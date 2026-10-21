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Snimak je objavljen u trenutku kada je Tesla predstavila demonstraciju novog Roadstera sa tehnologijom koja mu omogućava spektakularne skokove.

Alef je iskoristio priliku da se našali na račun kompanije koju vodi Ilon Mask i poruči joj da je trka letećih automobila već počela. Prema izveštaju portala Electrek, kompanija je navela da je Tesla sada drugi učesnik ove trke, dok Alef na ovoj tehnologiji radi već 11 godina.

Kako funkcioniše Alefov leteći automobil?



Za razliku od klasičnih automobila, koji se oslanjaju isključivo na kretanje po putu, Alef razvija vozilo koje može da se vozi kao automobil, a zatim vertikalno uzleti i pređe preko prepreka.

Kompanija navodi da je njen koncept potpuno električan i da je kabina konstruisana tako da ostane stabilna tokom leta. Cilj je da se spoje drumski saobraćaj i mogućnost kratkog leta, čime bi se u budućnosti zaobilazile saobraćajne gužve.

Ipak, demonstracija prototipa ne znači da je ovakav automobil već spreman za svakodnevnu upotrebu. Za komercijalnu primenu potrebno je rešiti pitanja bezbednosti, regulative, infrastrukture i praktičnosti.

Tesla je takođe ušla u trku

Nedavno predstavljeni Tesla Roadster privukao je pažnju zbog demonstracije u kojoj je vozilo izvodilo spektakularne pokrete uz pomoć tehnologije povezane sa raketnim sistemima kompanije SpaceX.

Međutim, važno je napraviti razliku: demonstracija Tesle prikazala je kratke vazdušne manevre, dok Alef razvija koncept automobila koji je projektovan za vožnju po putu i vertikalno uzletanje. To nisu identična tehnološka rešenja.

Zbog toga je snimak Alefa zanimljiv i izvan marketinškog nadmetanja. On pokazuje koliko različitih pristupa kompanije razmatraju u pokušaju da automobile oslobode ograničenja klasičnog drumskog saobraćaja.



Kada bismo mogli da vozimo leteće automobile?

Alef na svom zvaničnom sajtu predstavlja razvoj letećeg automobila kao dugoročan projekat, a kompanija je objavljivala snimke testiranja prototipa. Ipak, prikazani letovi nisu dokaz da je vozilo spremno za masovnu proizvodnju ili da može slobodno da se koristi u redovnom saobraćaju.