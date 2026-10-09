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Kineski proizvođač BYD našao se među tri najprodavanija brenda putničkih automobila u Srbiji, iako je na domaćem tržištu prisutan tek oko godinu i po dana. Prema podacima o prvim registracijama za period od januara do septembra 2026. godine, registrovano je 1.499 putničkih vozila ovog brenda, što mu je donelo treće mesto na tržištu. Za relativno kratko vreme, BYD je tako stigao do pozicije koju zauzimaju i mnogo duže prisutni proizvođači.

Ovaj rezultat odnosi se na ukupan broj registrovanih putničkih vozila, bez obzira na vrstu pogona. U statistiku su, dakle, uključeni električni automobili i plug-in hibridi, pa se iz samog plasmana ne može zaključiti koji tip vozila je najviše doprineo rezultatu. To je važno imati u vidu kada se porede proizvođači koji nude različite vrste motora.

1/5 Vidi galeriju BYD stigao do trećeg mesta u Srbiji za samo godinu i po dana Foto: Shutterstock, BYD, Shutterstock

Škoda je i dalje prva

Na prvom mestu nalazi se Škoda sa 5.819 registrovanih putničkih automobila u prvih devet meseci godine. Druga je Toyota sa 3.905 vozila, dok je BYD sa 1.499 registracija zauzeo treću poziciju. Razlika između BYD-a i vodećih marki pokazuje da je kineski proizvođač još daleko od prvog mesta, uprkos dobrom plasmanu.

BYD je završio ispred Volkswagena, koji je zabeležio 1.480 registracija, kao i Renaulta sa 1.470 vozila. Razlika u odnosu na ova dva brenda nije velika, pa nekoliko desetina dodatnih registracija može da promeni njihov međusobni redosled. Ovakav raspored pokazuje koliko je konkurencija u sredini liste tesna.

Foto: Shutterstock

Iza BYD-a ostali poznati brendovi

Među deset najzastupljenijih marki našli su se i Hyundai sa 1.373 registrovana automobila, BMW sa 1.278 i Chery sa 1.217 vozila. Listu zaokružuju Dacia sa 1.057 i Fiat sa 1.052 registracije. Razlike između pojedinih marki pri dnu ove liste relativno su male, što dodatno naglašava koliko se njihov plasman može menjati tokom godine.

Na listi se, uz tradicionalno poznate evropske i japanske proizvođače, nalaze i kineski BYD i Chery. Njihovo prisustvo pokazuje da kineske marke imaju sve vidljiviju ulogu na domaćem tržištu novih automobila. Ipak, podaci o registracijama sami po sebi ne otkrivaju da li je rast posledica cene, ponude modela, dostupnosti vozila ili drugih faktora.

1/8 Vidi galeriju Chery Tiggo 4 Pro Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Električni i hibridni modeli

BYD na srpskom tržištu nudi električne automobile i plug-in hibride, odnosno modele koji kombinuju električni pogon sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i mogu da se pune priključivanjem na električnu mrežu. Takva ponuda pokriva različite potrebe kupaca, od onih koji žele da voze isključivo na struju do onih koji žele i klasičan motor za duža putovanja.

Ipak, treće mesto na listi ne znači da su sva registrovana BYD vozila električna. Statistika obuhvata putničke automobile ovog brenda bez obzira na vrstu pogona, pa se na osnovu ukupnog broja registracija ne može utvrditi koliko je bilo potpuno električnih, a koliko hibridnih modela. Bez detaljnije podele po pogonu, nije moguće precizno proceniti koliko je rezultat povezan sa potražnjom za električnim automobilima.

1/10 Vidi galeriju BYD Novi Sad Foto: Promo

Tržište automobila se menja

Tokom prvih devet meseci 2026. godine u Srbiji je registrovano 29.517 novih putničkih automobila, što je 23,15 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, kada ih je bilo 23.968. Rast ukupnog tržišta pruža širi kontekst za rezultate pojedinačnih proizvođača, jer se broj registracija povećavao i van ponude jednog brenda. Zbog toga se plasman BYD-a može posmatrati i u okviru opšteg kretanja prodaje novih automobila.

Podaci o registracijama daju sliku broja novih putničkih vozila koja su se pojavila na tržištu, ali ne otkrivaju sami po sebi zašto se kupci odlučuju za određeni brend. Ipak, treće mesto BYD-a nakon relativno kratkog prisustva predstavlja primetan rezultat u poređenju sa markama koje su godinama zastupljene u Srbiji. Naredni meseci pokazaće da li će kineski proizvođač zadržati ovu poziciju i kako će se njegov rezultat menjati u odnosu na konkurenciju.