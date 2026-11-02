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Alphabet, kompanija koja stoji iza Googlea, izgubio je približno 500 milijardi dolara tržišne vrednosti tokom jednog trgovačkog dana, nakon što su njegove akcije pale oko 12,6 odsto. Reč je o jednom od najvećih jednodnevnih gubitaka vrednosti neke kompanije u istoriji američkog tržišta kapitala. Nagla reakcija investitora pokazala je koliko su očekivanja na berzi postala visoka kada je reč o najvećim tehnološkim kompanijama.

Pad je usledio nakon objavljivanja kvartalnih rezultata koji nisu ispunili očekivanja tržišta u nekoliko važnih oblasti. Investitori su posebno obratili pažnju na usporavanje pojedinih izvora prihoda, rast operativnih troškova i sve veći iznos novca koji Alphabet izdvaja za razvoj veštačke inteligencije. Problem nije samo u tome koliko kompanija troši, već i u tome koliko brzo može da pretvori ta ulaganja u održiv prihod.

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Googleova pretraga suočena sa novim izazovom

Jedan od najvećih razloga za zabrinutost odnosi se na poslovanje Google Searcha, koji godinama predstavlja jedan od najvažnijih izvora prihoda kompanije. Sve veća upotreba veštačke inteligencije menja način na koji ljudi traže informacije, a korisnici se sve češće okreću sistemima koji im odmah daju sažet odgovor umesto liste internet stranica. Takva promena može da utiče na broj klikova na oglase, od kojih Google ostvaruje značajan deo zarade.

Dodatni izazov predstavlja i Googleov sopstveni AI Mode, funkcija koja korisnicima omogućava razgovorniji način pretraživanja. Rukovodilac kompanije Filip Šindler objasnio je da se upiti kroz ovaj sistem trenutno unovčavaju po nižoj stopi nego tradicionalne pretrage. To znači da veći broj korisnika koji koristi AI funkcije ne mora automatski da donese i proporcionalno veći prihod od oglašavanja. Alphabet pokušava da pronađe nove načine prikazivanja oglasa unutar AI odgovora, ali taj poslovni model još mora da pokaže pun potencijal.

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Ulaganja u AI dostižu ogromne iznose

Alphabet istovremeno ulaže ogromna sredstva u razvoj AI modela, izgradnju data centara i obezbeđivanje računarskih kapaciteta potrebnih za nove usluge. Kompanija je najavila kapitalna ulaganja koja bi tokom 2026. godine mogla da dostignu približno 205 milijardi dolara. Takva infrastruktura zahteva velike količine energije, napredne čipove, specijalizovane objekte i dugoročne ugovore sa dobavljačima.

Posebnu pažnju izazvali su i budući finansijski ugovori povezani sa nabavkom računarske snage, energije i drugim infrastrukturnim potrebama. Njihova vrednost približila se bilionu dolara, a kada se uključe i određene buduće obaveze za data centre, ukupan iznos prelazi tu granicu. Za investitore je to znak da kompanija preuzima ogromne dugoročne obaveze u trenutku kada još nije potpuno jasno koliko će se brzo takva ulaganja isplatiti.

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Negativan novčani tok zabrinuo investitore

Još jedan razlog za nervozu na tržištu predstavlja negativan slobodan novčani tok, odnosno situacija u kojoj kompaniji nakon operativnih troškova i kapitalnih ulaganja ne ostaje dovoljno gotovine. Alphabet je takav rezultat zabeležio drugi kvartal zaredom, što je posebno privuklo pažnju jer je kompanija ranije bila poznata po snažnom stvaranju gotovine. Investitori zbog toga sve pažljivije procenjuju koliko će AI ekspanzija opteretiti finansije tehnološkog giganta.

Ipak, poslovanje nije podbacilo u svim segmentima. Google Cloud ostvario je rezultate bolje od očekivanja analitičara, uz rast prihoda i dobiti, što pokazuje da postoji snažna potražnja za infrastrukturom i uslugama povezanim sa veštačkom inteligencijom. Upravo taj deo poslovanja mogao bi da bude važan izvor buduće zarade, ali investitori žele da vide da njegov rast može da nadoknadi ogromne troškove razvoja.

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Pitanje koje će odrediti budućnost tehnološkog giganta

Alphabet se sada nalazi pred jednim od najvažnijih poslovnih izazova u svojoj istoriji. Kompanija mora istovremeno da sačuva profitabilnost tradicionalne internet pretrage i razvije nove AI proizvode koji mogu da odgovore na sve jaču konkurenciju. Posebno je važno da pronađe način da veštačku inteligenciju pretvori u stabilan izvor prihoda, umesto da se njena uloga svede na veoma skupu tehnološku trku.

Pad akcija ne znači da je Google izgubio svoju tržišnu poziciju, niti da je njegov poslovni model pred neposrednim slomom. Međutim, reakcija berze jasno pokazuje da investitori više nisu spremni da bezrezervno podržavaju velika ulaganja samo zato što su povezana sa veštačkom inteligencijom. U narednim kvartalima ključni pokazatelji biće rast prihoda od AI usluga, oporavak oglašavanja i sposobnost kompanije da kontroliše troškove bez usporavanja tehnološkog razvoja.