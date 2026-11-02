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Izvršni direktor kompanije OpenAI Sem Altman izazvao je brojne reakcije nakon što je u razgovoru za Youtube podkast Cheeky Pint govorio o globalnoj nestašici RAM memorije. On je ocenio da je iz perspektive raspodele ograničenih resursa veoma loše što se velike količine DRAM memorije nalaze u privatnim računarima, gde se, prema njegovoj proceni, koriste svega oko pet odsto vremena. Njegov argument je da bi ista memorija u velikim računarskim centrima mogla da bude iskorišćena znatno intenzivnije.

Altman je posebno kritikovao situaciju u kojoj korisnici žele da pokreću modele veštačke inteligencije direktno na svojim računarima, umesto da se oslanjaju na usluge u oblaku. Prema njegovom mišljenju, kada su zalihe memorijskih čipova ograničene, centralizovana infrastruktura omogućava njihovu veću iskorišćenost. Ipak, njegova izjava ne znači da je pozvao ljude da prestanu da kupuju RAM, već predstavlja njegov stav o tome kako bi ograničeni resursi trebalo da budu raspoređeni.

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AI dodatno opterećuje tržište memorije

U pozadini ove rasprave nalazi se velika potražnja za memorijskim čipovima, koju podstiče ubrzana izgradnja AI data centara. Kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju zahtevaju ogromne količine računarske snage i memorije, zbog čega proizvođači sve veći deo kapaciteta usmeravaju ka velikim poslovnim kupcima. Takva situacija utiče i na dostupnost komponenti za potrošačko tržište, pa se posledice osećaju prilikom kupovine RAM modula, računara i drugih elektronskih uređaja.

Rast potražnje posebno je važan za proizvođače poput Samsunga i SK Hynixa, koji imaju ključnu ulogu u globalnom snabdevanju memorijskim čipovima. Kada veliki kupci unapred obezbeđuju značajne količine proizvodnje, manji deo kapaciteta ostaje dostupan za druge namene. Proizvođači ne mogu jednostavno da povećaju proizvodnju preko noći, jer izgradnja novih fabrika i proširenje postojećih kapaciteta zahtevaju vreme i velika ulaganja.

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Zašto su korisnici računara reagovali negativno

Altmanove reči naišle su na kritike jer mnogi korisnici smatraju da njihova RAM memorija nije neiskorišćen resurs koji bi trebalo preusmeriti u tuđe servere. Memorija u privatnim računarima ne služi samo za pokretanje lokalnih AI modela, već je neophodna za video-igre, obradu fotografija i snimaka, programiranje, profesionalne aplikacije i svakodnevni rad. Čak i kada računar nije aktivno opterećen, korisnik plaća hardver kako bi mu bio dostupan kada mu zatreba.

Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da cene memorije već rastu, pa kupci imaju utisak da zbog potreba velikih tehnoloških kompanija plaćaju više za sopstvene uređaje. Kritičari ističu i da lokalno pokretanje AI modela može da pruži veću kontrolu nad podacima i omogući korišćenje tehnologije bez stalnog oslanjanja na internet i pretplatničke servise. Zbog toga se rasprava ne svodi samo na tehničku efikasnost, već i na pitanje ko treba da ima pristup računarskim resursima.

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Cloud ili sopstveni računar?

Altmanov stav uklapa se u poslovni model u kojem se AI sistemi pokreću na udaljenim serverima, a korisnici im pristupaju putem interneta. Takav pristup omogućava kompanijama da centralizuju održavanje, nadogradnju i korišćenje svojih modela, dok korisnici ne moraju da kupuju izuzetno snažne računare. Sa druge strane, lokalno pokretanje modela omogućava veću nezavisnost od cloud servisa, a u određenim slučajevima može da smanji slanje privatnih podataka eksternim platformama.

Problem je što oba pristupa zahtevaju velike količine memorije, ali na različite načine. Data centri mogu da raspoređuju resurse između velikog broja korisnika i zadataka, dok je memorija u privatnom računaru uglavnom dostupna jednom vlasniku. Međutim, efikasnost korišćenja nije jedino merilo vrednosti: ljudima je važno da imaju uređaj koji mogu da koriste bez dozvole ili dostupnosti neke spoljne usluge. Upravo zbog toga Altmanova ideja otvara širu raspravu o budućnosti ličnog računarstva.

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Nestašica menja način kupovine tehnologije

Ako se velika potražnja AI industrije nastavi, proizvođači memorije mogli bi još više da daju prednost narudžbinama za data centre. To bi moglo da produži period visokih cena i oteža nabavku komponenti za obične korisnike, proizvođače računara i gejming industriju. Pojedini predstavnici industrije već upozoravaju da bi ograničena ponuda mogla da potraje godinama, mada tačan razvoj tržišta zavisi od novih proizvodnih kapaciteta i kretanja potražnje.

Altmanova izjava tako je pokrenula raspravu koja prevazilazi pitanje koliko memorije jedan računar zaista koristi tokom dana. U središtu je sukob dva modela: sveta u kojem korisnici poseduju snažan hardver i sami pokreću programe i sveta u kojem se najveći deo računarskih resursa nalazi u velikim centrima tehnoloških kompanija. Dok AI industrija traži sve više memorije, korisnici ne žele da izgube mogućnost da sami odlučuju kako će koristiti svoje računare.