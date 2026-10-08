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U Nemačkoj je uvedena tarifa za struju namenjena domaćinstvima u kojima se mnogo igraju video igre na računarima. Ponudu je uvela kompanija SWK Energie iz Krefelda, a tarifa nosi naziv mojGAMING. Ideja je jednostavna: korisnik plaća nižu cenu po kilovat-času, ali zauzvrat ima višu fiksnu naknadu. Zbog toga ova ponuda nije automatski povoljnija za svakoga, već više smisla ima kod domaćinstava sa većom ukupnom potrošnjom električne energije.

Tarifa je namenjena pre svega gejmerima, strimerima i domaćinstvima sa više igrača. SWK Energie navodi da električna energija u ovoj ponudi potiče iz obnovljivih izvora, dok je cena zagarantovana tokom perioda od 24 meseca. Kompanija, međutim, ne objavljuje konkretne iznose cene po kilovat-času i fiksne naknade u informacijama koje su dostupne uz ponudu, pa nije moguće jednostavno izračunati koliko bi prosečan korisnik zaista uštedeo.

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Tri nivoa potrošnje

mojGAMING ima tri različita profila, koji pokušavaju da obuhvate različite vrste gejmera. Prvi je Casual Gamer, namenjen ljudima koji igraju najmanje deset sati nedeljno, uglavnom kao oblik zabave posle posla ili tokom vikenda. Za ovaj profil kalkulator računa godišnju potrošnju od 2.500 kilovat-časova.

Drugi nivo je Pro Gamer, namenjen zahtevnijim korisnicima sa snažnijim računarima, više sistema, strimovanjem ili modovanjem igara. Kod ovog profila pretpostavlja se najmanje 30 sati igranja nedeljno, a često i rad od kuće, pa kalkulator računa 3.500 kilovat-časova godišnje. Treći profil nosi naziv Gaming Households i namenjen je domaćinstvima u kojima postoje najmanje dva aktivna igrača. Tu se računa najmanje 50 sati igranja nedeljno na računarima i konzolama, uz procenjenu godišnju potrošnju od 5.000 kilovat-časova.

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Koliko troši računar

Sama činjenica da neko mnogo igra igre ne znači da će mu se ova tarifa automatski isplatiti. Razlog je viša fiksna naknada, zbog koje je potrebno imati dovoljno veliku ukupnu potrošnju da bi niža cena po kilovat-času napravila razliku. Pri tome se ne posmatra samo potrošnja računara. U obračun ulazi kompletna potrošnja električne energije u domaćinstvu.

SWK Energie kao primer navodi veoma snažan gejming računar sa grafičkom kartom RTX 5090 i procesorom Core Ultra 9 285K. Ako se na takvom računaru igra oko 30 sati nedeljno, sama konfiguracija može da potroši približno 1.100 kilovat-časova godišnje. Kada se uračuna i monitor, potrošnja može da pređe 1.200 kilovat-časova. To pokazuje zašto su upravo korisnici sa snažnim računarima jedna od glavnih grupa kojoj je tarifa namenjena.

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Nije samo za računare

Iako se ponuda reklamira kao tarifa za gejmere, njena računica se zapravo odnosi na celo domaćinstvo. Drugim rečima, nije dovoljno imati računar koji troši mnogo struje. Ako ostatak domaćinstva ima malu potrošnju, viša fiksna naknada može da poništi korist od niže cene električne energije. Obrnuto, domaćinstvo koje već ima veliku ukupnu potrošnju može lakše da iskoristi nižu cenu po kilovat-času.

Zbog toga su tri ponuđena profila više način da se korisniku približi očekivana potrošnja nego stroga podela korisnika prema tome koliko igraju. Kalkulator koristi izabrani profil da proceni godišnju potrošnju, ali stvarni račun zavisi od potrošnje konkretnog domaćinstva. Tarifa je zato zanimljiva kao pokušaj energetskih kompanija da ponudu prilagode specifičnim grupama potrošača, a ne samo kao popust namenjen svakome ko igra video igre.

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Gejmeri kao novi kupci

SWK Energie očigledno računa na to da domaćinstva sa moćnim računarima imaju veću potrošnju i da će zbog toga biti zainteresovana za ovakav model. Posebno se izdvajaju strimeri, profesionalni igrači i ljudi koji pored igranja koriste snažne računare za druge zahtevne zadatke. Kod njih računar može raditi veliki broj sati, dok dodatna oprema poput više monitora takođe povećava potrošnju.

Za sada nije poznato da li će se slične tarife pojaviti i u drugim zemljama. Sama ponuda pokazuje, međutim, da se distributeri i energetske kompanije sve više okreću specifičnim navikama potrošača. U ovom slučaju gejmeri nisu samo korisnici koji troše mnogo električne energije, već su dobili tarifni model napravljen upravo oko načina na koji koriste svoje računare i konzole.