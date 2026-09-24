Slušaj vest

Qualcomm je zvanično predstavio Snapdragon 8 Elite Gen 6 i njegovu još snažniju verziju Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, čime je otvorena nova generacija mobilnih procesora. Oba čipa prvi put donose CPU sa radnim taktom od čak 5 GHz, dok je prethodni Snapdragon 8 Elite Gen 5 za Galaxy išao do 4,74 GHz. Procesor koristi raspored sa dva Prime jezgra na 5 GHz i šest Performance jezgara na 4 GHz, a Qualcomm navodi da je CPU napravljen na novoj 2-nanometarskoj tehnologiji kompanije TSMC. Za dodatno ubrzanje tu je i 16 MB Oryon FlexCache memorije, kojoj sva CPU jezgra mogu zajednički da pristupaju.

Extreme verzija donosi i konkretna povećanja performansi u odnosu na prethodnu generaciju. Qualcomm tvrdi da je njen CPU 13 odsto brži, dok je standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 10 odsto brži od prošlogodišnjeg čipa. Još zanimljivija je tvrdnja o efikasnosti: kompanija navodi da je CPU nove generacije čak 37 odsto efikasniji od CPU-a Snapdragon 8 Elite Gen 5. To znači da Qualcomm nije povećao takt samo radi većeg broja na specifikacijama, već pokušava da istovremeno dobije više snage uz manju potrošnju.

Foto: Shutterstock

Extreme verzija i ozbiljna grafika

Velike promene stigle su i na GPU strani. Oba nova procesora koriste unapređenu Adreno grafiku sa tri segmenta koji rade na 1,45 GHz, dok su kod prethodne generacije radili na 1,2 GHz. Qualcomm za standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 navodi 35 odsto veće GPU performanse, dok Extreme verzija navodno postiže čak 44 odsto više u odnosu na prethodni čip. Istovremeno, kompanija tvrdi da je nova grafika 40 odsto energetski efikasnija.

Extreme model ipak ima nekoliko stvari koje standardna verzija nema. Qualcomm je ubacio Matrix Cores, specijalizovani hardver koji ubrzava određene AI zadatke na GPU-u, a upravo preko njega radi i Adreno Neural Fusion za napredniju super-rezoluciju i generisanje frejmova. Kompanija navodi da ovo može da donese do 40 odsto manju potrošnju energije u odnosu na prethodno rešenje. Extreme takođe ima 18 MB posebne Adreno HBM memorije, dok standardni model nema ni tu memoriju ni Matrix Cores.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Vesti Nvidia u centru pažnje: Zaradila milijarde zahvaljujući tajnim klijentima

AI dobija mnogo više prostora

Qualcomm nije zanemario ni veštačku inteligenciju. Oba procesora sada imaju Hexagon Element Accelerator namenjen ubrzanju zaključivanja kod takozvanih agentic AI zadataka, uz podršku za dugačak kontekst do 32.000 tokena. Novi sensing hub koristi dvostruki mikro-NPU i prema navodima kompanije donosi 85 odsto više performansi uz 20 odsto bolju energetsku efikasnost. Extreme verzija ide još dalje sa 50 odsto više deljene memorije i podrškom za Mixture-of-Experts modele sa do 30 milijardi parametara.

Posebno je zanimljivo kako je Qualcomm povezao AI sa obradom slike i videa. Novi NPU-ISP link omogućava da svaki piksel prenese 16 bita AI podataka, što kompanija opisuje kao čak 256 puta više AI podataka nego ranije. Ideja je da procesor može preciznije da prepoznaje i prati pojedinačne objekte u kadru, čak i kada nakratko izađu iz slike, dok se istovremeno smanjuju problemi poput halo efekta i odsjaja. Drugim rečima, AI više nije samo dodatak za aplikacije, već sve dublje ulazi u samu obradu fotografija i videa.

Foto: Shutterstock

Kamere koje su bile nezamislive

Najveći udar Extreme verzija ipak donosi upravo u snimanju videa. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 podržava 8K video pri 60 frejmova u sekundi, čime se konačno uklanja izbor između visoke rezolucije i visokog frejmrejta. Procesor podržava i 4K snimanje pri čak 240 fps za usporene snimke. Qualcommov čip tako dobija mogućnosti koje su se do sada uglavnom vezivale za mnogo ozbiljniju video opremu, iako će stvarna primena zavisiti i od kamera, hlađenja i softvera konkretnog telefona.

Extreme verzija podržava i APV kodek za kvalitetno snimanje, kao i VVC za efikasniju reprodukciju videa, pri čemu Qualcomm navodi do 55 odsto manju potrošnju u odnosu na softversko dekodiranje. Standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6, međutim, nema ove Extreme video mogućnosti. Zbog toga razlika između dva nova čipa nije samo u nekoliko procenata većih performansi, već se vidi i u stvarima koje korisnik može direktno da primeti kada uzme telefon u ruke i počne da snima.

Foto: Shutterstock

Prvi telefoni stižu veoma brzo

Na kraju, novi čipovi neće dugo ostati samo na papiru. Xiaomi je potvrdio da će porodica Xiaomi 18 biti predstavljena u Kini 23. septembra, a Qualcomm je naveo i čitav niz proizvođača koji će koristiti nove procesore, među kojima su HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMAGIC, Redmi i vivo. Samsung nije bio na tom spisku, ali se očekuje da će deo Galaxy S27 serije koristiti neku od novih Snapdragon verzija, što bi značilo da će se Extreme platforma postepeno pojaviti i u najskupljim modelima drugih proizvođača.

Postoji, međutim, još jedna stvar koja bi mogla da promeni priču o novoj generaciji telefona cena. Već postoje očekivanja da će Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 biti skuplji od prethodnog modela, dok proizvođači telefona istovremeno osećaju pritisak zbog viših cena memorije i drugih komponenti. Ako se takav scenario ostvari, telefoni sa novim Qualcommovim čipom mogli bi da budu skuplji nego što se očekivalo. Hardver je zato dobio ogroman skok, ali bi upravo cena mogla da bude druga strana priče kada prvi modeli stignu na tržište.