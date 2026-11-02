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Tesla planira da do kraja 2026. godine započne isporuke svog neobičnog autonomnog automobila Cybercab, koji je od početka osmišljen bez klasičnih komandi za vozača. Najavu je potvrdio potpredsednik kompanije za inženjering vozila Lars Moravi tokom razgovora o poslovnim rezultatima za treći kvartal. Prema njegovim rečima, početne isporuke biće ograničene, a kompanija će kroz njih sticati iskustvo potrebno za kasnije širenje proizvodnje i upotrebe ovakvih vozila.

Ovaj plan predstavlja važan korak u Teslinoj strategiji da se sve više usmeri na autonomnu vožnju, robotaksije i veštačku inteligenciju. Ipak, najava ne znači da će Cybercab odmah postati automobil dostupan svakome za svakodnevnu privatnu vožnju. Tesla prvenstveno računa na sopstvenu mrežu za prevoz putnika, a veći deo vozila trebalo bi da ostane u njenom vlasništvu i pod njenom kontrolom.

Tesla Foto: Shutterstock

Automobil bez volana, pedala i klasičnih komandi

Cybercab je dvosed sa vratima koja se podižu nagore i velikim centralnim ekranom koji zauzima važnu ulogu u unutrašnjosti. Njegova najneobičnija karakteristika jeste potpuno odsustvo volana i papučica, pa putnici nemaju mogućnost da preuzmu upravljanje na način na koji bi to učinili u običnom automobilu. Vozilo je namenjeno autonomnom prevozu i trebalo bi samostalno da preuzima putnike i odvozi ih do željene destinacije.

Tesla se oslanja na kamere, senzore i softver za autonomnu vožnju kako bi automobil mogao da prepoznaje okolinu i donosi odluke u saobraćaju. Cybercab je zamišljen kao važan deo buduće Robotaxi mreže, u kojoj bi vozila radila kao automatizovana taksi služba. Takav koncept mogao bi da promeni način na koji ljudi koriste prevoz, ali istovremeno zahteva izuzetno pouzdanu tehnologiju i jasna pravila za situacije u kojima sistem naiđe na nepredviđene okolnosti.

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Regulatori proveravaju bezbednosne standarde

Jedna od najvećih prepreka za širu primenu Cybercaba nije samo tehnološka, već i regulatorna. Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima, poznata kao NHTSA, početkom septembra otvorila je zvaničnu proveru načina na koji je Tesla utvrdila da vozilo ispunjava savezne bezbednosne standarde. Posebno je važno pitanje kako se propisi napisani za automobile kojima upravlja čovek primenjuju na vozilo koje uopšte nema klasično vozačko mesto.

Agencija ispituje tehničke podatke i obrazloženje na osnovu kojeg je Tesla zaključila da pojedini zahtevi možda nisu primenljivi na Cybercab. Među spornim elementima nalaze se kočione pedale i retrovizori, čija je funkcija drugačija ili nepotrebna u konceptu potpuno autonomnog vozila. NHTSA istovremeno razmatra izmene propisa za automobile namenjene isključivo automatizovanoj vožnji, ali dok nove odredbe ne stupe na snagu, postojeći standardi ostaju na snazi.

Ova razmena važi tek nakon dobijanja dozvole boravka u UAE Foto: Shutterstock

Cybercab već prevozi putnike u Teksasu

Tesla je u septembru započela ograničene vožnje Cybercabom u Ostinu, u američkoj saveznoj državi Teksas. Vozilo je uključeno u Robotaxi uslugu, dok kompanija na drugim tržištima za autonomni prevoz koristi i prilagođene automobile Model Y. To znači da Cybercab više nije samo izložbeni koncept, već se već koristi u ograničenom operativnom okruženju, iako njegova šira komercijalna primena zavisi od daljeg razvoja i regulatornih uslova.

Na Teslinoj zvaničnoj internet stranici zainteresovani pojedinci i kompanije mogu da iskažu interesovanje za kupovinu jednog vozila ili čitave flote. Međutim, Ilon Mask je naglasio da kompanija prvenstveno očekuje da sama poseduje i koristi veliki deo Cybercaba u svojoj mreži za prevoz putnika. Zbog toga prve isporuke spoljnim kupcima ne treba poistovećivati sa početkom masovne prodaje privatnim vozačima.

Foto: ChatGPT

Autonomna vožnja ulazi u novu fazu, ali pitanja ostaju

Teslin plan pokazuje koliko se brzo menja automobilska industrija i koliko daleko proizvođači žele da odu u razvoju vozila kojima čovek više ne upravlja direktno. Ako Cybercab uspe da ispuni bezbednosne zahteve i pokaže pouzdanost u svakodnevnom saobraćaju, mogao bi da postane važan deo budućih transportnih mreža. Ipak, tehnologija mora da se dokaže ne samo u kontrolisanim uslovima, već i u složenim situacijama koje su neizbežne na javnim putevima.

Za Teslu će naredni meseci biti posebno važni jer kompanija mora da uskladi proizvodne planove, regulatorne zahteve i očekivanja kupaca. Najavljeni rok do kraja 2026. predstavlja cilj, a ne garanciju da će isporuke početi u planiranom obimu. Konačan tempo razvoja zavisiće od rezultata regulatorne provere, bezbednosnih procena i sposobnosti kompanije da pokaže da automobil bez volana i pedala može pouzdano da funkcioniše u stvarnom saobraćaju.