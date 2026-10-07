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Norveška vlada priprema privremena pravila koja bi ograničila korišćenje pametnih naočara sa kamerama na određenim javnim mestima. Predlog obuhvata prostore poput parkova, plaža, muzeja, tržnih centara, škola, vrtića, zdravstvenih ustanova, teretana i javnih događaja. Korišćenje takvih uređaja u privatnom okruženju za sada ne bi bilo obuhvaćeno zabranom.

Norveški ministar za digitalne poslove Torgeir Mikelsen objasnio je da je glavni problem mogućnost fotografisanja ili snimanja ljudi bez njihovog znanja. Vlasti žele da ljudi mogu da borave na mestima gde postoji očekivanje privatnosti, a da pritom ne moraju da razmišljaju o tome da li ih neko neprimetno snima kamerom ili beleži zvuk.

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Posebna pažnja posvećena je privatnosti

Predložena pravila posebno bi se odnosila na prostore u kojima je privatnost veoma važna. Tu spadaju zdravstvene ustanove, kao i teretane, naročito zbog prostora poput svlačionica i tuševa. Škole, vrtići, igrališta i omladinski klubovi takođe su među mestima koja bi mogla da budu obuhvaćena.

Spisak ipak nije ograničen samo na takve lokacije. Razmatraju se i koncerti, sportski događaji, parkovi, plaže, muzeji i tržni centri. Privremena pravila trebalo bi da omoguće vlastima da procene kako bi ovakva ograničenja funkcionisala u praksi i da li je kasnije potrebno uvesti trajna pravila.

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Slične zabrane već postoje

Norveška nije prva zemlja u kojoj se korišćenje pametnih naočara sa kamerama našlo pod posebnim pravilima. U pojedinim sudnicama u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama ovakvi uređaji već nisu dozvoljeni. Takva ograničenja posebno su važna u prostorima u kojima se očekuje veći stepen privatnosti i u kojima bi neprimećeno snimanje moglo da predstavlja problem. Umesto jedinstvenog pravila koje bi važilo svuda, različite ustanove i države za sada pristupaju ovom pitanju na različite načine.

Posebna pravila postoje i u pojedinim ugostiteljskim objektima i bioskopima. Za restorane i druge objekte jedan od glavnih razloga je zaštita gostiju od snimanja bez njihovog znanja, dok bioskopi imaju i dodatni problem: mogućnost neovlašćenog snimanja sadržaja koji se prikazuje na velikom platnu. Zbog toga pojedina mesta odlučuju da sama uvedu zabranu ili ograniče korišćenje pametnih naočara, čak i kada u njihovoj zemlji ne postoji opšta zabrana. Takav pristup pokazuje da se pravila još uvek razvijaju zajedno sa tehnologijom, dok se traži način da se istovremeno omogući njeno korišćenje i zaštite ljudi i sadržaj koji se snima.

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Tajno snimanje dodatno povećava zabrinutost

Rasprava o pametnim naočarima dodatno se pojačala zbog slučajeva u kojima su ljudi snimani bez svog znanja. U Kaliforniji je postojao predlog zakona koji bi se posebno bavio snimanjem ljudi pametnim naočarima u prostorima kao što su svlačionice i ordinacije, ali taj predlog nije postao zakon.

Slična zabrinutost postoji i u Francuskoj. Organizacija E-enfance navela je da je primila prijave žena koje su tvrdile da su snimane bez pristanka, a deo tih snimaka kasnije je objavljen na društvenim mrežama. Takvi slučajevi pokazuju zašto se sve više govori o tome kako zaštititi privatnost u vreme kada kamere mogu biti ugrađene u svakodnevne predmete.

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Meta tvrdi da postoje mere zaštite

Meta prodaje pametne naočare u saradnji sa kompanijama Ray-Ban i Oakley. Njihovi modeli sa kamerom imaju LED lampicu koja svetli tokom snimanja. Prema pravilima koja je kompanija navela, lampica ne bi trebalo da može jednostavno da se isključi, dok se kamera onesposobljava ako je lampica zaklonjena ili ako se uređaj fizički ošteti.

Meta takođe navodi da korisnici treba da poštuju želju drugih ljudi i da prestanu sa snimanjem ako neko ne želi da bude sniman. Ipak, širenje ovakvih uređaja otvara šire pitanje o tome da li su postojeće mere dovoljne i gde treba postaviti granicu između praktične upotrebe tehnologije i prava ljudi da ne budu snimani bez svog znanja.