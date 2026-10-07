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Kia EV3 je mali električni SUV koji pokušava da pogodi ono što kupci električnih automobila najčešće traže: pristojnu cenu i što veći domet. Početna cena je 31.385 dolara, sa uračunatom naknadom za isporuku, dok se za verzije sa više opreme plaća znatno više. Najveća baterija od 81,4 kWh donosi procenjeni domet od oko 517 kilometara, što je za automobil ove veličine jedna od njegovih najvažnijih karakteristika.

EV3 je testiran na kanadskom ostrvu Vankuver, na ruti koja je uključivala gradsku vožnju, autoput i krivudave puteve kroz šumu. Automobil se tako našao u dosta različitih uslova, od mirne gradske vožnje do loših seoskih puteva. Domet je tokom testa delovao ubedljivo, jer se broj na instrumentima menjao sporije nego što bi se očekivalo, ali postoji jedno važno ograničenje: automobil tokom testiranja nije priključen na punjač, pa stvarna potrošnja nije mogla da se proveri do kraja.

Baterija pravi razliku

Osnovni EV3 ima bateriju od 58,3 kWh, jedan elektromotor sa 201 KS i oko 283 Nm obrtnog momenta. Procena dometa je približno 356 kilometara. Za grad i svakodnevne obaveze to je sasvim upotrebljivo, ali pri kupovini ovog automobila mnogo zanimljivije postaje pitanje šta se dobija prelaskom na veću bateriju. Verzija sa 81,4 kWh i prednjim pogonom povećava procenjeni domet na oko 517 kilometara.

Tu se vidi i jedan od glavnih aduta EV3. Verzija sa većom baterijom ne dobija više snage i dalje ima 201 KS i oko 283 Nm ali upravo to ima smisla ako je prioritet domet. Sa druge strane, kupci koji žele više snage mogu da uzmu pogon na sva četiri točka. AWD verzija razvija 261 KS i oko 385 Nm, dok GT ide do 288 KS i oko 469 Nm. Najjači model do 96 km/h stiže za 5,4 sekunde.

1/12 Vidi galeriju Kia EV3 može oko 517 kilometara Foto: Kia

Punjenje je brzo

Kia koristi 400-voltni E-GMP sistem, a maksimalna snaga punjenja zavisi od baterije. Model sa manjom baterijom može da prima do 100 kW, dok veća ide do 127 kW. Prema podacima kompanije, baterija od 58,3 kWh može da se napuni od 10 do 80 odsto za oko 29 minuta, dok je većoj potrebno oko 31 minut.

Ove brojke zvuče dobro, ali ih tokom testa nije bilo moguće proveriti jer automobil nije punjen. Ono što je moglo da se vidi jeste da EV3 ima nekoliko funkcija koje nisu presudne za svakog kupca, ali mogu biti korisne. V2L omogućava da baterija automobila napaja uređaje poput laptopa, električnog bicikla ili aparata za kafu. Kia najavljuje i V2H, odnosno mogućnost da automobil posluži kao izvor energije za kuću tokom nestanka struje.

BYD, električni automobil, hibrid Foto: Shutterstock

Vožnja je mirna

EV3 nije napravljen da bude sportski automobil i to se oseća za volanom. Upravljač je dobro podešen, a automobil ne pokazuje veliko naginjanje u krivinama, ali nije naročito živahan kada treba brzo promeniti pravac. U poređenju sa nekim drugim manjim električnim automobilima, deluje nešto manje zainteresovano za agresivnu vožnju. Ipak, to ne znači da je dosadan, već pre da je podešen za svakodnevnu upotrebu.

Na autoputu se pokazao bolje. Za relativno mali SUV delovao je stabilno i sigurno, čak i kada je naišao na veće neravnine. Na lošim kanadskim putevima situacija je bila nešto drugačija. Velike rupe i udubljenja umele su da izazovu snažno poskakivanje automobila, ali je vešanje uglavnom uspevalo da ublaži udarac. Sistem i-Pedal ima tri nivoa regenerativnog kočenja, pa je u gradskoj vožnji bilo moguće često potpuno zaustaviti automobil bez pritiskanja klasične kočnice.

Najvažnija je verzija

Unutrašnjost je prostranija nego što spoljne dimenzije automobila možda sugerišu. Prednja sedišta su udobna, a na zadnjoj klupi ima dovoljno mesta i za odrasle. Grejana i ventilisana sedišta dostupna su na skupljim verzijama, pa se kod EV3 brzo dolazi do pitanja koliko opreme kupac zaista želi da plati. Standardni veliki ekran takođe ostavlja bolji utisak nego što bi početna cena automobila mogla da sugeriše.

Sistem zapravo čine tri ekrana: 12,3-inčni instrumenti ispred vozača, 5-inčni ekran za kontrole klimatizacije i još jedan 12,3-inčni ekran za multimediju. Bežični Apple CarPlay i Android Auto su standardni, dok je testirani automobil imao i Harman Kardon sistem sa osam zvučnika. Problem nastaje kada se pogleda cena skupljih verzija. Testirani Land koštao je 40.185 dolara, GT-Line 46.730, a GT 47.385 dolara. Zbog toga se kao najrazumnija opcija izdvaja Wind od 36.485 dolara, koji nudi veliki domet i dovoljno opreme bez ulaska u cenovni rang u kojem mali EV3 počinje da gubi deo svoje prednosti.