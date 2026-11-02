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Microsoft je krajem oktobra predstavio program dobrovoljnog odlaska namenjen zaposlenima u određenim organizacionim jedinicama u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Velikoj Britaniji i Indiji. Mogućnost da prihvate otpremninu dobilo je oko 60.000 ljudi, što predstavlja više od četvrtine ukupne radne snage kompanije. Sama veličina programa izazvala je brojne nedoumice među zaposlenima, posebno zbog ranijih talasa smanjenja broja radnih mesta i sve većih ulaganja u veštačku inteligenciju.

Ipak, broj ljudi kojima je ponuda dostupna ne znači da Microsoft očekuje da će svi oni napustiti kompaniju. Prema informacijama koje je kompanija prenela Biznis insajderu, procena je da će se za odlazak odlučiti najviše 3.000 zaposlenih, odnosno oko pet odsto onih koji ispunjavaju uslove. Finansijska direktorka Ejmi Hud objasnila je u internom obraćanju da je cilj programa da zaposlenima pruži mogućnost da sami odluče da li žele da nastave karijeru izvan kompanije, uz finansijsku podršku.

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Zašto su zaposleni pomislili da slede nova otpuštanja

Zabrinutost nije nastala bez razloga. Microsoft je ranije tokom godine ponudio program dobrovoljnog penzionisanja zaposlenima koji su ispunjavali određene uslove u pogledu godina i radnog staža, a prihvatila ga je približno trećina obuhvaćenih radnika. Nakon toga usledio je novi talas otpuštanja, pa su pojedini zaposleni počeli da strahuju da bi i aktuelna ponuda mogla da bude uvod u dodatno smanjenje broja radnih mesta.

Takve pretpostavke dodatno su podstakle rasprave o tome da li Microsoft planira da deo poslova prepusti veštačkoj inteligenciji. Međutim, rukovodioci kompanije sa kojima je razgovarao Biznis insajder odbacili su tvrdnju da je cilj programa da se kompanija oslobodi 60.000 radnika ili da sve njihove pozicije zameni automatizacijom. Microsoft istovremeno poručuje da će buduće odluke o zapošljavanju i potrebnom broju ljudi zavisiti od poslovnih prioriteta i potreba pojedinačnih timova.

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Nova ponuda razlikuje se od ranijeg penzionisanja

Jedna od važnijih razlika između aktuelnog programa i ranije ponude za penzionisanje odnosi se na popunjavanje radnih mesta. Kod prethodnog programa, odlazak zaposlenih uglavnom je značio da će njihova mesta ostati ukinuta, čime se trajno smanjivao broj zaposlenih. Ovoga puta, pojedine organizacione jedinice planiraju da ponovo popune upražnjene pozicije, što znači da dobrovoljni odlazak ne mora automatski da dovede do smanjenja ukupnog broja radnih mesta.

Prema izvorima upoznatim sa internim razgovorima, pojedini rukovodioci smatraju da je ovakav pristup zaposlenima pružio veću slobodu izbora, dok kompaniji omogućava da prilagodi sastav timova. U nekim slučajevima, odlazak iskusnijeg radnika mogao bi da bude praćen zapošljavanjem osobe sa manje iskustva. Jedan od rukovodilaca naveo je da bi takva promena potencijalno mogla da smanji troškove rada, ali je portparol Microsofta naglasio da to nije zvanično obrazloženje kompanije.

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Zašto je program obuhvatio toliko različitih timova

Veliki broj obuhvaćenih zaposlenih delom je rezultat načina na koji su pojedini rukovodioci odlučili da sprovedu program. Umesto da pojedinačno biraju određene pozicije ili manje grupe ljudi, neki su mogućnost dobrovoljnog odlaska ponudili gotovo čitavim organizacijama. Takav pristup pojednostavljuje administraciju, ali istovremeno znači da se ponuda našla pred zaposlenima koji imaju veoma različite uloge i značaj za poslovanje.

Kao primer navodi se organizacija koju vodi Čarls Lamana, odgovoran za Copilot, agente veštačke inteligencije, Office i Word. Prema izvorima upoznatim sa odlukom, ponuda je obuhvatila zaposlene u širokom delu njegove organizacije, uključujući i ljude na važnim pozicijama. Rukovodstvo je, međutim, spremno da ponovo popuni određena radna mesta ukoliko ih zaposleni napuste. To pokazuje da se program ne sprovodi na potpuno isti način u svim delovima kompanije.

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Različita pravila u odeljenjima i pritisak na troškove

Odeljenje Cloud i AI primenilo je drugačiji pristup. Prema navodima jednog rukovodioca, timovi Azure Hardware Systems and Infrastructure i Cloud Operations + Innovation nisu uključeni u aktuelnu ponudu, dok je većina drugih grupa unutar tog odeljenja dobila mogućnost dobrovoljnog odlaska. I u ovom slučaju kompanija ostavlja prostor da pojedina upražnjena mesta ponovo popuni, što ukazuje na to da se odluke donose u skladu sa potrebama konkretnih poslovnih jedinica.

Širi kontekst čine sve veći troškovi poslovanja i ogromna ulaganja Microsofta u veštačku inteligenciju, računarske centre i infrastrukturu. Kompanija istovremeno pokušava da prilagodi organizaciju novim tehnološkim prioritetima i izbegne dodatne probleme povezane sa masovnim otpuštanjima. Ranije su se pojavile i kritike zbog smanjenja broja američkih radnika u periodu kada je Microsoft zapošljavao strane stručnjake, što je kompanija osporila. Zbog toga aktuelni program predstavlja pokušaj da se zaposlenima ponudi dobrovoljan izlaz, ali i da se struktura radne snage promeni bez automatskog ukidanja svih pozicija koje ostanu upražnjene.