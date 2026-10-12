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Tehnologija koja pokušava da vrati stare ćelije u mlađe stanje prešla je važnu granicu: kompanija Life Biosciences započela je prvo ispitivanje ove vrste na ljudima. Cilj početne studije nije da zaustavi starenje celog organizma, već da proveri može li eksperimentalna terapija da pomogne pacijentima sa glaukomom, bolešću koja oštećuje očni živac i može da dovede do gubitka vida.

Ideja je privukla pažnju tehnoloških milijardera i investitora koji finansiraju istraživanja dugovečnosti. Među njima su Džef Bezos, Piter Til i Sem Altman, čije su investicije povezane sa različitim biotehnološkim kompanijama koje istražuju načine za obnavljanje funkcija ćelija. Ipak, interesovanje bogatih ulagača samo po sebi nije dokaz da će ove metode omogućiti ljudima da žive duže ili da će jednog dana moći da preokrenu starenje.

Foto: ChatGPT

Prvi rezultati daju nadu

Prema podacima koje je objavila kompanija, do trenutka izveštavanja terapiju su primila tri pacijenta. Dvoje je pokazalo značajno poboljšanje vida na standardnim oftalmološkim pregledima, dok su početni podaci o bezbednosti ukazali da nije bilo prijavljenih ozbiljnijih neželjenih reakcija. Rezultati su zanimljivi, ali broj učesnika je premali da bi se izvukli pouzdani zaključci o tome koliko je tretman delotvoran.

Nezavisni stručnjaci upozoravaju da poboljšanje vida ne mora nužno da znači da su ćelije ili očna tkiva zaista podmlađeni. Moguće je da je terapija poboljšala funkcionisanje preostalih ćelija koje su i dalje sposobne da prenose signale. Da bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo, biće potrebno više podataka, duže praćenje pacijenata i ispitivanje na većem broju ljudi.

Foto: ChatGPT

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Kako ćelije vraćaju u mlađe stanje

Ćelijsko reprogramiranje zasniva se na pokušaju da se promene određeni genetski signali koji utiču na ponašanje ćelije. Istraživači koriste faktore povezane sa procesima koji se prirodno javljaju tokom razvoja organizma, kada ćelije dobijaju uputstva za svoje funkcije. Cilj je da se neke osobine povezane sa starenjem preokrenu, a da ćelije pritom ne izgube svoju specijalizovanu ulogu.

Ova metoda je u ranijim istraživanjima pokazala obećavajuće rezultate kod životinja, ali primena na ljudima nosi dodatne rizike. Reprogramiranje mora da bude pažljivo kontrolisano jer neželjene promene u ponašanju ćelija mogu izazvati ozbiljne posledice. Zato istraživači ne pokušavaju jednostavno da podmlade celo telo odjednom, već najpre ispituju ograničenu primenu na određenom tkivu i kod konkretne bolesti.

Foto: ChatGPT

Sledeća doza biće veća

Nakon pregleda prvih podataka, nezavisni odbor za praćenje bezbednosti odobrio je trostruko povećanje doze za narednu grupu pacijenata. To je važan korak u ispitivanju jer bi veća doza mogla da pokaže da li terapija ima snažniji efekat, ali istovremeno mora da se proveri da li povećava rizik od neželjenih reakcija.

Kompanija će morati da prikupi znatno više podataka pre nego što bude mogla da tvrdi da je tretman bezbedan i delotvoran. Čak i ako se pokaže korisnim kod glaukoma, to neće automatski značiti da može da leči druge bolesti povezane sa starenjem. Svaka nova primena zahtevaće posebna istraživanja i kliničke dokaze.

Foto: ChatGPT

Milijarderi ulažu u dugovečnost

Life Biosciences nije jedina kompanija koja pokušava da razvije terapije zasnovane na ćelijskom reprogramiranju. Altos Labs, koju podržava Džef Bezos, ulaže u istraživanja ćelijskog podmlađivanja, dok kompanija New Limit, povezana sa Piterom Tilom i drugim investitorima, razvija pristupe koji bi mogli da se primene na ćelije jetre. Sličnu oblast istražuje i Retro Biosciences, koju podržava Sem Altman.

Ove kompanije žele da utvrde da li je moguće obnoviti funkcije tkiva i organa koji vremenom gube sposobnost normalnog rada. Za sada, međutim, nema dokaza da je starenje kod ljudi moguće zaustaviti ili preokrenuti kao celinu. Prvi rezultati na pacijentima predstavljaju početak ozbiljnijeg testiranja, a ne potvrdu da je pronađen način za produženje ljudskog života.