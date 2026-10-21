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Izdvojili smo pet kompaktnih Android telefona koji se mogu kupiti u Srbiji, od najnovijeg Galaxyja S26 do sklopivog Motorola Razr 70.

Kako smo birali

Postavili smo dva uslova: ekran do otprilike 6,4 inča (ili sklopivi telefon koji je mali kad se zatvori) i telefon koji je danas dostupan na srpskom tržištu. Među jeftinijim modelima gotovo da nema malih. Samsungovi A modeli i Xiaomijevi Redmi telefoni uglavnom imaju ekrane od oko 6,7 inča, pa smo se okrenuli višoj klasi, uključujući prošlogodišnje flagship modele koji su posle izlaska novih postali pristupačniji.

1. Samsung Galaxy S26: najbolji mali telefon trenutno

Foto: Youtube Printscreen

Galaxy S26 je najnoviji kompaktni Android telefon na tržištu, a ekran mu je 6,3 inča. Ima bateriju od 4.300 mAh i trostruku zadnju kameru: glavnu od 50 MP, ultraširoku od 12 MP i teleobjektiv od 10 MP sa trostrukim optičkim zumom. Izašao je u martu 2026. i radi na Androidu uz One UI 8.5.

Osnovna verzija sa 128 GB košta oko 70.000 dinara, a mobilni operateri povremeno nude znatne popuste uz tarife. Ako želite najbolji mali telefon bez kompromisa u kamerama i softveru, ovo je prvi izbor.

Foto: Youtube Printscreen

Zašto ga kupiti: najkompletniji kompaktni telefon, uz dugu softversku podršku. Na šta paziti: baterija je skromnija nego kod konkurencije.



2. Samsung Galaxy S25: pametna kupovina posle izlaska S26

Kad stigne nova generacija, prethodna obično pojeftini, a Galaxy S25 je dobar primer. Ekran mu je 6,2 inča, Dynamic AMOLED 2X sa osvežavanjem do 120 Hz, a pokreće ga Snapdragon 8 Elite. Trostruka kamera je gotovo ista kao na S26, a Samsung za njega obećava sedam godina ažuriranja Androida.

Foto: Promo

U praksi ćete teško primetiti razliku u odnosu na noviji model, osim u ceni. Ako vam je cilj mali premium telefon bez preplaćivanja, S25 je verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta na ovoj listi.

Zašto ga kupiti: skoro isto iskustvo kao S26, za manje novca. Na šta paziti: ako je razlika u ceni prema S26 mala, uzmite noviji model.

3. Xiaomi 15: za one koji žele snagu i brzo punjenje

Xiaomi 15 ima ekran od 6,36 inča, što je nešto više od Samsungovih modela, ali je i dalje malo. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite, ima Leica kamere i veću bateriju od Samsunga, uz brzo žično i bežično punjenje.

Foto: Xiaomi

Za korisnike koji žele najjači hardver u kompaktnom kućištu i ne zanima ih Samsungov softver, ovo je najzanimljiviji izbor. Posle izlaska serije Xiaomi 17 postao je povoljniji nego pri lansiranju.

Zašto ga kupiti: snaga, baterija i punjenje. Na šta paziti: HyperOS ume da bude manje uglađen od Samsungovog One UI.

4. Samsung Galaxy S24: za one kojima je cena na prvom mestu

Galaxy S24 ima isti ekran od 6,2 inča i trostruku zadnju kameru kao S25, uz nešto stariji procesor. Za poruke, društvene mreže, fotografije i video sasvim je dovoljan, a Samsung i za njega obećava sedam godina ažuriranja.

Ovo je model koji ima smisla kupiti kad ga nađete znatno jeftinije od S25. Za korisnike kojima je važnije da potroše manje nego da imaju najnovije, to je i dalje odličan kompaktni telefon.

Foto: Promo

Zašto ga kupiti: najniža cena među kompaktnim Samsungovim flagship modelima. Na šta paziti: stariji modeli se postepeno povlače iz prodaje.



5. Motorola Razr 70: mali telefon koji se sklapa

Sklopivi telefoni su najkompaktniji „veliki“ telefoni, a Razr 70 je jedan od najpristupačnijih među novijim. Kad se otvori, ima ekran od 6,9 inča, bateriju od 4.800 mAh i dve kamere od po 50 MP, glavnu i ultraširoku. Izašao je krajem aprila 2026. i u prodaji je u verzijama sa 8 GB RAM-a i 128 ili 256 GB memorije.

Sklopljen staje u najmanji džep, a spoljašnji ekran omogućava da se poruke i pozivi obave bez otvaranja. Ako volite da telefon bude mali i da se sklapa, to je najbolji izbor u ovom cenovnom rangu.

Foto: Motorola

Zašto ga kupiti: jedini pravi sklopivi telefon koji se može naći po pristupačnoj ceni. Na šta paziti: sklopivi mehanizam je osetljiviji od običnog kućišta.

Koji da izaberete