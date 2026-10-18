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Ovakvi pozivi mogu da budu posledica tehničkih problema ili rada automatizovanih sistema, ali u nekim slučajevima mogu da budu povezani i sa pokušajima telefonskih prevara. Stručnjaci upozoravaju da je važno biti oprezan, posebno kada pozivalac kasnije pokuša da izvuče lične podatke ili novac.

Zašto vas zovu, a onda ćute?

Jedno od mogućih objašnjenja jesu automatski sistemi za pozivanje, poznati kao autodajleri. Oni mogu istovremeno da pozivaju veliki broj brojeva, a kada se neko javi, pokušavaju da ga povežu sa slobodnim operaterom. Ako operater nije dostupan ili sistem ne funkcioniše kako treba, korisnik može da čuje tišinu, a zatim i prekid veze. Takvi pozivi nisu uvek prevara, ali mogu da budu način da se proveri koji su telefonski brojevi aktivni.

Prevarantima je korisno da znaju da je broj aktivan jer na njega kasnije mogu da pokušaju da pozovu ponovo, ovog puta sa konkretnim zahtevom. Na primer, mogu da se predstave kao zaposleni u banci, policajci ili predstavnici neke druge institucije.

MUP Srbije upozoravao je na telefonske prevare u kojima se od građana traži novac ili vrednosti uz izmišljene priče o nesreći člana porodice. Zato je važno da se svaki takav zahtev proveri pre bilo kakve uplate ili predaje novca.

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Mogu li da snimaju vaš glas?

Postoje i prevare u kojima kriminalci pokušavaju da dođu do glasovnih snimaka koje bi kasnije mogli da zloupotrebe. Alati veštačke inteligencije danas mogu da naprave veštački govor koji imitira nečiji glas, pa se takva tehnologija može koristiti za lažno predstavljanje članovima porodice ili poslovnim saradnicima.

Ako vas neko pozove i tvrdi da je član porodice kome je hitno potreban novac, nemojte se oslanjati samo na glas koji čujete. Prekinite razgovor i pozovite tu osobu na broj koji već imate sačuvan, ili proverite priču preko drugog pouzdanog člana porodice. Isto važi i za navodne službenike banaka ili policije: nemojte otkrivati lozinke, podatke sa kartice ili jednokratne kodove na osnovu telefonskog poziva.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Posebno pazite ako vam zazvoni samo jednom

Postoji i prevara poznata kao wangiri, kod koje pozivalac kratko pozove korisnika i prekine vezu, nadajući se da će on uzvratiti poziv. Ako je reč o broju sa posebnom tarifom, povratni poziv može da izazove neočekivane troškove.

Još jedan problem je lažiranje broja pozivaoca, odnosno caller ID spoofing. U takvim slučajevima broj prikazan na ekranu može da bude falsifikovan, pa poziv može da izgleda kao da dolazi iz druge države ili sa broja koji deluje poznato.

Zbog toga sam prefiks ili izgled broja nisu dovoljni da se utvrdi ko zaista zove.Ako pozivalac tvrdi da predstavlja banku ili državnu instituciju, razgovor završite i kontaktirajte ustanovu preko zvaničnog broja.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Šta da uradite ako čujete tišinu?

Ako se javite na nepoznat broj i sa druge strane nema odgovora, najjednostavnije je da prekinete vezu. Ako se pozivi ponavljaju, blokirajte broj i uključite opcije za filtriranje neželjenih poziva koje nudi vaš telefon ili mobilni operater. Nemojte uzvraćati propuštene međunarodne pozive ako ne znate ko vas je zvao i ne očekujete poziv iz te zemlje.

Ako ste se već javili i izgovorili „halo“, nema razloga za paniku. Samo javljanje na poziv ne znači da je telefon hakovan, da neko ima pristup vašim porukama ili da može da uđe u bankarsku aplikaciju. Najveći rizik nastaje kada korisnik poveruje u lažno predstavljanje, otkrije poverljive podatke, instalira aplikaciju po uputstvu nepoznate osobe ili pošalje novac. Ako posumnjate na prevaru, sačuvajte podatke o pozivu i prijavite slučaj nadležnim organima.

Telefonske prevare postaju sve uverljivije

Koliko je problem ozbiljan pokazuje i međunarodna policijska akcija „Silentium“. Prema podacima MUP-a i nemačkih istražnih organa, infrastruktura povezana sa ovom mrežom korišćena je za najmanje 600.000 telefonskih poziva i dovodi se u vezu sa više od 18.000 slučajeva prevare. U Srbiji su u okviru istrage uhapšene dve osobe osumnjičene da su obezbeđivale usluge internet telefonije koje su omogućavale lažno prikazivanje broja pozivaoca.