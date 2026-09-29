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Kina danas ima 58,8 odsto globalnih proizvodnih kapaciteta digitalne elektronike, što je više nego sve ostale zemlje zajedno. Podaci za 2024. i 2025. obuhvataju veoma širok deo industrije – od poluprovodnika, ekrana i štampanih ploča do pametnih telefona, računara i druge elektronske opreme. Razlika u odnosu na ostatak sveta nije mala: Kina je gotovo šest puta ispred drugoplasiranog Tajvana.

Kada se proizvodnja elektronike posmatra kroz stvarne fabričke kapacitete, a ne kroz vrednost tehnoloških kompanija ili broj prodatih uređaja, slika svetske industrije izgleda prilično drugačije. Sjedinjene Američke Države, na primer, ostaju veoma važne za razvoj čipova i tehnološke inovacije, ali imaju samo 2,9 odsto fizičkih kapaciteta za proizvodnju digitalnog hardvera. Kina je, sa druge strane, izgradila ogroman proizvodni ekosistem u kojem su fabrike, dobavljači komponenti i montaža povezani na relativno malom prostoru.

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Četiri zemlje drže 80,5 odsto

Posle Kine dolazi Tajvan sa 10,2 odsto, Južna Koreja sa 6,7 i Japan sa 4,8 odsto. Kada se njihovi kapaciteti saberu sa kineskim, četiri istočnoazijske ekonomije kontrolišu 80,5 odsto globalnog kapaciteta digitalnog hardvera. To znači da je najveći deo proizvodne baze na kojoj počiva savremena elektronika skoncentrisan u svega nekoliko zemalja.

Svaka od njih ima drugačiju ulogu u tom lancu. Tajvan je posebno važan za poluprovodnike i proizvodnju čipova, Južna Koreja ima velike kapacitete za memorijske čipove i ekrane, dok Japan ostaje važan za elektronske komponente, opremu i tehnologije koje koriste druge fabrike. Kina je specifična po širini sistema: njeni kapaciteti pokrivaju veliki broj različitih delova proizvodnje, od komponenti do gotovih uređaja.

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Indija je ispred Amerike

Na petom mestu nalazi se Indija sa 3,8 odsto globalnih kapaciteta, dok je Vijetnam na 3,6 odsto. Sjedinjene Države slede sa 2,9 odsto, a iza njih su Tajland sa 1,3 i Meksiko sa 1,2 odsto. Podatak je posebno zanimljiv jer pokazuje da dve zemlje koje poslednjih godina privlače veliki broj ulaganja u proizvodnju elektronike već imaju veći fizički kapacitet od SAD.

Američka pozicija zato ne može da se meri samo brojem fabrika. Kompanije iz SAD imaju veoma snažnu ulogu u dizajnu čipova, softveru i razvoju naprednih tehnologija, dok se veliki deo fizičke proizvodnje nalazi u Aziji. Upravo razdvajanje razvoja i proizvodnje objašnjava zašto zemlja može biti tehnološka sila, a istovremeno imati relativno mali deo globalnih fabričkih kapaciteta.

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Kina gradi ceo lanac

Prednost Kine nije nastala samo zbog velikog broja fabrika. Zemlja je godinama gradila guste mreže dobavljača, proizvodnih pogona i logističkih veza, pa kompanija na jednom tržištu može da pronađe veliki broj delova potrebnih za izradu elektronskog proizvoda. Kina je u novom petogodišnjem planu dodatno stavila naglasak na poluprovodnike, veštačku inteligenciju i druge strateške tehnologije, uz cilj da smanji zavisnost od zapadne tehnologije.

Ta politika ide dalje od same proizvodnje telefona i računara. Kina istovremeno povećava domaće kapacitete u čipovima, memoriji i drugim delovima elektronskog lanca. SEMI navodi da bi Kina trebalo da zadrži najveći instalirani kapacitet za proizvodnju čipova i tokom 2026. i 2027. godine, dok se ukupni svetski kapacitet nastavlja širiti.

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Ostatak sveta pokušava da smanji zavisnost

Velika koncentracija proizvodnje poslednjih godina postala je i ekonomsko i geopolitičko pitanje. Kompanije su počele da traže dodatne proizvodne lokacije zbog carina, trgovinskih sukoba i rizika od prekida lanaca snabdevanja, ali preseljenje nije jednostavno. Fabriku je moguće izgraditi, ali je mnogo teže preko noći ponoviti mrežu dobavljača, stručnu radnu snagu, logistiku i infrastrukturu koju je Kina gradila decenijama.

Zato se proizvodnja širi u Indiji, Vijetnamu, Meksiku i drugim zemljama, ali za sada nema znaka da je Kina izgubila svoju ogromnu prednost. Četiri vodeće azijske ekonomije i dalje drže više od četiri petine globalnog kapaciteta digitalnog hardvera, dok Kina sama ima veći kapacitet od svih ostalih zemalja zajedno. Za industriju koja proizvodi telefone, računare, čipove i ekrane, to znači da se najveći deo fizičke infrastrukture savremenog tehnološkog sveta i dalje nalazi u jednom delu planete.