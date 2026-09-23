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Audi je pokrenuo pravni postupak protiv nemačkog uvoznika koji je počeo da prodaje dva električna automobila namenjena kineskom tržištu. Zvuči paradoksalno, ali priča je upravo takva: Audi pokušava da spreči prodaju Audija u Nemačkoj. U pitanju su E5 Sportback i E7X, modeli koji nose naziv AUDI ispisan velikim slovima, bez tradicionalna četiri prstena, a koje je nemački proizvođač razvio zajedno sa kineskim partnerom SAIC za tamošnje kupce.

Automobile je u Nemačku dovozila kompanija Auto China, koja ih je nabavljala u Kini, prevozila u Evropu i obavljala postupak homologacije za nemačko tržište. E5 Sportback se prodavao za oko 59.980 evra, dok je početna cena E7X bila oko 72.900 evra. U Kini su isti modeli znatno jeftiniji: E5 tamo kreće od približno 26.269 evra, a E7X od oko 34.407 evra. Razlika nastaje zbog transporta, carina, homologacije i drugih troškova, ali automobili su i posle svega ostajali zanimljivi kupcima koji žele model koji Audi zvanično ne nudi u Evropi.

Foto: Shutterstock

Audi napravio novu marku za Kinu

E5 Sportback i E7X nisu neki kineski modeli koji su samo dobili Audi oznaku. Oni pripadaju posebnoj marki AUDI, koju su Audi i SAIC pokrenuli 2025. godine upravo za kinesko tržište. Najlakše ih je razlikovati po tome što na automobilima nema klasičnog Audijevog znaka sa četiri prstena, već je naziv AUDI ispisan slovima. Ideja je bila da se napravi posebna linija električnih automobila prilagođena kineskim kupcima, uz razvoj i proizvodnju kroz saradnju sa SAIC-om.

Prvi serijski model bio je E5 Sportback, a zatim je stigao E7X. Audi je time pokušao da odgovori na tržište na kojem se konkurencija među električnim automobilima veoma brzo zaoštrila i na kojem lokalni proizvođači sve češće diktiraju tempo. Ali upravo tu nastaje ironija cele priče. Automobili koje je Audi napravio posebno za Kinu sada su se pojavili u Nemačkoj, na domaćem tržištu kompanije, i to preko trgovca koji ih nije prodavao kroz zvaničnu Audi mrežu.

1/3 Vidi galeriju Audi E5 Sportback Foto: Shutterstock

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Automobili već stigli u Nemačku

Auto China nije samo postavio slike kineskih Audija na svoj sajt. Kompanija je automobile nabavljala u Kini, slala ih u Nemačku i pripremala za tamošnju registraciju. E5 Sportback i E7X su se zatim pojavili u ponudi za nemačke kupce. Prema pisanju nemačkih automobilskih medija, interesovanje je postojalo, a prvi primerci su već bili prodati i viđeni na ulicama Hamburga i Frankfurta.

Audi je u početku ostao prilično uzdržan. Kompanija je objašnjavala da su modeli razvijeni posebno za potrebe kineskog tržišta i da su namenjeni isključivo kupcima u Kini. Međutim, situacija se promenila nakon što je postalo jasno da se automobili zaista nude nemačkim kupcima. Audi je sada potvrdio da je pokrenuo pravne korake protiv Auto Chine i da želi da zaustavi takav paralelni uvoz.

Posle Audiovog poteza, oba modela su nestala sa sajta Auto Chine. Nije javno potvrđeno da li je njihovo uklanjanje direktna posledica pravnog pritiska, ali vremensko poklapanje je očigledno. Auto China i dalje nudi druge kineske automobile, uključujući modele marki Xiaomi, Zeekr, SAIC, Maextro i Jetour. Dakle, nije nestala cela ponuda kineskih automobila nestali su upravo modeli koji su nosili ime AUDI.

Foto: Shutterstock

Zašto Audi želi da ih zaustavi

Jedan od problema je što E5 Sportback i E7X nemaju evropsku tipsku homologaciju koju Audi koristi za svoje zvanične modele. Auto China je automobile pripremao za nemačko tržište kroz sopstveni postupak homologacije, ali to ih ne pretvara u deo zvanične Audi ponude. Za kupca je to važna razlika, posebno kada automobil treba održavati i popravljati godinama nakon kupovine.

Audi je posebno upozorio na servis i rezervne delove. Kompanija navodi da Audi AG i ovlašćeni Audi servisi izvan Kine ne mogu da obavljaju redovno održavanje tih vozila, jer se AUDI modeli van Kine tretiraju kao vozila treće strane. To otvara praktična pitanja za vlasnika: gde će održavati automobil, kako će nabaviti određene delove i ko će rešavati eventualne probleme sa garancijom. Auto China tvrdi da može da organizuje servis i garanciju za svoje kupce, ali to nije isto što i podrška koju dobija vlasnik automobila kupljenog kroz zvaničnu mrežu proizvođača.

Razlika u ceni je ogromna

Upravo cene pokazuju zašto bi ovakvi automobili mogli da budu zanimljivi kupcima. E5 Sportback je u Nemačkoj bio ponuđen za 59.980 evra, a E7X za 72.900 evra. To su cene nemačkog uvoznika, a ne zvanični Audi cenovnici, jer ova dva modela nema u redovnoj nemačkoj ponudi. Ipak, čak i nakon svih troškova uvoza, automobili su se pozicionirali ispod pojedinih sličnih Audijevih električnih modela koji se zvanično prodaju u Nemačkoj.

Poređenje sa Audijevom evropskom ponudom postaje još zanimljivije. Audi S6 e-tron Sportback u Nemačkoj počinje od oko 99.500 evra, dok je početna cena za SQ6 e-tron oko 93.800 evra. Kineski E5 i E7X zato mogu da privuku kupca koji želi veliki električni automobil sa Audijevim imenom, ali ne želi da plati cenu zvaničnog evropskog modela. Naravno, poređenje nije potpuno direktno, jer se radi o različitim modelima, tržištima i specifikacijama, ali razlika u cenama je dovoljno velika da objasni zašto se paralelni uvoz uopšte pojavio kao poslovna prilika.

Bumerang se vratio kući

Audi se sada suočava sa situacijom koju je teško zamisliti kada se pogledaju početne namere projekta. Kompanija je sa SAIC-om razvila posebne električne modele za Kinu, prilagodila ih tamošnjim kupcima i jasno ih odvojila od evropske ponude. E5 Sportback i E7X trebalo je da ostanu deo te priče, na tržištu za koje su napravljeni. Međutim, automobili su iz Kine krenuli u potpuno suprotnom smeru. Umesto da ostanu hiljadama kilometara daleko od nemačkih salona, pojavili su se upravo u Nemačkoj, i to kao vozila koja kupci mogu da nabave mimo zvanične Audi prodajne mreže.

Tu nastaje možda i najveći paradoks cele priče: Audi sada pokušava da spreči prodaju automobila koje je sam napravio. Nemački uvoznik Auto China pronašao je način da kineske modele ponudi kupcima na njihovom evropskom matičnom tržištu, pa je Audi morao da reaguje pravnim putem. Ponuda E5 Sportbacka i E7X u međuvremenu je nestala sa sajta uvoznika, ali su prvi primerci već stigli do Nemačke. Automobili su dakle prošli put od kineske fabrike, preko paralelnog uvoza, sve do zemlje u kojoj je nastao brend koji ih je napravio - samo da bi ih taj isti proizvođač sada pokušao zaustaviti.