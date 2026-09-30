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Evropska unija priprema nova pravila koja bi proizvodnju električnih automobila i njihovih komponenti trebalo još snažnije da vežu za evropsko tržište. Predlog kroz Industrial Accelerator Act predviđa da vozilo mora biti sklopljeno u EU kako bi moglo da koristi određene javne subvencije, poreske podsticaje i bude uključeno u javne nabavke, dok bi najmanje 70 odsto vrednosti komponenti, bez baterije, moralo da potiče iz Unije. Za baterije bi važili i dodatni kriterijumi koji se odnose na poreklo pojedinih ključnih komponenti.

Na prvi pogled, nova pravila su usmerena prvenstveno na kineske proizvođače i njihovu sve veću prisutnost u Evropi. Međutim, kriterijumi porekla ne razlikuju Kinu od drugih država van EU, pa bi posledice mogle da osete i proizvođači iz Japana koji svoje električne modele za evropsko tržište još uvek proizvode u fabrikama izvan Unije. Upravo tu nastaje neočekivani problem, jer deo japanske proizvodnje još nije prebačen na evropsko tlo.

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I japanci u nezgodnoj situaciji

Problem je posebno vidljiv kod pojedinih japanskih proizvođača. Toyota svoj bZ4X uglavnom proizvodi u Japanu, dok bi proizvodnja električnih vozila u njenoj fabrici u Češkoj trebalo da počne tek 2028. Suzuki značajan deo električnih modela namenjenih Evropi uvozi iz Indije, dok se Nissan Leaf proizvodi i u Velikoj Britaniji, koja nije članica EU. To znači da bi automobili namenjeni evropskim kupcima mogli da se nađu izvan kruga vozila koja ispunjavaju nove kriterijume.

To bi japanske proizvođače moglo da natera da ubrzaju ulaganja u evropsku proizvodnju i prilagode lanac dobavljača. Japanska vlada i automobilska industrija već pokušavaju da obezbede povoljniji tretman ili određene izuzetke u završnoj verziji propisa, uključujući mogućnost da se položaj Japana rešava kroz postojeće trgovinske odnose sa EU. Za kompanije koje već imaju fabrike u Evropi to bi bilo lakše, dok bi ostali morali da menjaju postojeći proizvodni model.

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Kineski automobili menjaju tržište

Kineski proizvođači poslednjih godina ubrzano povećavaju prisustvo u Evropi, što je jedan od razloga zbog kojih Brisel želi da javne subvencije i nabavke jače veže za lokalnu proizvodnju. Evropska komisija Industrial Accelerator Act predstavlja kao instrument za povećavanje potražnje za proizvodima napravljenim u EU i jačanje domaćih industrijskih kapaciteta. Time se pitanje porekla automobila direktno povezuje sa načinom na koji će evropske države podržavati kupovinu i proizvodnju električnih vozila.

Istovremeno, japanske marke imaju relativno mali udeo u evropskom EV segmentu. Iako japanski proizvođači drže nešto više od desetine ukupnog evropskog tržišta novih automobila, njihov udeo među električnim vozilima prema navodima originalnog izveštaja iznosi tek oko 2 odsto. Zbog toga bi svaka promena uslova za pristup subvencijama mogla dodatno uticati na njihov položaj upravo u segmentu u kojem još pokušavaju da sustignu konkurenciju.

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Nije u pitanju zabrana uvoza

Važno je da predložena pravila ne znače da će električni automobili proizvedeni van EU biti zabranjeni. Suština je drugačija: vozila koja ne ispune zahtev za lokalnom proizvodnjom i evropskim udelom komponenti mogla bi da ostanu bez određenih subvencija, poreskih olakšica i mogućnosti učešća u javnim nabavkama. Drugim rečima, automobil bi i dalje mogao da se prodaje, ali bi mogao da ima slabiji pristup finansijskim pogodnostima koje država nudi kupcima.

Za proizvođače to otvara pitanje proizvodnih lokacija. Ako žele da njihovi modeli imaju pristup pogodnostima koje države nude kupcima električnih automobila, moraće da povećaju proizvodnju unutar EU ili da prilagode lanac dobavljača. Takva promena ne bi se odnosila samo na sklapanje vozila, već i na poreklo velikog broja delova koji ulaze u konačan proizvod.

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Pravila još nisu konačna

Industrial Accelerator Act je i dalje u zakonodavnom postupku, pa Evropski parlament i Savet EU tek treba da razmatraju predlog. To ostavlja prostor za izmene kriterijuma, uključujući način na koji će se računati evropsko poreklo komponenti i eventualni tretman pojedinih trgovinskih partnera. Zbog toga trenutni predlog još ne predstavlja konačna pravila po kojima će proizvođači morati da rade.

Za japanske proizvođače zato pitanje nije samo kako da povećaju prodaju električnih automobila u Evropi, već i gde će ih proizvoditi. Ako sadašnji lokalni kriterijumi ostanu uglavnom nepromenjeni, kompanije koje nastave da uvoze EV modele iz Japana, Indije ili drugih država van EU mogle bi da izgube važan deo subvencija i poreskih pogodnosti koje utiču na konkurentnost njihove ponude. Konačna verzija propisa zato će biti važna ne samo za kineske brendove, već i za japanske proizvođače koji tek šire svoju električnu ponudu u Evropi.