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BMW je proširio ponudu električne Serije 3 modelom i3 40 xDrive, koji u Nemačkoj košta 59.900 evra. Automobil ima dva elektromotora, pogon na sva četiri točka, ukupno 374 KS i 520 Nm obrtnog momenta. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 5,4 sekunde, dok je maksimalna brzina ograničena na 200 km/h. Time je nova verzija postavljena kao početak ponude, ali bez odricanja od pogona na sva četiri točka.

Ispod karoserije nalazi se baterija neto kapaciteta 82,8 kWh. To je znatno manje od baterije u i3 50, ali BMW za novu verziju navodi do 710 kilometara prema WLTP standardu. Razlika između ova dva modela zato nije samo u veličini baterije, već i u potrošnji i načinu na koji je pogonski sistem podešen. Deklarisani domet će, kao i kod drugih električnih automobila, zavisiti od uslova vožnje i izabrane opreme.

1/4 Vidi galeriju Električna Serija 3 dobija novu početnu verziju: BMW i3 40 xDrive ima 374 KS i 300 kW punjenja Foto: BMW

Baterija je manja, ali domet nije mali

i3 40 xDrive može da prihvati do 300 kW na DC punjaču. BMW navodi da se za 10 minuta punjenja može dodati do 337 kilometara dometa, pod uslovima koji omogućavaju maksimalnu snagu punjenja. Naravno, stvarna vrednost zavisi od temperature baterije, stanja napunjenosti i samog punjača. Maksimalna snaga punjenja zato nije nešto što će automobil održavati tokom celog procesa punjenja.

To je bitno kod automobila koji će se koristiti za duža putovanja, jer vreme provedeno na punjaču postaje jednako važno kao i sama veličina baterije. Sa odgovarajućom infrastrukturom, kratko zaustavljanje može značajno da produži put, dok će na slabijim punjačima prednost od 300 kW biti mnogo manje vidljiva. U praksi će razlika biti najveća na modernim brzim punjačima koji mogu da isporuče potrebnu snagu.

BMW već sprema jaču verziju

Sledeće godine trebalo bi da stigne i3 M60 xDrive, koji će se nalaziti iznad i3 50 xDrive sa 469 KS. Ispod njega će biti i3 40 xDrive, dok BMW paralelno razvija i električni M3 sa četiri elektromotora. Konačne specifikacije M60 još nisu objavljene. Za sada je poznato uglavnom njegovo mesto u budućoj ponudi, dok detalji pogonskog sistema tek treba da budu potvrđeni.

Za sada nije poznato ni koliko će tačno elektromotora imati M60. Ranije su se pojavile informacije o mogućoj konfiguraciji sa tri motora, ali BMW to još nije potvrdio. Zato je prerano govoriti o njegovim konačnim performansama dok proizvođač ne objavi kompletne podatke. I snaga, ubrzanje, domet i cena mogu značajno promeniti sliku o tome gde će se ovaj model pozicionirati.

Foto: ChatGPT

Veća baterija ne znači veći domet

M60 bi trebalo da dobije bateriju neto kapaciteta oko 108,7 kWh, ali to ne znači da će imati najveći domet u celoj porodici. Veća masa, snažniji pogon i sportske gume mogu povećati potrošnju, pa će konačan WLTP rezultat zavisiti od kompletnog sklopa. Zbog toga sama brojka o kapacitetu baterije nije dovoljna za direktno poređenje dva automobila.

Za M60 se pominju i 21-inčni M točkovi Styling 1067 M, kao i karakteristična M žuta svetla. Veći točkovi mogu da promene izgled automobila, ali istovremeno utiču na potrošnju i autonomiju, posebno u poređenju sa efikasnijim točkovima manjeg prečnika. Kupac će tako imati izbor između različitih prioriteta, od izgleda i sportskijeg karaktera do što manjeg uticaja na potrošnju.

Električna Serija 3 dobija sve više verzija

Sa i3 40 xDrive BMW sada ima početnu verziju od 59.900 evra, dok se iznad nje nalaze modeli sa većim baterijama i većom snagom. Nova verzija donosi 374 KS, 520 Nm, 710 km WLTP dometa i mogućnost punjenja do 300 kW, pa se razlika u odnosu na skuplje modele neće svoditi samo na broj konjskih snaga. Razlike će se videti i u kapacitetu baterije, opremi, performansama i dometu.

Sledeći korak biće M60, a zatim i električni M3, čime će ista električna Serija 3 pokrivati veoma različite konfiguracije. Koliko će se razlikovati u stvarnoj vožnji, potrošnji i ceni, biće jasnije kada BMW objavi preostale specifikacije i evropske cene. Za sada je i3 40 xDrive najkonkretnija nova opcija, sa poznatom cenom i jasno definisanim osnovnim specifikacijama.