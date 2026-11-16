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Donald Tramp i Si Đinping sastaju se u četvrtak u Šendženu, a pitanje naprednih čipova moglo bi da zaseni ostale teme razgovora. Vašington već ograničava izvoz najnaprednijih poluprovodnika u Kinu, jer strahuje da bi mogli da se koriste za razvoj vojnih i drugih strateških tehnologija. Peking, s druge strane, ove mere vidi kao pokušaj da se uspori njegov tehnološki razvoj.

Susret je prvobitno delovao kao prilika da se održi krhko primirje u trgovinskom sukobu dve zemlje. Međutim, poslednja dešavanja oko Nvidia dodatno su podigla tenzije. Analitičari ocenjuju da će kineska strana pažljivo pratiti da li će Trampova administracija pokušati da uvede nova ograničenja i da li će se spor oko čipova pretvoriti u širi pritisak na kinesku tehnološku industriju.

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Odlazak Džensena Huanga dodatno je zaoštrio spor

Džensen Huang napustio je mesto izvršnog direktora Nvidia nakon izveštaja o njegovim privatnim vezama, uključujući odnos sa Alis Huang, poslovnom ženom koju američke vlasti sumnjiče za saradnju sa kineskom obaveštajnom službom. Ona nije u srodstvu sa direktorom Nvidia. Te optužbe nisu javno dokazane, a Kina je odbacila navode o špijunaži. Ipak, slučaj je izazvao ozbiljnu političku reakciju u Vašingtonu.

Američki političari sada traže strožu kontrolu izvoza naprednih AI čipova u Kinu. Predsedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson rekao je da u Kongresu raste podrška dodatnim ograničenjima. U Pekingu strahuju da bi slučaj mogao da posluži kao povod za još širu blokadu pristupa američkoj tehnologiji. Kineski analitičari upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao dodatno da razdvoji američku i kinesku AI industriju.

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Dogovori i pravila za opasne AI incidente

Uprkos sukobu oko čipova, dve zemlje razgovaraju o mogućnosti saradnje u oblasti bezbednosti veštačke inteligencije. Jedan od predloga je uspostavljanje hitnog komunikacionog kanala preko kojeg bi Vašington i Peking obaveštavali jedni druge o ozbiljnim incidentima povezanim sa naprednim AI sistemima. Ideja je da se spreči da tehnička greška, zloupotreba ili pogrešna procena prerastu u ozbiljan međunarodni sukob.

O tom mehanizmu razgovarali su američki ministar finansija Skot Besent i kineski potpredsednik vlade He Lifeng još u septembru, ali sistem još nije uspostavljen. Nije poznato šta tačno koči dogovor. Tokom susreta u Šendženu očekuju se novi razgovori o tome kako bi dve zemlje razmenjivale informacije, prijavljivale incidente i testirale napredne modele veštačke inteligencije.

Foto: ChatGPT

Peking želi dogovor, ali tehnološki sukob ostaje otvoren

Kina želi da samit APEC-a u Šendženu donese konkretne dogovore o veštačkoj inteligenciji i digitalnoj ekonomiji. Za Peking je važno da razgovori ne ostanu samo na političkim izjavama, već da donesu praktične rezultate. Međutim, saradnja u oblasti bezbednosti ne znači da će Vašington odustati od kontrole izvoza čipova, niti da će Kina prihvatiti američka ograničenja bez otpora.

Tramp, prema navodima američkog zvaničnika, ne planira da direktno pokrene pitanje navodne špijunaže tokom razgovora sa Sijem. Ipak, slučaj Nvidia već je postao deo šire rasprave o tome koliko američka tehnologija treba da bude dostupna kineskim kompanijama. Dve strane imaju razlog da izbegnu novi trgovinski sukob, ali oko kontrole najnaprednijih čipova i dalje nemaju zajednički stav.

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Okupljaju se i Mask i drugi poslovni lideri

Samit će okupiti i veliki broj predstavnika svetskog biznisa. Na poslovnom skupu APEC-a, zakazanom za 17. i 18. novembar, očekuje se više od 2.000 političkih i poslovnih lidera, među kojima su predstavnici 115 kompanija sa liste Fortune Global 500. Među najpoznatijim imenima koja se očekuju su Ilon Mask iz Tesle, Majkl Mibah iz Mastercarda i Radž Subramanijam iz FedExa.

Tramp neće imati zvaničnu poslovnu delegaciju, ali bi pojedini američki direktori trebalo da učestvuju na događajima na poziv kineske strane. Istovremeno, američka administracija ne očekuje da će na samitu biti objavljen novi napredak u ranijem dogovoru o smanjenju recipročnih carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Zbog toga će razgovori o čipovima, tehnološkoj konkurenciji i bezbednosti veštačke inteligencije biti među najvažnijim pitanjima susreta.