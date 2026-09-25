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Meta je na godišnjoj konferenciji predstavila Muse Charm, mali uređaj koji izgleda više kao privezak za ključeve nego kao ozbiljan tehnološki proizvod. Međutim, iza tog neobičnog oblika nalazi se veštačka inteligencija Muse, a ideja je da korisnik sa njom može da razgovara bez vađenja telefona i otvaranja aplikacije. Mark Zakerberg uređaj je ostavio za sam kraj prezentacije, kao svojevrsno iznenađenje, a kompanija planira da prve primerke pošalje kupcima u decembru.

Muse Charm je dovoljno mali da može da se nosi oko vrata, na ruci, u džepu ili zakačen za torbu i ključeve. Na prednjoj strani nalazi se ekran sa animiranim likom koji predstavlja Muse, dok uređaj ima mikrofone, zvučnik i senzor za otisak prsta kojim se pokreće interakcija. Korisnik pritisne senzor i jednostavno počne da priča, dok AI odgovara u realnom vremenu. Meta ovaj uređaj praktično pretvara u stalno dostupnog glasovnog saputnika, bez potrebe da se svaki put poseže za telefonom.

Foto: Shutterstock

AI koji je stalno uz vas

Muse Charm je deo šire Metine ideje da AI više ne bude samo aplikacija koju otvorite kada vam nešto treba. Kompanija je Muse predstavila kao ličnog AI agenta koji može da obavlja zadatke umesto korisnika, od slanja imejlova do rezervisanja putovanja, dok Charm treba da bude najbrži način da mu se pristupi u svakodnevnim situacijama. Meta je ranije navela da Muse može da radi preko posebnog virtuelnog računara, uz pristup aplikacijama i servisima kojima korisnik dozvoli pristup.

Zanimljiv deo je upravo način na koji se sve to pokreće. Umesto da gledate u ekran telefona i kucate pitanje, dovoljno je da govorite sa uređajem koji već nosite sa sobom. Meta navodi da Muse Charm može da bude posebno koristan ljudima koji ne koriste njene pametne naočare, jer im daje direktan pristup Muse-u bez potrebe za drugim uređajem.

Mali ekran podseća na Tamagotchi

Na ekranu se nalazi animirani AI lik koji reaguje tokom razgovora, pa Muse Charm pomalo podseća na modernu verziju Tamagotchija. Razlika je ogromna: umesto virtuelnog ljubimca kome ste nekada davali hranu i brinuli o njemu, ovde imate AI asistenta sa kojim razgovarate i kome možete da poverite konkretne zadatke. Meta je time pokušala da tehnologiju koja je uglavnom bila vezana za telefone i računare pretvori u nešto što fizički nosite sa sobom.

Uređaj još nije potpuno završen. Zakerberg je rekao da kompanija mora da finalizuje raspored unutrašnjih komponenti i materijale pre nego što Muse Charm bude spreman za tržište. Za sada nije objavljena cena, dok je plan da uređaj bude spreman za isporuku tokom decembra, odnosno pred prazničnu sezonu.

1/4 Vidi galeriju Meta AI koji nosite oko vrata Foto: printscreen YT

Nešto što drugima nije pošlo za rukom

Muse Charm dolazi u trenutku kada se tehnološka industrija ponovo okreće malim uređajima koji pokušavaju da zamene deo funkcija telefona. Pre Mete, nekoliko kompanija pokušalo je da AI prebaci u posebne uređaje koji se nose ili drže u džepu, ali su takvi proizvodi imali problema da pronađu dovoljno široku publiku. Meta sada pokušava drugačijim pristupom, oslanjajući se na već postojeći Muse i pretvarajući ga u fizički uređaj.

Sam oblik priveska takođe nije slučajan. Mali uređaji koji vise sa torbi, ključeva ili odeće poslednjih godina postali su popularni kao modni detalji, posebno među mlađim korisnicima, pa Muse Charm pokušava da spoji taj trend sa AI tehnologijom. Umesto da izgleda kao još jedan mali računar, Meta ga je napravila tako da može da izgleda kao predmet koji već prirodno nosite sa sobom.

Foto: printscreen YT

Telefon polako izlazi iz prvog plana

Muse Charm pokazuje koliko se brzo menja način na koji kompanije zamišljaju korišćenje veštačke inteligencije. Do sada je najčešći model bio da otvorite aplikaciju, napišete pitanje i sačekate odgovor. Meta sada pokušava da taj proces svede na nekoliko sekundi: uređaj je već uz vas, aktivirate ga dodirom i počinjete razgovor.

Hoće li ljudi zaista želeti da nose poseban AI uređaj kada već imaju telefon u džepu, biće poznato tek kada Muse Charm stigne do korisnika. Meta zasad nije objavila konačnu cenu niti sve detalje o hardveru, ali je jasno šta kompanija pokušava da postigne: da razgovor sa AI-jem postane toliko jednostavan i neposredan da više ne razmišljate o tome da ste uopšte pokrenuli neku aplikaciju.