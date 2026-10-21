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Korisnici Android telefona mogu da budu iznenađeni kada saznaju da njihov broj mobilnog telefona nije nužno povezan samo sa jednim Google nalogom. Funkcija pod nazivom „Phone number verification“ omogućava automatsku proveru broja i njegovo povezivanje sa svim Google nalozima prijavljenim na istom uređaju.

Na ovaj način broj može biti pridružen i sekundarnim, poslovnim ili drugim nalozima koje korisnik koristi za različite namene. Kako je objavio portal Android Authority, pojedini korisnici primetili su ovu funkciju nakon što su dobili obaveštenja da je njihov broj telefona verifikovan i na dodatnim nalozima.

Zašto Google koristi ovu funkciju?

Prema zvaničnom objašnjenju kompanije, verifikacija broja telefona služi da unapredi bezbednost i olakša korišćenje različitih usluga. Broj može da pomogne pri prijavljivanju na Google nalog, njegovom oporavku u slučaju problema, kao i korišćenju komunikacionih funkcija i usluga za pronalaženje izgubljenog uređaja.

Google navodi i da se brojevi mogu periodično ponovo proveravati, kao i da se novi brojevi dodati na uređaj mogu povezati sa nalozima prijavljenim na njemu. Ova opcija je uključena podrazumevano, a njome se upravlja direktno iz podešavanja Android telefona.

Foto: ChatGPT

Zašto bi ovo moglo da zabrine korisnike?

Automatsko povezivanje može da predstavlja problem ljudima koji namerno koriste odvojene Google naloge za privatne i poslovne potrebe. Neko, na primer, može da ima poseban nalog za posao, drugi za privatnu komunikaciju, a treći za testiranje aplikacija ili druge aktivnosti.

U takvim slučajevima korisnici možda ne žele da isti broj bude povezan sa svim profilima. Ipak, važno je napraviti razliku između povezivanja broja sa nalozima i njegove javne dostupnosti: ova funkcija sama po sebi ne znači da broj postaje vidljiv svim korisnicima interneta niti predstavlja dokaz da je nalog kompromitovan.

Kako da isključite automatsku verifikaciju broja?

Ako ne želite da Google ubuduće automatski proverava i povezuje vaš broj sa nalozima na Android uređaju, pratite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju Podešavanja (Settings) na telefonu.

2. Izaberite Google ili Google usluge.

3. Otvorite odeljak Sve usluge (All services),

4. U delu Privatnost i bezbednost (Privacy & security) pronađite opciju Phone number verification.

5. Isključite opciju Verify phone numbers automatically.

Nazivi stavki mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača telefona i verzije sistema. Google u svojoj zvaničnoj dokumentaciji potvrđuje da se ova funkcija uključuje i isključuje u podešavanjima uređaja.

Isključivanje nije dovoljno ako je broj već povezan

Postoji još jedna važna stvar: isključivanje automatske verifikacije sprečava buduće automatsko povezivanje, ali ne uklanja broj telefona sa Google naloga na kojima je već sačuvan.

Da biste proverili gde se broj nalazi, otvorite podešavanja svog Google naloga, izaberite Lični podaci (Personal info), a zatim Kontakt podaci (Contact info) i Telefon (Phone). Proverite svaki nalog zasebno i uklonite broj sa profila na kojima ne želite da bude povezan. Pre uklanjanja proverite da li vam je taj broj potreban za oporavak naloga ili druge bezbednosne funkcije.