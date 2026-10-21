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Regionalni sud u Frankfurtu odlučio je da kompanija mora da prestane da objavljuje detaljne trodimenzionalne snimke jednog privatnog poseda na servisima Google Maps i Google Earth, nakon što se njegov vlasnik usprotivio njihovom prikazivanju. Presuda još nije pravosnažna, a Google je najavio žalbu.

Slučaj je pokrenuo stanovnik Frankfurta koji živi u kući sa suprugom i decom. On je ranije uspeo da izbori zamagljivanje svog doma na Google Street Viewu i Appleovom servisu Look Around, a potom je zatražio da se njegov posed ukloni i sa detaljnih prikaza na Google Maps i Google Earth.

Sud je prihvatio njegovu tužbu i zaključio da objavljivanje spornih trodimenzionalnih snimaka povređuje njegovo pravo na privatnost. Posebno je bilo značajno to što su snimci prikazivali i zadnji deo poseda, koji prolaznici ne mogu da vide sa ulice. Prema oceni suda, takvi prikazi mogu da otkriju informacije o načinu života stanara, ali i detalje koji bi mogli biti relevantni za bezbednost njihovog doma.

Sud kritikovao način na koji nastaju snimci

Jedan od ključnih argumenata u postupku odnosio se na način prikupljanja fotografija. Prema obrazloženju suda, vlasnici uglavnom nisu unapred obavešteni o snimanju iz vazduha, pa nemaju mogućnost da zaštite delove svog poseda koji nisu vidljivi sa javnih površina.

Sud je takav način prikupljanja materijala opisao kao oblik špijuniranja. Takođe nije prihvatio argument da interes javnosti za digitalno istraživanje sveta opravdava zadiranje u privatni prostor vlasnika nekretnina. Prema oceni suda, korist koju korisnici imaju od detaljnih prikaza mora se odmeriti u odnosu na pravo ljudi da zaštite privatnost svog doma.

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Google Maps i Google Earth nisu potpuno zabranjeni

Presuda ne znači da Google mora da ugasi svoje mape, niti da su svi satelitski snimci kuća zabranjeni u Nemačkoj. Odluka se odnosi na konkretan spor i na objavljivanje detaljnih trodimenzionalnih snimaka poseda čiji se vlasnik tome protivi, u okolnostima koje je sud ocenio kao povredu privatnosti.

Google Maps i Google Earth koriste se i za navigaciju, planiranje gradova, istraživanje životne sredine i druge korisne namene. Ipak, ovaj slučaj pokazuje da javna korist digitalnih mapa ne mora uvek imati prednost nad pravom pojedinca da zaštiti prostor u kojem živi.

Google najavljuje žalbu

Google se ne slaže sa odlukom i najavio je da će je osporiti pred višim sudom. Kompanija ističe da su prikazi na Google Maps i Google Earth korisni za milione ljudi i da se zasnivaju na kombinaciji satelitskih i avionskih snimaka različitih dobavljača.

Prema izveštaju nemačkog medija Tagesspiegel, presuda još nije pravosnažna, a Google planira da uloži žalbu Višem regionalnom sudu u Frankfurtu. Zbog toga se njen konačni pravni značaj tek očekuje.

Da li bi presuda mogla da promeni digitalne mape?

Slučaj podseća na ranije sporove oko Google Street Viewa u Nemačkoj, kada su brojni građani tražili da njihove kuće budu zamagljene na panoramskim snimcima ulica. Nova presuda proširuje raspravu na detaljne prikaze iz vazduha, posebno na delove privatnih poseda koji nisu dostupni pogledu sa javnih površina.

Ako odluka opstane nakon žalbe, mogla bi da utiče na način na koji se u Nemačkoj rešavaju zahtevi vlasnika koji žele da zaštite privatne delove svojih nekretnina od prikazivanja na digitalnim mapama. Ipak, još je rano zaključiti da će ista pravila automatski važiti u drugim državama ili da će Google morati da uklanja snimke svih kuća na zahtev vlasnika.