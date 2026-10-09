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Influenseri na TikToku sve češće promovišu jeftine kopije Meta pametnih naočara, a jedna od glavnih prednosti koju ističu nije bolja kamera ili duže trajanje baterije, već mogućnost snimanja bez upadljivog svetlosnog signala. Neki kreatori tvrde da ljudi u njihovoj blizini neće ni primetiti da ih snimaju. U pojedinim promotivnim snimcima otvoreno prikazuju tu mogućnost kao razlog da kupci izaberu jeftinije modele umesto originalnih naočara.

Ove kopije prodaju se na platformama kao što su TikTok Shop, Amazon, Temu i Walmart, često po cenama od oko 40 do 100 dolara. To je znatno manje od Meta naočara, koje mogu da koštaju nekoliko stotina dolara. Pojedini influenseri kroz partnerske linkove zarađuju proviziju od prodaje, pa im ovakva promocija donosi i finansijsku korist.

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Snimanje bez upozorenja

Meta naočare imaju svetlosni indikator koji treba da upozori ljude u okolini da se snimaju. Međutim, neki influenseri jeftinije modele reklamiraju upravo tvrdnjama da takvo svetlo ne postoji ili da se lako može prekriti. U pojedinim objavama pokazuju nalepnice ili druge jednostavne dodatke kojima se indikator navodno blokira, a snimanje predstavlja kao nešto što drugi ne mogu lako da otkriju.

Takve reklame izazivaju ozbiljna pitanja o privatnosti, posebno zato što se snimci mogu praviti u javnim prostorima, na radnom mestu ili u situacijama u kojima ljudi očekuju određeni stepen privatnosti. Neki kreatori čak koriste skečeve u kojima jedna osoba ne zna da je druga snima, kako bi pokazali navodnu prednost proizvoda. Time se prikriveno snimanje ne predstavlja kao problem, već kao razlog za kupovinu.

Nije jasno da li svetlo radi

Nije potvrđeno da sve jeftine kopije zaista mogu da snimaju bez svetlosnog indikatora. U nekim snimcima na naočarima se vidi LED svetlo, dok pojedini korisnici u komentarima tvrde da se indikator na modelima koje su kupili normalno uključuje tokom snimanja. Drugi promotivni snimci ne tvrde da svetlo uopšte ne postoji, već pokazuju kako može da se prekrije.

Jedan od brendova čiji su proizvodi promovisani, LUSBY, izjavio je za medije da nema zvaničnu TikTok Shop prodavnicu i da nije ovlastio naloge koji reklamiraju naočare. Kompanija je navela i da njeni proizvodi imaju svetlosni indikator za snimanje. To dodatno komplikuje situaciju jer kupci ne mogu lako da znaju da li gledaju zvaničnu reklamu, neovlašćenu prodaju ili tvrdnje koje ne odgovaraju stvarnim karakteristikama uređaja.

Iza naočara stoji AI

Veliki broj jeftinijih modela povezan je sa aplikacijom HeyCyan, koja obećava da će pametne naočare učiniti funkcionalnijim. Aplikaciju razvija kineska kompanija Shenzhen Qingcheng, a australijske vlasti je istražuju kako bi razjasnile njene prakse u vezi sa privatnošću. To otvara dodatna pitanja o tome kako se snimci obrađuju, koji podaci se prikupljaju i gde mogu da završe.

Pametne naočare kombinuju kameru, mikrofon i softver koji može da koristi veštačku inteligenciju za različite funkcije. Zbog toga rizik ne zavisi samo od toga da li se na okviru vidi svetlo, već i od načina na koji se snimljeni materijal čuva i koristi. Kada uređaj povezuje snimanje sa aplikacijom i internet servisima, korisniku nije uvek lako da proceni šta se dešava sa njegovim podacima, ali ni sa podacima ljudi koje snima.

Problem raste sa popularnošću

Meta pametne naočare, razvijene u saradnji sa brendovima Ray-Ban i Oakley, postale su jedan od najuspešnijih proizvoda u ovoj kategoriji. Njihova popularnost, međutim, prati sve veći broj prijava o snimanju ljudi bez njihovog znanja. Pojedini korisnici objavljuju snimke uznemiravanja prolaznika, radnika i drugih osoba, a sličan sadržaj pojavio se i u školama.

Meta je najavila mere protiv influensera koji koriste naočare za uznemiravanje drugih i radi na verziji bez kamere, koja bi i dalje mogla da snima zvuk. Kompanija je takođe pokušala da suzbije uklanjanje ili blokiranje svetlosnog indikatora. Ipak, primer jeftinih kopija pokazuje da se deo tržišta okreće upravo mogućnosti da se snimanje učini manje primetnim, što privatnost ljudi u okolini pretvara u sve ozbiljniji izazov.