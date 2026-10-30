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Binance, jedna od najvećih svetskih platformi za trgovinu kriptovalutama, prijavio je ozbiljan bezbednosni incident u kojem je, prema proceni kompanije, pogođena digitalna imovina vredna oko 6,3 milijarde dolara. Ako se procena potvrdi, reč je o najvećoj krađi kriptovaluta do sada, koja bi značajno premašila napad na berzu Bybit iz prethodne godine, kada je ukradeno približno 1,5 milijardi dolara. Napad je izazvao zabrinutost među investitorima i ponovo otvorio pitanje bezbednosti sredstava na centralizovanim kripto-platformama.

Prema preliminarnoj istrazi Binancea, napadači su možda iskoristili kompromitovani laptop jednog zaposlenog u DevOps timu. Takav pristup mogao je da im omogući ulazak u servisno okruženje i slanje neovlašćenih transakcija za povlačenje sredstava. Kompanija je kasnije saopštila da je istraga otkrila i dodatne tačke kompromitovanja, ali nije objavila sve tehničke detalje. Za sada nema dokaza da su procureli privatni ključevi kripto-novčanika.

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Oko tri milijarde dolara već je zamrznuto

Nakon otkrivanja napada, Binance je počeo da sarađuje sa drugim kompanijama iz kripto-industrije kako bi blokirao kretanje ukradenih sredstava. Prema dostupnim podacima, do sada je zamrznuto približno tri milijarde dolara, dok status preostalog iznosa od oko 3,3 milijarde dolara još nije u potpunosti razjašnjen. Deo sredstava nalazio se u stabilnim kriptovalutama, čiji izdavači mogu da blokiraju određene tokene povezane sa sumnjivim transakcijama.

Među kompanijama koje su reagovale nalaze se Tether i Circle, izdavači stabilnih kriptovaluta USDT i USDC. Njihova saradnja omogućila je zamrzavanje značajnih iznosa, čime je napadačima otežano dalje prebacivanje i korišćenje dela ukradene imovine. Ipak, takva blokada ne znači automatski da će novac biti vraćen Binanceu, a mogućnosti za zaustavljanje bitkoina i drugih kriptovaluta koje nemaju centralnog izdavača znatno su ograničenije.

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Isplate privremeno obustavljene

Binance je kao meru predostrožnosti privremeno obustavio isplate dok bezbednosni timovi proveravaju sisteme i obezbeđuju infrastrukturu novčanika. Kompanija je poručila da će pokriti sve gubitke koristeći svoj fond SAFU, namenjen zaštiti korisnika, kao i sopstvena sredstva. Uprava je istakla da su korisnička sredstva bezbedna, ali će konačna potvrda finansijskog stanja zavisiti od završetka sanacije i ažuriranja podataka o rezervama.

Fond SAFU predstavlja posebnu rezervu koju Binance održava upravo za vanredne situacije i zaštitu korisničke imovine. Međutim, procenjena šteta od 6,3 milijarde dolara znatno premašuje ranije objavljenu vrednost tog fonda od približno milijardu dolara. Zbog toga će biti važno da kompanija transparentno prikaže kako će nadoknaditi razliku i potvrdi da raspolaže dovoljnim sredstvima za ispunjavanje obećanja.

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Sumnje vode ka hakerima iz Severne Koreje

Više kompanija koje analiziraju blokčejn transakcije povezalo je napad sa hakerskom grupom TraderTraitor, za koju se veruje da je povezana sa Severnom Korejom. TRM Labs i Chainalysis naveli su da postoje snažne indicije koje upućuju na tu grupu, uključujući sličnosti sa ranijim operacijama usmerenim na kripto-platforme. Ipak, Binance u trenutku objavljivanja nije zvanično identifikovao počinioce, pa odgovornost još nije konačno utvrđena.

Sumnje nisu bez osnova, jer su severnokorejske hakerske grupe ranije povezivane sa velikim krađama digitalne imovine. Takve operacije često uključuju složene metode prikrivanja porekla novca, prebacivanje sredstava između različitih blokčejn mreža i korišćenje posredničkih servisa. Istražitelji sada prate kretanje ukradenih sredstava i sarađuju sa berzama, izdavačima stabilnih kriptovaluta i nadležnim institucijama kako bi pokušali da identifikuju odgovorne.

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Otvaranje pitanja bezbednosti kripto-berzi

Incident je uzdrmao tržište digitalne imovine i pojačao zabrinutost zbog rizika čuvanja velikih količina kriptovaluta na centralizovanim platformama. Nakon objavljivanja vesti, bitkoin i druge vodeće kriptovalute zabeležili su pad, dok su investitori počeli pažljivije da procenjuju bezbednost berzi i njihovu sposobnost da pokriju velike gubitke. Ovakvi događaji mogu da utiču i na poverenje korisnika koji kriptovalute koriste za dugoročno čuvanje vrednosti, a ne samo za trgovinu.

Napad na Binance pokazuje da bezbednost kripto-platformi ne zavisi isključivo od zaštite digitalnih novčanika i privatnih ključeva. Kompromitovanje jednog zaposlenog uređaja, pristup internim sistemima i zloupotreba ovlašćenja mogu da otvore put transakcijama koje zaobilaze uobičajene kontrole. Konačan izveštaj o incidentu trebalo bi da pokaže kako je napad izveden, koliko je sredstava moguće povratiti i koje će promene Binance uvesti kako bi sprečio ponavljanje sličnog scenarija.