

Incident je posebno privukao pažnju zato što nije reč o uobičajenoj kompanijskoj meti. ShinyHunters je napad usmerio na instituciju koja se bavi upravo istragama sajber kriminala i koja je ranije upozoravala na aktivnosti ove grupe. FBI je saopštio da je upoznat sa tvrdnjama o neovlašćenim aktivnostima povezanim sa njegovim sistemom za zapošljavanje i da incident istražuje, dok su pojedini servisi povezani sa prijavama za posao privremeno postali nedostupni.

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Podaci zaposlenih pod lupom

ShinyHunters tvrdi da nije došao samo do podataka ljudi koji su trenutno zaposleni u FBI-ju. Prema njihovoj objavi, meta su bili i kandidati koji su u nekom trenutku podneli prijavu za posao, čime se potencijalni broj pogođenih osoba širi daleko izvan aktuelnog sastava agencije. Grupa je tvrdila da poseduje podatke o gotovo svim agentima, ali takve tvrdnje za sada ne predstavljaju potvrđen podatak o stvarnom obimu krađe.

Posebnu težinu daje mogućnost da podaci zaposlenih uključuju informacije koje mogu biti iskorišćene za identifikaciju ljudi izvan njihovog radnog okruženja. U uzorku podataka koji su bezbednosni istraživači i novinari navodno videli pojavljuju se imena, adrese i brojevi telefona, kao i informacije povezane sa supružnicima zaposlenih. Takva kombinacija podataka ima veću vrednost za napadače od obične liste imena, jer može da posluži za ciljane prevare, ucene, lažno predstavljanje ili pokušaje kontakta sa zaposlenima i njihovim porodicama.

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FBI je ranije upozorio na grupu

Ovaj slučaj ima dodatnu pozadinu. FBI je u maju 2026. objavio upozorenje o aktivnostima ShinyHuntersa nakon napada na platformu Instructure, poznatu po obrazovnom sistemu Canvas. Agencija je tada navela da grupa koristi krađu podataka i iznudu, a upozorenje je sadržalo i informacije o metodama koje napadači koriste prilikom pritiska na žrtve.

ShinyHunters je upravo to upozorenje naveo kao razlog za napad na FBI. Grupa tvrdi da su pojedine tvrdnje iz saopštenja netačne i zahteva da FBI promeni ili ukloni objavljeni dokument. Umesto klasičnog zahteva za novac, koji je čest kod ovakvih napada, hakeri su postavili rok od nedelju dana i zahtev usmerili direktno na sadržaj FBI upozorenja. To njihov potez čini neobičnim, jer je cilj pritiska u ovom slučaju promena javnog stava institucije.

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Kako je napad izveden

Prema dostupnim informacijama, napad je bio povezan sa FBI sistemima za zapošljavanje, a bezbednosni istraživači navode da je u napadu mogla biti iskorišćena ranjivost u Oracle PeopleSoft okruženju. Takve platforme obrađuju velike količine podataka potrebnih za zapošljavanje, pa kompromitovanje jednog dela infrastrukture može napadaču otvoriti put ka informacijama koje se ne nalaze direktno na javnom sajtu.

Sajt FBI Jobs bio je privremeno izmenjen, odnosno na njemu su napadači ostavili svoj sadržaj, što je predstavljalo vidljiv znak da je došlo do neovlašćenog pristupa. Ipak, sama činjenica da je javna stranica kompromitovana ne dokazuje automatski da je ukradena sva količina podataka koju ShinyHunters navodi. Upravo zbog toga FBI istražuje incident, dok bezbednosna zajednica pokušava da utvrdi kojim sistemima je grupa zaista pristupila i šta je eventualno izneto iz njih.

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Šta ShinyHunters želi

ShinyHunters je poznat po velikim krađama podataka i pokušajima iznude, a tokom 2026. godine grupa je povezivana sa napadima na različite velike organizacije. U njenom uobičajenom modelu ukradeni podaci služe kao sredstvo pritiska: žrtvi se preti objavljivanjem ili prodajom informacija ukoliko ne ispuni zahtev napadača. FBI je ranije upozoravao i da kriminalne grupe mogu preuveličavati količinu ili osetljivost podataka kojima raspolažu kako bi pojačale pritisak.

U slučaju FBI-ja, međutim, za sada nema potvrde da je ShinyHunters tražio novac. Grupa je postavila drugačiji zahtev i povezala ga sa ranijim upozorenjem FBI-ja, dok istovremeno tvrdi da poseduje veliku količinu podataka. Da li je zaista ukradena količina koju hakeri navode i da li će podaci biti objavljeni ukoliko njihov zahtev ne bude ispunjen, ostaje da se vidi. FBI je incident stavio pod istragu, pa će tek dalji nalazi pokazati koliko je ovaj napad zaista bio dubok.