Slušaj vest

Kineska kompanija Boyagongdao Marine Technology Group predstavila je autonomnog podvodnog robota BG-5 Golden Dragon Fish, napravljenog tako da na prvi pogled više podseća na zlatnu arovanu nego na klasičan podvodni dron. Telo, peraja i način plivanja oblikovani su po uzoru na ribu, pa se BG-5 kroz vodu ne kreće uz pomoć uobičajenog propelera. Umesto toga, koristi višezglobni rep koji pravi talasasto kretanje i tako imitira način na koji prava riba prolazi kroz vodu.

Takav izgled nije samo stvar dizajna. Ideja je da se robot što manje izdvaja iz okruženja dok se kreće kroz vodu, posebno tokom zadataka nadzora u plićim područjima. Ako izgleda kao još jedna riba u vodi, mnogo je teže odmah shvatiti da se iza tog oblika nalazi mašina sa senzorima i autonomnim sistemima za kretanje. Upravo zbog toga BG-5 privlači pažnju i izvan klasične priče o podvodnoj robotici.

Foto: ChatGPT

Ne prati samo unapred zadatu rutu

BG-5 nije napravljen tako da samo dobije pravac i zatim mehanički prati unapred određenu liniju. Njegovi senzori mogu da registruju prepreke i promene u okruženju, nakon čega robot prilagođava kretanje i bira kako da nastavi put. To je posebno korisno u plitkoj vodi, gde kamenje, granje i druge prepreke mogu lako da poremete unapred zadatu rutu.

Robot je dug oko 64 centimetra, težak približno 3 kilograma, a može da zaroni do oko 5 metara dubine. Maksimalna brzina mu je oko 2,2 kilometra na sat. To nisu karakteristike velikog podvodnog drona, ali su sasvim dovoljne za uređaj čija je ideja da se kreće relativno blizu površine i pritom zadrži izgled i ponašanje koje što više podseća na živu ribu.

Jedna riba može da postane čitava grupa

Tu se priča ne završava na jednom robotu. Uz osnovni BG-5 predstavljena je i verzija BG-5V, namenjena složenijim autonomnim operacijama. Kod nje se navode mogućnosti samostalnog planiranja rute, raspodele zadataka i kontrole formacije, pa više robotskih jedinica može da radi zajedno umesto da svaki uređaj bude posmatran kao potpuno odvojena mašina.

Zamislite nekoliko takvih robota koji se kreću kroz isti deo vode, ali ne nasumično i bez kontrole. Jedan može da prati određeni pravac, drugi da pokrije drugi deo područja, dok sistem istovremeno usklađuje njihovo kretanje. Upravo takva mogućnost daje ovom tipu tehnologije mnogo širu primenu od običnog podvodnog robota koji samo snima ono što mu se nađe ispred kamere.

1/6 Vidi galeriju Kineska robot riba Foto: ChatGPT, printscreen YT

Nije samo tehnološki eksperiment

Roboti inspirisani ribama nisu potpuno nova ideja. Bionički dizajn već se koristi u istraživanju podvodnog sveta, praćenju životinja i zadacima u kojima klasični dron sa propelerom nije idealan. Riba se u vodi kreće drugačije od mašine sa propelerom, a upravo to može da bude prednost kada je potrebno da robot bude tiši, pokretljiviji ili manje upadljiv u svom okruženju.

Kod BG-5 je posebno zanimljiva kombinacija tog dizajna sa mogućnostima autonomnog kretanja. Robot nije napravljen samo da izgleda kao riba, već da se i ponaša na način koji dodatno briše razliku između njega i pravog stanovnika vode. Za nadzor je takav pristup naročito zanimljiv, jer uređaj koji se ne izdvaja iz okruženja može da priđe mestu koje bi klasičan podvodni dron mnogo lakše otkrio svojim oblikom i načinom kretanja.

Tehnologija koja izgleda kao prava riba

BG-5 pritom nije proizvod koji se pojavio niotkuda. Fotografije ovog modela mogu se pronaći još od 2023. godine, a kompanija je i ranije razvijala robotske modele inspirisane arovana ribom. Ovog puta pažnju je privukao način na koji je robot predstavljen, uključujući prikaze njegovog kretanja u bazenu na kineskom Međunarodnom sajmu trgovine uslugama.

Za sada nema mnogo javno dostupnih detalja o autonomiji baterije, nosivosti i tačnim mogućnostima kamera. Ipak, ono što je već poznato dovoljno je da se vidi zašto je ovakav robot zanimljiv. BG-5 je mali, može samostalno da se kreće kroz vodu, prepoznaje prepreke i prilagođava rutu, dok njegov izgled namerno skreće pažnju sa činjenice da se zapravo radi o sofisticiranoj mašini. Najneobičniji deo cele priče možda je upravo to što bi, ako ga ugledate u vodi, prva pomisao mogla da vam bude da gledate ribu, a ne robota.