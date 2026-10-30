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Reddit planira da pređe na model u kojem će prijavljeni korisnici imati pristup većem delu platforme, dok bi posetioci bez naloga mogli da naiđu na ograničenja prilikom pregledanja objava i zajednica. Promenu je potvrdio izvršni direktor kompanije Stiv Hafman, najavljujući testiranje novog sistema na odabranim tržištima izvan Sjedinjenih Američkih Država tokom četvrtog kvartala 2026. godine. Za sada nije objavljen konačan datum globalnog uvođenja niti precizna lista sadržaja koji će ostati dostupan bez prijave.

Ova odluka predstavlja značajnu promenu za Reddit, koji je godinama bio jedno od mesta na internetu gde su korisnici mogli da čitaju javne diskusije bez otvaranja naloga. Mnogi su platformu posećivali preko rezultata Google pretrage ili direktnih linkova, posebno kada su tražili iskustva drugih ljudi, tehničke savete i odgovore na konkretna pitanja. Novi model mogao bi da promeni način na koji takvi posetioci dolaze do informacija.

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Zašto Reddit želi da ograniči pristup bez naloga

Jedan od glavnih razloga za promenu jeste zaštita sadržaja od automatizovanog prikupljanja podataka, poznatog kao scraping. Takvi sistemi masovno pregledaju stranice i preuzimaju tekstove, komentare i druge informacije, koje kasnije mogu da koriste različite kompanije i servisi. Reddit tvrdi da se najveći deo neovlašćenog pristupa njegovim podacima odvija upravo kroz delove platforme dostupne korisnicima koji nisu prijavljeni.

Kompanija želi i da poveća broj posetilaca koji koriste Reddit kao registrovani članovi, jer takvi korisnici pružaju više informacija o svojim interesovanjima i načinu korišćenja platforme. To može da pomogne u personalizaciji sadržaja, preporučivanju relevantnih zajednica i prikazivanju oglasa. Prijavljivanje tako postaje deo šire poslovne strategije, a ne samo tehnička mera protiv botova.

Reddit ažuriranje aplikacije Foto: Shutterstock

Neće baš sve biti zaključano iza ekrana za prijavu

Reddit još nije precizirao kako će izgledati konačna ograničenja za posetioce bez naloga. Iz dosadašnjih izjava rukovodstva proizlazi da bi početna stranica i dalje mogla da ostane dostupna, kao i deo sadržaja do kojeg korisnici dolaze preko pretraživača ili direktno podeljenih linkova. Ipak, pristup pojedinim zajednicama i drugim delovima sajta mogao bi da zahteva prijavljivanje.

Kompanija će tokom testiranja pratiti kako promena utiče na korisnike, poslovanje i čitav ekosistem Reddita. Na osnovu rezultata odlučiće kako bi novi sistem mogao da izgleda na globalnom nivou. To znači da još nije poznato da li će svi korisnici bez naloga imati ista ograničenja niti koliko će sadržaja ostati otvoreno za javnost.

Foto: ChatGPT

Pad poseta iz pretraživača dodatno ubrzava promene

Najava dolazi u trenutku kada Reddit beleži slabiji priliv posetilaca sa internet pretraživača. Prema podacima koje je kompanija iznela uz poslovne rezultate za treći kvartal, broj poseta koje dolaze iz pretrage značajno je opao, a tokom oktobra zabeležen je pad veći od milion takvih dolazaka u proseku nedeljno. Uprava smatra da na promenu utiče i sve veća upotreba AI pretrage, koja korisnicima pruža odgovore bez potrebe da otvaraju originalne stranice.

Ovaj trend predstavlja izazov za platforme koje su godinama zavisile od poseta sa Googlea i drugih pretraživača. Reddit pokušava da izgradi direktniji odnos sa publikom, tako da ljudi češće dolaze preko aplikacije ili koriste naloge za svakodnevno pregledanje sadržaja. Kompanija time želi da smanji zavisnost od spoljnih izvora poseta i poveća udeo korisnika koji redovno koriste njene usluge.

Foto: Shutterstock

Šta promena znači za privatnost i korisnike

Prijavljivanje na Reddit ne znači nužno da će korisnici morati da otkriju svoje pravo ime ili identitet. Prema objašnjenju direktora kompanije, cilj je prvenstveno da platforma zna da je posetilac prijavljen, a ne da obavezno poveže nalog sa njegovim stvarnim identitetom. Reddit je takođe najavio obnovljeni anonimni režim u mobilnoj aplikaciji, koji bi trebalo da omogući pregledanje i pretraživanje bez povezivanja aktivnosti sa redovnim nalogom.

Ipak, promena otvara pitanja o budućnosti otvorenog interneta i dostupnosti javnih diskusija. Reddit istovremeno nastavlja komercijalne ugovore o licenciranju svojih podataka sa kompanijama koje razvijaju veštačku inteligenciju, dok običnim posetiocima planira da ograniči deo pristupa bez prijave. Konačan uticaj zavisiće od toga koliko će sadržaja ostati javno dostupno i kako će korisnici reagovati na nova pravila.