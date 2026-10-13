Nisu ukrali robu, već su je uništili

Nisu ukrali robu, već su je uništili

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Francuske supermarkete pogodio je sajber napad tokom kojeg su napadači daljinski promenili rad rashladnih sistema. Umesto da održavaju nisku temperaturu, frižideri i zamrzivači u pogođenim prodavnicama počeli su da se zagrevaju. U pojedinim slučajevima temperatura je dostigla čak 50 stepeni Celzijusa, a problem je trajao oko šest sati.

Posledice su bile ozbiljne jer je hrana koja zahteva neprekidno hlađenje postala nebezbedna za prodaju. Tužilaštvo u Parizu potvrdilo je da se istražuje veliki sajber napad na povezane rashladne uređaje u nekoliko velikih trgovinskih lanaca. Među prijavljenim posledicama našli su se uništena hrana i požari u pojedinim objektima.

haker Foto: Shutterstock

Intermarché pogođen u 150 prodavnica

Kompanija Les Mousquetaires, koja je vlasnik lanca Intermarché, saopštila je da je napad zahvatio oko 150 prodavnica. Rashladni uređaji u pogođenim objektima bili su izloženi visokim temperaturama tokom više sati, zbog čega je kompanija odlučila da ukloni svu potencijalno ugroženu hranu kako bi izbegla rizik po zdravlje kupaca.

Problem nije bio ograničen samo na Intermarché. Lanac Carrefour prijavio je napad na 80 supermarketa, dok je i grupa Coopérative U potvrdila da su njeni objekti bili pogođeni. Prijavljeni su problemi i u drugim trgovinskim lancima, ali u trenutku objavljivanja svih detalja o razmerama štete još nije bilo.

Foto: ChatGPT

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Hrana završila u otpadu

Zbog poremećaja u hlađenju, prodavnice su morale da bace velike količine svežih i zamrznutih proizvoda. U jednom supermarketu u Parizu zaposleni su iznosili kolica puna odmrznute hrane, dok se rastopljeni sladoled prosipao iz oštećene ambalaže. Takve scene pokazale su koliko brzo napad na tehničku opremu može da izazove problem koji direktno pogađa svakodnevno poslovanje.

Direktor kompanije Intermarché upozorio je da bi ukupni gubici trgovinskog sektora u Francuskoj mogli da dostignu desetine miliona evra za samo jedan dan. Konačan iznos štete još nije utvrđen, a dodatni problem mogu predstavljati osiguravajuće polise koje možda ne pokrivaju ovakve incidente. Osim finansijskih posledica, trgovci moraju da obnove rad sistema i osiguraju da proizvodi koji su ostali u prodaji nisu bili izloženi nebezbednim uslovima.

Foto: ChatGPT

Sumnja pada na zastareli softver

Istraga je ukazala na moguću ranjivost u softveru koji se koristi za upravljanje rashladnim sistemima. Prema informacijama iz kancelarije francuskog premijera, pažnja istražitelja usmerena je na rešenja danske kompanije Danfoss, čiji se uređaji koriste za nadzor i kontrolu temperature u prodavnicama.

Danfoss je potvrdio da zna za incidente koji su pogodili određeni broj sistema za upravljanje hlađenjem u Francuskoj. Kompanija je navela da su pogođeni uređaji koristili zastareli firmver i podsetila korisnike da ažuriraju podržane sisteme, kao i da stare uređaje zamene novijim rešenjima. Ipak, konačan način na koji su napadači pristupili sistemima i dalje je predmet istrage.

Foto: ChatGPT

Istraga se širi i na Evropu

Francuske vlasti pokušavaju da utvrde kako je napad izveden i da li postoji rizik za druge kompanije. Nacionalna agencija za sajberbezbednost ANSSI uključena je u istragu, a Francuska je počela da razmenjuje informacije sa evropskim partnerima zbog mogućnosti da su slični sistemi ugroženi i u drugim državama.

U isto vreme, holandska kompanija Ahold Delhaize, koja upravlja lancem Albert Heijn i brojnim prodavnicama u Sjedinjenim Američkim Državama, prijavila je zaseban bezbednosni incident i privremeno isključila pojedine sisteme. Zbog problema je bila onemogućena i isporuka nekih online porudžbina. Za sada nije potvrđeno da li je taj slučaj povezan sa napadom na francuske supermarkete, ali događaji pokazuju koliko digitalna bezbednost može da utiče na snabdevanje hranom i rad velikih trgovinskih sistema.