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Nvidia razmatra mogućnost uvođenja godišnje licence od približno 2.000 dolara po grafičkom procesoru za softver namenjen pokretanju AI agenata u velikim računarskim sistemima. O ovoj mogućnosti govorio je izvršni direktor kompanije Džensen Huang tokom konferencije GTC u Berlinu 22. oktobra. Ideja je deo šire strategije kojom Nvidia želi da proširi poslovanje na softverske usluge i rešenja za upravljanje veštačkom inteligencijom.

Važno je naglasiti da naknada još nije predstavljena kao konačan cenovnik. Kompanija nije precizirala koji bi proizvodi bili obuhvaćeni, kada bi naplata mogla da počne niti na koje bi se grafičke procesore odnosila. Zato trenutno nije opravdano govoriti o novom trošku koji već važi za sve korisnike Nvidia grafičkih kartica.

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Zašto Nvidia želi da zarađuje više od softvera

Prodaja grafičkih procesora donela je Nvidiji snažnu poziciju na tržištu veštačke inteligencije, ali hardver predstavlja samo jedan deo infrastrukture potrebne za rad naprednih AI sistema. Velike kompanije ulažu i u softver za raspoređivanje zadataka, upravljanje resursima, zaštitu podataka i nadzor nad automatizovanim procesima. Nvidia želi da ponudi veći deo tih rešenja, čime bi mogla da ostvari prihod i nakon što kupci nabave njene čipove.

Razlika između prodaje hardvera i godišnjih licenci posebno je značajna za poslovni model kompanije. Grafički procesor uglavnom se plaća prilikom kupovine, dok pretplata može da donosi prihod tokom čitavog perioda korišćenja softvera. Ako bi se predložena naknada primenjivala na veliki broj procesora, ona bi mogla da postane važan izvor ponavljajućih prihoda. Ipak, stvarni finansijski efekat zavisiće od konačnih uslova, broja licenci i spremnosti kompanija da ih plaćaju.

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AI agenti postaju važan deo nove strategije

Za razliku od klasičnih četbotova koji prvenstveno odgovaraju na pitanja, AI agenti mogu da koriste različite alate, pristupaju podacima i izvršavaju niz povezanih zadataka uz ograničenu ljudsku intervenciju. U poslovnom okruženju mogu, na primer, da obrađuju dokumentaciju, prikupljaju informacije iz više sistema ili automatizuju određene radne procese. Njihova primena zato zahteva infrastrukturu koja može da podrži veliki broj istovremenih operacija.

Takvi sistemi donose i dodatne bezbednosne izazove. Agent koji dobije pristup internim dokumentima, aplikacijama ili poslovnim bazama mora imati jasno definisana ovlašćenja kako ne bi obavljao nedozvoljene radnje. Kompanije zato traže rešenja koja mogu da ograniče pristup resursima, nadziru ponašanje agenata i reaguju kada sistem pokuša da prekrši postavljena pravila. Upravo u tom segmentu Nvidia vidi prostor za razvoj novih softverskih usluga.

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OpenShell treba da obezbedi veću kontrolu

Nvidia je predstavila referentnu arhitekturu OpenShell, osmišljenu da omogući bezbednije izvršavanje AI agenata. Sistem je namenjen ograničavanju pristupa datotekama, mrežama i drugim alatima, dok dodatne komponente mogu da nadziru aktivnosti i pomognu u izolovanju procesa koji prekrše bezbednosna pravila. Takva rešenja postaju značajnija kako preduzeća prelaze sa eksperimentalne upotrebe veštačke inteligencije na sisteme koji obavljaju konkretne poslovne zadatke.

OpenShell se uklapa u Nvidijinu ambiciju da ponudi celovitu platformu za AI infrastrukturu, od procesora i mrežne opreme do softvera koji upravlja radom agenata. Ipak, razvoj takvih tehnologija ne znači da su svi bezbednosni rizici rešeni. Kompanije će i dalje morati da određuju nivo pristupa, prate rezultate i obezbede ljudski nadzor nad procesima koji mogu imati ozbiljne posledice.

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Koliko bi nova licenca mogla da košta kompanije

Ako bi se naknada od 2.000 dolara godišnje primenjivala na svaki obuhvaćeni GPU, organizacija sa 1.000 procesora plaćala bi dva miliona dolara godišnje. Kod velikih podatkovnih centara sa desetinama hiljada procesora, ukupni troškovi mogli bi da budu znatno veći. Međutim, ovaj obračun je samo ilustracija mogućeg troška, jer Nvidia još nije objavila konačne uslove niti potvrdila na koje bi se sisteme naknada odnosila.

Nvidia već nudi platformu AI Enterprise, čija se navedena cena kreće oko 4.500 dolara po GPU-u godišnje, uključujući podršku. Ipak, nije jasno da li bi predložena naknada od 2.000 dolara obuhvatala isti skup proizvoda ili bi predstavljala drugačiji paket usluga. Za kompanije koje planiraju velika ulaganja u veštačku inteligenciju, konačni cenovnik i precizno definisane licence biće važni za procenu ukupnih troškova.