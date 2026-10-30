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Američke obaveštajne službe istraživale su da li je Alis Huang, poznata i pod imenom Huang Le, prikupljala informacije za Peking koristeći svoje poslovne kontakte sa izvršnim direktorom kompanije Nvidia, Džensenom Huangom. Ona je bila visoka rukovoditeljka singapurske kompanije Megaspeed, koja se bavi uslugama računarstva u oblaku i upravljanjem podatkovnim centrima. Prema navodima američkih medija, službe su je pratile približno godinu dana zbog sumnji u njene veze sa Kinom.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je činjenica da je Alis Huang više puta fotografisana u društvu šefa Nvidije tokom poslovnih okupljanja u Aziji. Među zabeleženim susretima bili su i događaji povezani sa sajmom Computex 2024. i 2025. godine. Američke službe navodno su pokušavale da utvrde da li je preko tih kontakata mogla da dođe do informacija o poslovnim planovima Nvidije i razgovorima njenog direktora sa američkom administracijom.

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U istrazi i prodaja naprednih AI čipova

Slučaj je dodatno komplikovan zbog ranijih sumnji u poslovanje kompanije Megaspeed. Američko Ministarstvo trgovine prethodno je istraživalo da li je firma pomagala kineskim kompanijama da zaobiđu ograničenja izvoza naprednih procesora. Takvi čipovi imaju ključnu ulogu u razvoju veštačke inteligencije, a Vašington nastoji da ograniči pristup kineskih kupaca najnaprednijim američkim tehnologijama.

Dodatne sumnje pojavile su se nakon inspekcije podatkovnog centra u Maleziji, gde je pronađena Nvidia oprema koja je i dalje bila zapakovana u originalnim kutijama. Istražitelji su želeli da utvrde zašto uređaji nisu bili instalirani na lokaciji i da li je oprema možda bila namenjena drugom tržištu. U izveštajima se pominju i transakcije vredne milijarde dolara, uključujući najmanje 4,8 milijardi dolara kupovine Nvidia opreme povezane sa kompanijom.

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Susreti iskorišćeni za prikupljanje informacija?

Prema navodima izvora upoznatih sa obaveštajnim podacima, američke službe razmatrale su mogućnost da je Alis Huang preko bliskih poslovnih kontakata pokušavala da prikupi informacije o planovima Nvidije. Posebno interesovanje odnosilo se na razgovore o izvozu naprednih AI procesora u Kinu i odnosima kompanije sa američkom administracijom. Ipak, javnosti nisu predstavljeni konkretni dokazi koji pokazuju koje je informacije navodno prenela niti koliko je takav pristup bio uspešan.

U izveštajima se navodi i da Džensen Huang nije dobio formalno upozorenje američkih službi da bi mogao da bude meta strane obaveštajne aktivnosti. Prema objašnjenjima izvora, postojala je zabrinutost da bi obaveštavanje direktora Nvidije moglo da upozori osobu koja je bila pod nadzorom. Nema javno potvrđenih dokaza da je Huang znao za sumnje koje su se odnosile na njegovu poslovnu poznanicu.

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Nvidia odbacuje optužbe o kontaktima

Nvidia je odbacila sugestije da su susreti njenog direktora sa Alis Huang bili neuobičajeni ili da su predstavljali bezbednosni rizik. Iz kompanije poručuju da su sastanci sa regionalnim kupcima i poslovnim partnerima uobičajen deo posla izvršnog direktora. Takođe tvrde da njihovi klijenti dobijaju standardne poslovne informacije, a ne poverljive podatke o tehnologiji, poslovnim tajnama ili pitanjima nacionalne bezbednosti.

Kompanija je osporila i ranije navode o preusmeravanju čipova preko Megaspeeda, tvrdeći da njena interna provera nije pronašla dokaze o takvim nepravilnostima. Peking je takođe odbacio optužbe o špijunaži, nazivajući ih neosnovanim. Zbog različitih tvrdnji uključenih strana, ključno pitanje ostaje da li će istrage pružiti konkretne dokaze o navodnom prenosu informacija ili nezakonitoj trgovini tehnologijom.

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Nova pitanja o bezbednosti AI industrije

Ovaj slučaj pokazuje koliko su poslovni odnosi velikih tehnoloških kompanija postali važni u međunarodnoj borbi za pristup naprednoj veštačkoj inteligenciji. Nvidia proizvodi procesore koji predstavljaju osnovu brojnih AI sistema, dok Sjedinjene Američke Države nastoje da kontrolišu njihovu prodaju zemljama koje smatraju strateškim konkurentima. Zbog toga kontakti sa velikim kupcima i partnerima mogu postati predmet pažnje bezbednosnih službi.

Poseban izazov predstavljaju kompanije koje upravljaju podatkovnim centrima u državama izvan Kine, ali mogu pružati računarske kapacitete korisnicima na kineskom tržištu. Takav poslovni model otvara pitanje da li se ograničenja izvoza mogu zaobići korišćenjem udaljenog pristupa naprednim procesorima. Istraga povezana sa Megaspeedom zato prevazilazi pitanje pojedinačnih poslovnih susreta i ukazuje na širi problem kontrole tehnologije u globalnoj AI industriji.