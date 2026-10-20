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Američke državne agencije moraće da uklone proizvode kineske kompanije DeepSeek iz svojih informacionih sistema, a zabranjena je i nabavka novih rešenja koja koriste ovu veštačku inteligenciju. Odluka je doneta zbog bezbednosnih rizika, uključujući mogućnost prenosa osetljivih podataka u Kinu. Mera se odnosi na američke savezne civilne agencije, a ne na opštu zabranu korišćenja DeepSeek-a među građanima.

Zašto Amerika zabranjuje DeepSeek u državnim sistemima?

Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) naložilo je uklanjanje proizvoda kompanije DeepSeek, kao i određenih rešenja drugih kompanija koja koriste njenu tehnologiju, iz IT sistema saveznih civilnih institucija.

Prema obaveštenju koje je objavio DHS, postoji zabrinutost da bi korišćenje ovih sistema moglo da dovede do prenosa osetljivih podataka u Kinu. Američke vlasti upozoravaju i na potencijalne bezbednosne ranjivosti, kao i na mogućnost prikupljanja informacija koje bi mogle biti iskorišćene protiv američkih institucija i građana.

Odluka je doneta u okviru američkog zakonskog sistema za zaštitu državnih informacionih lanaca snabdevanja. Kako prenosi Rojters, pojedine američke institucije, uključujući Ministarstvo trgovine i mornaricu, već su ranije ograničile korišćenje DeepSeek-a na službenim uređajima.

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Da li DeepSeek može da šalje podatke u Kinu?

Upravo je to jedno od ključnih pitanja u ovom slučaju. Kada korisnik unese informacije u AI četbot, način na koji se one obrađuju, čuvaju i koriste zavisi od konkretne usluge, njenih podešavanja i politike privatnosti.

Za državne institucije, kompanije i organizacije koje obrađuju poverljive podatke posebno je važno da znaju gde se informacije obrađuju, ko može da im pristupi i koliko dugo se čuvaju.

Američke vlasti su izrazile zabrinutost zbog mogućeg prenosa osetljivih podataka i bezbednosnih ranjivosti u DeepSeek sistemima. To, međutim, nije isto što i dokaz da se svaki razgovor svakog korisnika automatski šalje kineskim vlastima.

Za korisnike je zato važno da ne unose lozinke, podatke o platnim karticama, poverljive poslovne dokumente ili druge osetljive informacije u AI alate bez prethodne provere uslova korišćenja i pravila zaštite podataka.

Zabrana nije uvedena za sve korisnike

Važno je razlikovati odluku američke administracije od opšte zabrane korišćenja DeepSeek-a.

Mera se odnosi na informacione sisteme saveznih civilnih agencija i nabavku proizvoda i usluga obuhvaćenih naredbom. Ona sama po sebi ne znači da građani SAD više ne smeju da koriste DeepSeek na privatnim telefonima ili računarima.

Ova razlika je važna i za kompanije koje koriste AI alate u svakodnevnom poslovanju. Državne institucije imaju posebne bezbednosne obaveze, ali i privatne firme moraju da procene da li je određena platforma odgovarajuća za obradu njihovih podataka.

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Tehnološki sukob SAD i Kine sve je izraženiji

Odluka o DeepSeek-u dolazi u trenutku kada Vašington pojačava kontrolu nad kineskim tehnološkim kompanijama i proizvodima.

Američke vlasti zabrinutost za nacionalnu bezbednost sve češće navode kao razlog za ograničavanje korišćenja određenih tehnologija. To obuhvata ne samo veštačku inteligenciju već i pojedine komunikacione uređaje, mrežnu opremu i druge proizvode koji mogu imati pristup osetljivim sistemima.

Za tržište veštačke inteligencije ovaj slučaj predstavlja još jedan pokazatelj da kvalitet modela, brzina i cena više nisu jedini kriterijumi pri izboru AI platforme. Poreklo tehnologije, način obrade podataka i mogućnost kontrole nad sistemom postaju jednako važni.

Šta bi ovo moglo da znači za korisnike u Srbiji?

Za korisnike u Srbiji ova odluka otvara praktično pitanje koje važi za sve popularne AI asistente, uključujući ChatGPT, Gemini i Claude: koje informacije je bezbedno deliti sa njima?

Ako AI koristite za posao, izbegavajte unošenje podataka o klijentima, internih dokumenata, poslovnih tajni i ličnih informacija drugih ljudi, osim kada je korišćenje takvog alata odobreno i u skladu sa pravilima vaše organizacije.

Pre izbora platforme proverite politiku privatnosti, dostupne kontrole nad čuvanjem razgovora i mogućnosti poslovne verzije usluge. Za osetljive podatke posebno su važni ugovorni uslovi, kontrola pristupa i način na koji se podaci obrađuju.

Američka odluka ne dokazuje da je svaki kineski AI alat nebezbedan, niti da su drugi sistemi automatski bez rizika. Ona pokazuje koliko je pitanje zaštite podataka postalo važno u trenutku kada veštačka inteligencija ulazi u sve više poslovnih i državnih sistema.