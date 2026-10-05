Slušaj vest

Range Rover Sport prvi put ulazi u potpuno električnu eru, a novi Sport Electric napravljen je kao SUV koji treba da zadrži sportski karakter modela uz potpuno drugačiji pogonski sklop. Vozilo je već dostupno za naručivanje, a proizvođač ga je tokom razvoja testirao na zahtevnim terenima, uključujući mermerne kamenolome Karare u Italiji, gde su ga čekali nagibi do 45 stepeni, ekstremne temperature i veoma promenljive podloge.

Posebna pažnja posvećena je ponašanju automobila u krivinama i pri naglim promenama opterećenja. Karoserija je 61 odsto kruća, dok je težište 73 milimetra niže u poređenju sa plug-in hibridnom verzijom Range Rover Sport. Električni pogon pritom ne menja osnovni karakter ovog modela, već treba da iskoristi trenutnu isporuku obrtnog momenta kako bi dodatno poboljšao odziv automobila.

Foto: Shutterstock

550 KS i čak 850 Nm obrtnog momenta

Range Rover Sport Electric koristi pogonski sklop sa 550 KS i 850 Nm obrtnog momenta, što ga stavlja iznad ostalih verzija Sporta kada je reč o obrtnom momentu. U režimu Dynamic Launch do 100 km/h stiže za 4,5 sekundi, odnosno do rezultata koji je uporediv sa Range Rover Sport P540 V8. Električni pogon pritom gotovo trenutno isporučuje snagu, pa nema čekanja na podizanje obrtaja karakteristično za klasične motore.

Za kontrolu te snage koristi se kombinacija sistema Intelligent Traction Management, virtuelnog pogona na sva četiri točka, vazdušnog oslanjanja Dynamic i elektronske aktivne kontrole naginjanja karoserije. Sistem eARC može da primeni silu do 1.400 Nm na svaku osovinu, dok Adaptive Dynamics 2 prati 100 parametara čak 500 puta u sekundi. Tu su i aktivni amortizeri sa dva ventila i upravljanje svim točkovima, što bi trebalo da pomogne automobilu da ostane stabilan i na veoma uskim i zahtevnim deonicama.

1/3 Vidi galeriju Stigao električni Range Rover Sport, ogromna snaga, 850 Nm i ozbiljne terenske sposobnosti Foto: Range Rover

Baterija od 118,5 kWh i arhitektura od 800 volti

Električni Range Rover Sport pokreće litijum-jonska baterija kapaciteta 118,5 kWh, smeštena u kućište od aluminijuma visoke čvrstine. Pogonski sistem koristi dva elektromotora od po 260 kW, integrisana u MLA-Flex arhitekturu, dok 800-voltna električna arhitektura omogućava brzo punjenje. Baterija je tokom razvoja prošla i zahtevna testiranja sa vibracijama i udarima na temperaturama od -40 do 90 stepeni Celzijusa.

Prema navedenim fabričkim podacima, domet po WLTP ciklusu dostiže 609 kilometara, dok se kao stvarni domet navodi do 537 kilometara. Na brzom DC punjaču automobil može da dobije do 220 kilometara dodatnog dometa za samo 10 minuta. Punjenje od 10 do 80 odsto traje oko 22 minuta, što električni Sport svrstava među modele kojima kratko zaustavljanje može biti dovoljno za nastavak dužeg putovanja.

Foto: Shutterstock

Testiran od kamenoloma do japanske staze

Razvojni program nije se završio klasičnim testiranjem na asfaltu. Range Rover Sport Electric je testiran u italijanskim kamenolomima Karare, gde je morao da savlada površine od poliranog mermera do dubokog sloja mermerne prašine. Automobil je na završnom testu savladao uspon prema vrhu Đoja, uz nagibe do 45 stepeni i promenljive uslove koji su dodatno opteretili pogonski i sistem kontrole trakcije.

Testiranje je uključilo i privatnu stazu japanskog kluba Magarigava u blizini Tokija. Inženjeri su tokom razvoja posebno radili na podešavanju šasije, ali i na zvuku vozila, pošto električni pogon nema karakterističan zvuk motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Range Rover je zato razvio poseban akustični profil koji se menja u zavisnosti od režima vožnje i treba da naglasi sportski karakter automobila.

Proizvodnja počinje u Solihulu

Range Rover Sport Electric proizvodiće se u Solihulu u Velikoj Britaniji, na istim proizvodnim trakama na kojima nastaju benzinske, dizel i plug-in hibridne verzije. Kupci mogu da biraju između paketa Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography i First Edition, dok je za verziju Autobiography dostupan i Range Rover Bespoke program sa dodatnim mogućnostima personalizacije. Time električni model ostaje deo iste luksuzne ponude, umesto da bude izdvojen kao potpuno drugačiji proizvod.

Za održavanje vozila predviđen je sistem Digital Twin za bateriju, koji omogućava praćenje njenog stanja i proaktivno servisiranje kroz softverske funkcije. Range Rover Sport Electric dobija i garanciju na bateriju od osam godina ili 160.000 kilometara. Prvi potpuno električni Sport tako pokušava da spoji ono što se od ovog modela očekuje visoke performanse, sposobnost vožnje po zahtevnom terenu i luksuz sa pogonom koji više nema klasični motor ispod prednjeg dela automobila.