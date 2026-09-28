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Električni automobil upravo je postavio rekord koji će teško proći nezapaženo. Audi A6 Sportback e-tron performance prešao je 1.338 kilometara sa jednim punjenjem baterije, čime je upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao serijski automobil koji je uspeo da pređe najveću udaljenost bez ponovnog priključivanja na punjač. Za volanom je bio poljski reli vozač Miko Marčik, a ono što ovaj rezultat čini posebno zanimljivim jeste činjenica da automobil nije vozio zatvorenom stazom bez saobraćaja, već javnim putevima kroz Poljsku.

Vožnja je počela 11. septembra u 1:55 ujutru, a Marčik je krenuo iz Zakopana, pratio tok Visle preko Krakova, Sandomježa, Varšave, Torunja i Grudjonca sve do Hel-a na obali Baltičkog mora, nakon čega je krenuo nazad. Automobil je na putu proveo više od 45 sati, uz normalan saobraćaj i deonice tokom špica, a prosečna temperatura bila je oko 15 stepeni, dok je rano ujutru na pojedinim delovima rute temperatura pala na samo 7 stepeni.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Oborio rekord za čak 133 kilometra

Rezultat je još impresivniji kada se uporedi sa prethodnim rekordom. Audi je prešao 133 kilometra više od prethodnog najboljeg rezultata, koji je postavio Lucid Air Grand Touring sa 1.205 kilometara. A6 Sportback e-tron je do 1.338 kilometara stigao uz prosečnu potrošnju od svega 7,09 kWh na 100 kilometara, što je daleko ispod vrednosti koju bi prosečan vozač očekivao od velikog električnog automobila ove klase.

Još veći „šok“ krije se u poređenju sa fabričkim podatkom. Audi za ovaj model navodi maksimalni WLTP domet od 777 kilometara, dok je tokom rekordne vožnje automobil uspeo da pređe 1.338 kilometara. To je oko 561 kilometar više, odnosno približno 72 odsto iznad zvaničnog WLTP dometa. Naravno, rekordna vožnja nije isto što i svakodnevna vožnja prosečnog vlasnika, ali rezultat pokazuje koliko način vožnje, brzina, temperatura, saobraćaj i aerodinamika mogu da promene stvarnu potrošnju.

Foto: Shutterstock

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Tajna je u aerodinamici

A6 Sportback e-tron performance ima bateriju neto kapaciteta 94,9 kWh, 800-voltnu električnu arhitekturu i elektromotor koji razvija 367 KS. Do 100 km/h stiže za 5,4 sekunde, što znači da rekord nije postavljen u automobilu napravljenom isključivo za štednju energije. Naprotiv, radi se o serijskom modelu koji je i dalje sposoban za ozbiljne performanse.

Veliku ulogu ima oblik automobila. Koeficijent otpora vazduha iznosi samo 0,21, što ga prema Audiju čini njihovim najaerodinamičnijim serijskim modelom do sada. Pri većim brzinama vazduh postaje jedan od najvećih protivnika električnog automobila, pa svaki detalj karoserije utiče na potrošnju. Audi navodi da aerodinamički otpor čini oko 40 odsto potrošnje A6 Sportback e-trona u WLTP ciklusu.

1/3 Vidi galeriju Električni Audi vozio više od 45 sati bez punjenja Foto: Shutterstock

Marčik vozio kao da svaki kilometar vredi

Vozač je tokom pokušaja morao da zaboravi ono što bi reli vozač inače radio. Nije bilo jurnjave, agresivnih ubrzanja ni nepotrebnog kočenja. Marčik je pažljivo pratio saobraćaj, unapred procenjivao situacije na putu, održavao miran tempo i koristio regenerativno kočenje kad god je to bilo moguće. Pritisak u pneumaticima takođe je bio važan, jer i mali gubici zbog otpora kotrljanja na ovako dugoj ruti mogu da se pretvore u desetine kilometara razlike.

Regeneracija je dodatno pomogla. Sistem može da vraća energiju pri usporavanju snagom do 220 kW, a Audi navodi da se oko 95 odsto svakodnevnih kočenja može obaviti korišćenjem regenerativnog sistema, bez klasičnih kočnica. U rekordnoj vožnji svaki detalj je imao značaj: od brzine i pritiska u gumama do načina na koji vozač čita put nekoliko stotina metara unapred.

1/2 Vidi galeriju Audi A6 Sportback e-tron nadmašio prethodni Ginisov rekord Foto: Audi

Pokazatelj koliko EV može da izvuče iz baterije

Audi A6 Sportback e-tron tako nije samo dodao još jedan broj u Ginisovu knjigu rekorda. Vožnja je pokazala koliko velika razlika može da postoji između fabričkog WLTP dometa i onoga što je tehnički moguće kada se automobil vozi maksimalno štedljivo. Marčik je sa baterijom od 94,9 kWh uspeo da izvuče prosečnu potrošnju od samo 7,09 kWh/100 km, i to na putu koji je uključivao gradove, javne puteve, promene temperature i normalan saobraćaj.

Ipak, ovaj rezultat ne treba posmatrati kao realan domet koji će svaki vlasnik A6 e-trona moći da ponovi. Rekord je ostvaren uz posebno prilagođen način vožnje, sa ogromnim fokusom na efikasnost, dok će svakodnevni vozači koristiti klimu, brže voziti, ubrzavati, kočiti i suočavati se sa drugačijim vremenskim uslovima. Ali upravo zato je brojka od 1.338 kilometara toliko zanimljiva: serijski električni automobil uspeo je da pređe gotovo dvostruko više od onoga što mnogi vozači očekuju kada pogledaju njegovu zvaničnu autonomiju.