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Apple je predstavio prvi MacBook sa ekranom osetljivim na dodir, čime je promenio dugogodišnji pristup dizajnu svojih prenosnih računara. Kompanija je godinama smatrala da je dodirivanje uspravnog ekrana laptopa nepraktično, jer korisnik mora da podiže ruku kako bi obavljao zadatke koje inače izvršava pomoću miša ili dodirne table. Novi MacBook Pro pokazuje da se tržište i navike korisnika menjaju, naročito među generacijama koje su odrasle uz pametne telefone i tablete.

Stiv Džobs je još 2010. godine kritikovao ideju o ekranima osetljivim na dodir na klasičnim laptopovima, ocenjujući takvo rešenje kao ergonomski veoma loše. Upozoravao je da korisnici mogu brzo da osete zamor kada duže vreme drže ruku podignutu ispred ekrana. Apple je dugo ostao pri tom stavu, čak i dok su brojni proizvođači računara nudili modele sa ekranima na dodir. Sada kompanija pokušava da spoji tradicionalni MacBook dizajn sa funkcijom koju korisnici već poznaju sa drugih uređaja.

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OLED ekran i dodir kao glavne novine

Novi MacBook Pro donosi OLED ekran koji pruža visok kontrast, bogate boje i poboljšanu svetlinu. Apple navodi da osvetljenost može da dostigne 2.000 nita, što bi trebalo da olakša korišćenje u svetlijim okruženjima. Ekran podržava i unos dodirom, pa korisnici mogu direktno da biraju elemente interfejsa, umesto da se u svakoj situaciji oslanjaju na miš ili dodirnu tablu.

Među novinama je i Dynamic Island, funkcija poznata sa iPhone uređaja, koja omogućava pristup određenim obaveštenjima i aktivnostima na vrhu ekrana. Apple je prilagodio pojedine elemente macOS-a kako bi se lakše koristili prstima, uključujući uvećavanje određenih kontrola prilikom dodirivanja. Ipak, kompanija nije potpuno pretvorila MacBook u tablet, već je zadržala klasičan oblik laptopa sa tastaturom i šarkama koje omogućavaju stabilnije korišćenje ekrana tokom dodira.

Foto: ChatGPT

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Snažni procesori i bogata oprema podižu cenu

Novi MacBook Pro dostupan je sa procesorima M5 Pro i M5 Max, namenjenim zahtevnim korisnicima koji rade sa velikim projektima, video-materijalom, grafikom i drugim profesionalnim aplikacijama. Konfiguracije podržavaju do 128 GB objedinjene memorije i do 16 TB prostora za skladištenje podataka, što omogućava rad sa velikim količinama sadržaja bez oslanjanja isključivo na spoljne diskove. Uređaj ima i više priključaka, uključujući Thunderbolt 5, HDMI, čitač SDXC kartica i MagSafe za punjenje.

Cena, međutim, predstavlja jednu od najupadljivijih karakteristika novog modela. Osnovna verzija sa ekranom od 14 inča počinje od 2.899 dolara, dok model od 16 inča kreće od 3.399 dolara. Naprednija konfiguracija sa procesorom M5 Max počinje od 4.799 dolara, a najskuplja varijanta sa dodatnom memorijom i skladišnim prostorom može da dostigne 14.549 dolara. Zbog toga je uređaj prvenstveno namenjen profesionalcima i korisnicima kojima su potrebne vrhunske performanse, a ne kupcima koji traže pristupačan laptop.

Foto: ChatGPT

Zašto je Apple odlučio da promeni strategiju

Jedan od razloga za promenu jeste činjenica da su korisnici navikli da direktno dodiruju ekrane telefona i tableta. Apple smatra da nova generacija stvaralaca digitalnog sadržaja očekuje sličnu mogućnost i na profesionalnim računarima. Dodir može biti koristan prilikom pregledanja sadržaja, potpisivanja dokumenata, biranja opcija ili rada u kreativnim aplikacijama, mada neće nužno zameniti tastaturu i miš u svim zadacima.

Dodatni pritisak dolazi od konkurencije, koja već godinama nudi laptopove sa ekranima osetljivim na dodir. Ipak, nije izvesno da će ta funkcija sama po sebi biti dovoljna da opravda visoku cenu novog MacBook Pro modela. Korisnici će procenjivati da li dodir zaista poboljšava rad, koliko je praktičan tokom dužeg korišćenja i da li OLED ekran i ostale novine donose dovoljno prednosti u odnosu na prethodne generacije.

Foto: Shutterstock

Hoće li ekran na dodir postati standard?

Predstavljanje novog modela otvara pitanje da li će Apple ovu tehnologiju u budućnosti proširiti na druge MacBook uređaje. Za sada je fokus na skupljoj profesionalnoj liniji, što znači da korisnici pristupačnijih modela još nemaju potvrdu da će dobiti istu mogućnost. Dalji razvoj zavisiće od reakcija kupaca, iskustava u svakodnevnom radu i procene kompanije da li dodir zaista poboljšava korišćenje računara.

Apple je godinama gradio strategiju na jasnom razdvajanju Mac računara i iPad tableta, ali novi MacBook pokazuje da ta granica više nije nepromenljiva. Ipak, kompanija nije odustala od klasičnog laptop formata niti je pokušala da potpuno spoji računar i tablet u jedan uređaj. Pravi test biće prodaja i prihvatanje nove funkcije među profesionalnim korisnicima, koji će pokazati da li je ekran osetljiv na dodir vredna nadogradnja ili samo skupa dodatna mogućnost.