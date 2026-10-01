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Baterija električnog automobila koja tokom vožnje stigne do 0% ne mora automatski da bude oštećena. Broj koji vozač vidi na instrument tabli predstavlja korisni deo kapaciteta, dok proizvođači ostavljaju određenu rezervu kako ćelije ne bi bile potpuno ispražnjene. Zbog toga prikazanih 0% ne znači nužno da je u bateriji ostalo baš nula energije.

Mnogo veći problem može nastati ako automobil sa praznom baterijom ostane parkiran nekoliko dana. Baterija se i tada postepeno samostalno prazni, pa njen stvarni nivo može da padne ispod zaštitne granice koju je predvideo proizvođač. Upravo takvo produženo duboko pražnjenje predstavlja veći rizik za ćelije nego jednokratni dolazak do 0% tokom vožnje.

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Automobil počinje da štedi energiju

Vozač uglavnom dobija upozorenje mnogo pre nego što baterija stigne do kraja dostupnog kapaciteta. Kod pojedinih automobila upozorenje se pojavljuje već oko 20%, dok se na približno 5% može ograničiti raspoloživa snaga kako bi se sačuvalo još malo dometa. Sistem tako pokušava da spreči situaciju u kojoj automobil ostane bez dovoljno energije pre nego što stigne do punjača.

Kada nivo padne na približno 2-3%, pojedini modeli prelaze u takozvani „turtle mode“, odnosno režim dodatnog ograničavanja snage. Automobil tada može da smanji ili isključi velike potrošače, poput klimatizacije, kako bi sačuvao energiju za pogonski sistem i dolazak do bezbednog mesta. Rezerva koja ostaje u bateriji zato nije zamišljena kao dodatni domet koji vozač treba namerno da koristi.

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Kada prazna baterija postaje rizična

Ako automobil stigne do 0%, najvažnije je da se što pre priključi na punjač. Nema razloga za paniku samo zato što je indikator pokazao nulu, jer zaštitni sistemi baterije postoje upravo da spreče njeno potpuno pražnjenje. Problem počinje kada vozilo dugo ostane u tom stanju, naročito ako se ne proverava i ostavi parkirano bez punjenja.

Automobil se pritom ne mora trenutno ugasiti čim se potroši sva prikazana energija. Pogonska snaga može postepeno da se smanjuje, dok određeni bezbednosni sistemi ostaju funkcionalni, a mnogi modeli imaju i zaseban 12-voltni sistem koji napaja deo opreme. Ipak, to nije situacija u kojoj treba nastaviti vožnju dok se automobil potpuno ne zaustavi.

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Kada je najbolje početi punjenje

Praktično pravilo je da punjenje treba planirati kada baterija padne na oko 15-20%, posebno tokom hladnog vremena. Niske temperature mogu uticati na procenu preostalog dometa, pa oslanjanje na poslednjih nekoliko procenata može biti posebno nezgodno. Vozač tako dobija veću rezervu za slučaj da punjač nije dostupan tamo gde je planirano.

Povremeni dolazak do 0% zato nije razlog da se odmah razmišlja o zameni baterije. Mnogo je važnije šta će se dogoditi nakon toga, odnosno da li će automobil odmah biti priključen na punjač ili će danima ostati sa veoma niskim nivoom energije. Upravo ta razlika menja situaciju od uobičajenog pražnjenja tokom vožnje do potencijalno problematičnog dubokog pražnjenja.

Sve je višeTuraka koji žive u Nemačkoj i prolaze kroz našu zemlju Foto: Shutterstock

Pažnja i kod transporta

Poseban slučaj nastaje kada potpuno ispražnjen električni automobil mora da se transportuje. Kod mnogih modela nije predviđeno klasično vučenje tako da pogonski točkovi tokom transporta ostanu na putu, pa način prevoza zavisi od konkretnog vozila. U takvoj situaciji treba proveriti uputstvo proizvođača, jer pogrešan način transporta može napraviti dodatni problem.

Najjednostavnija poruka za vlasnike električnih automobila jeste da 0% na ekranu ne treba posmatrati kao trenutak kada je baterija uništena. Zaštitna rezerva postoji upravo zato da bi sprečila potpuno pražnjenje ćelija, ali ona nije namenjena dugotrajnom ostavljanju automobila bez punjenja. Ako se baterija ipak isprazni do kraja, automobil treba napuniti što pre, umesto da danima ostane parkiran u takvom stanju.