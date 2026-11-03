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Kada je ChatGPT krajem 2022. godine postao globalni fenomen, mnogi su predviđali da bi tradicionalni internet pretraživači mogli postepeno da izgube svoju ulogu. Ideja da će korisnici umesto pretraživanja interneta jednostavno postavljati pitanja četbotovima delovala je kao ozbiljna pretnja poslovnom modelu kompanije Google. Međutim, najnoviji rezultati pokazuju da se tržište razvilo drugačije nego što su mnogi očekivali.

Prema finansijskim rezultatima kompanije Alphabet za treći kvartal 2026. godine, broj Google pretraga beleži najbrži rast u poslednjih pet godina. Prihodi od pretrage i povezanih usluga dostigli su 63,35 milijardi dolara, što predstavlja povećanje od 12 odsto. Ovi podaci pokazuju da pojava novih AI alata nije automatski odvratila korisnike od klasičnog pretraživanja interneta.

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AI podstiče korisnike da postavljaju više pitanja

Izvršni direktor kompanije Alphabet, Sundar Pičai, smatra da su upravo AI funkcije jedan od razloga zbog kojih ljudi sve češće koriste Google. Novi alati omogućavaju korisnicima da postavljaju složenija pitanja, traže dodatna objašnjenja i istražuju teme kroz više povezanih upita. Među njima su i pretrage povezane sa kupovinom proizvoda i usluga, što otvara prostor za nove oblike interakcije sa oglašavanjem.

Google tako pokušava da spoji tradicionalnu pretragu sa razgovornim mogućnostima veštačke inteligencije. Umesto da korisnik dobije samo spisak linkova, AI funkcije mogu da ponude sažet odgovor i dodatne informacije na jednom mestu. Takav pristup menja način na koji ljudi dolaze do sadržaja, ali istovremeno kompaniji omogućava da zadrži korisnike unutar sopstvenog ekosistema.

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Veći broj pretraga ne donosi veću zaradu

Iako je rast broja pretraga pozitivan signal, finansijska slika nije potpuno jednostavna. Prihodi od Google pretrage bili su ispod očekivanja analitičara, koji su prognozirali približno 65 milijardi dolara. Ostvareni rezultat od 63,35 milijardi pokazuje da veći obim aktivnosti ne mora nužno da se pretvori u proporcionalno veći prihod.

Jedan od glavnih razloga nalazi se u načinu na koji Google zarađuje od novih AI funkcija. Kod tradicionalne pretrage oglasi se prikazuju uz rezultate, pa kompanija ima već razrađen sistem za njihovo plasiranje i naplatu. Kada korisnik dobije odgovor kroz razgovor sa veštačkom inteligencijom, prostor za reklame i način njihovog prikazivanja postaju drugačiji, što otežava primenu dosadašnjeg poslovnog modela.

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AI Mode donosi novi izazov za Google

Filip Šindler, direktor poslovanja kompanije Google, potvrdio je da funkcija AI Mode trenutno ostvaruje slabiju monetizaciju u odnosu na klasičnu pretragu. To znači da kompanija može da privuče više korisnika i dobije veći broj pitanja, ali još ne uspeva da iz svake takve interakcije ostvari prihod kakav bi želela. Na finansijske rezultate uticali su i valutni kursevi, kao i promene u potrošnji pojedinih oglašivača.

Zbog toga Google postepeno proširuje prikazivanje reklama u funkcijama AI Mode i AI Overviews. Kompanija navodi da dosadašnji eksperimenti daju obećavajuće rezultate, ali će biti potrebno vreme da se pokaže koliko uspešno novi format može da zameni ili dopuni tradicionalne oglase. Ključni izazov biće pronalaženje ravnoteže između korisnih AI odgovora i reklama koje ne narušavaju iskustvo pretraživanja.

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Bitka Google-a i ChatGPT-a ulazi u novu fazu

Dosadašnji razvoj pokazuje da veštačka inteligencija nije jednostavno zamenila klasične internet pretraživače. Umesto toga, Google pokušava da AI tehnologiju ugradi u sopstvenu platformu i tako promeni način na koji korisnici pretražuju informacije. ChatGPT je promenio očekivanja ljudi od digitalnih asistenata, ali to ne znači da su tradicionalne pretrage izgubile svoju važnost.

Za Google će naredni period biti važan zbog pitanja zarade, a ne samo broja korisnika. Kompanija mora da pokaže da može uspešno da unovči nove navike koje donosi veštačka inteligencija, dok istovremeno čuva prednosti svog postojećeg sistema oglašavanja. Umesto očekivanog nestanka Google-a, dogodio se zaokret: tehnologija koja je trebalo da ga potisne sada mu pomaže da privuče još više pretraga, ali i otvara novi problem kako od njih ostvariti dovoljno novca.