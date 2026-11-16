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Meta i TikTok navodno su izdvojili milione dolara kako bi rešili sudske sporove sa tinejdžerima koji tvrde da su im društvene mreže ozbiljno narušile mentalno zdravlje. Prema dostupnim informacijama, dogovoreno je ukupno 12 nagodbi, a većina pojedinačnih isplata kretala se između dva i 2,5 miliona dolara. Posebno upada u oči slučaj u kojem je Meta za samo dvoje mladih tužilaca navodno platila ukupno sedam miliona dolara.

Tinejdžeri su u tužbama navodili da su korišćenje platformi i način na koji su aplikacije osmišljene doprineli depresiji, anksioznosti, samopovređivanju i poremećajima u ishrani. Dogovori su zaključeni poverljivo, pa javnost ne zna sve detalje slučajeva niti šta su kompanije tačno dobile zauzvrat. Ipak, sama visina isplata otvara neprijatno pitanje: zašto su tehnološki giganti spremni da plate milione kako bi pojedini slučajevi bili završeni bez javnog suđenja?

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Jedna isplata dostigla sedam miliona dolara

Posebno je odjeknula nagodba koju je Meta navodno zaključila sa dvoje tinejdžera. Njihov advokat Mark Lanijer izjavio je da su kompanije ponudile toliko novca da njegovi klijenti nisu mogli da odbiju. Prema njegovim rečima, ovo bi mogli da budu prvi slučajevi u nizu mnogo većih sporova koji tek dolaze. Takva izjava sugeriše da pravna borba protiv društvenih mreža još nije ni blizu završetka.

Međutim, milionska isplata ne predstavlja automatsko priznanje krivice. Nagodba znači da su strane pristale na finansijski dogovor umesto da nastave postupak do presude, a konkretni uslovi uglavnom ostaju nedostupni javnosti. Upravo ta zatvorenost dodatno podgreva interesovanje za slučaj. Dok kompanije izbegavaju pojedinačna suđenja, porodice i drugi mladi korisnici nastavljaju da traže odgovornost za posledice koje pripisuju korišćenju njihovih platformi.

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Gotovo 10.000 tužbi čeka svoj epilog

Iza pojedinačnih nagodbi krije se mnogo veći pravni problem. Protiv Mete, TikToka, YouTube-a i Snapchata vodi se gotovo 10.000 postupaka pred američkim državnim i federalnim sudovima. Tužioci tvrde da su platforme svojim dizajnom, algoritmima i funkcijama koje podstiču dugotrajno korišćenje doprinele zdravstvenim problemima kod mladih. Ako sudovi prihvate njihove argumente, posledice bi mogle da budu daleko ozbiljnije od nekoliko milionskih isplata.

U sporove se uključilo i više od 1.000 školskih okruga, koji optužuju tehnološke kompanije da su profit stavile ispred bezbednosti dece. Među problemima koji se navode nalaze se pad koncentracije, emocionalne poteškoće i negativan uticaj društvenih mreža na ponašanje učenika. Potencijalna finansijska odgovornost kompanija procenjuje se na iznose koji bi mogli da dostignu stotine milijardi dolara, ali to nisu dosuđene kazne niti novac koji kompanije trenutno moraju da plate.

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Beskonačno skrolovanje i algoritmi pod lupom

U središtu tužbi nisu samo objave koje tinejdžeri gledaju, već i način na koji su aplikacije napravljene. Beskonačno skrolovanje, automatsko pokretanje sadržaja, stalna obaveštenja i algoritmi koji preporučuju nove snimke mogu da podstaknu korisnike da ostanu na platformi mnogo duže nego što su planirali. Kritičari tvrde da takav dizajn posebno pogađa mlade, koji još razvijaju sposobnost kontrole navika i upravljanja vremenom.

Drugi veliki problem odnosi se na sadržaj koji može da pojača nesigurnost, nezadovoljstvo izgledom i nezdravo poređenje sa drugima. Tinejdžeri koji su pokrenuli postupke tvrde da su upravo takva iskustva doprinela njihovim psihičkim problemima. Ipak, uticaj društvenih mreža nije isti kod svih korisnika, a sudovi tek treba da utvrde koliko su konkretne platforme odgovorne za štetu koju mladi opisuju. Ključno pitanje biće da li su kompanije znale za moguće posledice i da li su mogle da ih spreče promenom dizajna svojih aplikacija.

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Da li će društvene mreže morati da promene način rada?

Poverljive nagodbe mogu da zatvore pojedinačne slučajeve, ali ne rešavaju problem koji se nalazi u osnovi hiljada drugih tužbi. Ako sudski postupci dovedu do presuda protiv kompanija, Meta, TikTok i njihovi konkurenti mogli bi da se suoče ne samo sa velikim finansijskim posledicama već i sa zahtevima da promene način na koji njihove aplikacije funkcionišu. Posebno bi na udaru mogle da se nađu funkcije koje podstiču neprekidno korišćenje i algoritamsko preporučivanje sadržaja maloletnicima.

Za sada, milioni dolara nisu zaustavili pravnu ofanzivu. Naprotiv, svaki novi dogovor ponovo otvara pitanje šta se dešava iza zatvorenih vrata i koliko su društvene mreže spremne da plate kako bi izbegle javno razmatranje svojih proizvoda. Najvažniji deo ove priče tek sledi: sudovi će morati da utvrde gde se završava odgovornost korisnika i roditelja, a gde počinje odgovornost kompanija koje svakodnevno oblikuju digitalno okruženje miliona dece.